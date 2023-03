Casación rechazó la probation de un visitador médico acusado de vender medicamentos sin autorización

Tensión entre Alberto Fernández y Sergio Massa: un llamado y una inquietante advertencia

El ministro se comunicó con el Presidente al regreso de Panamá. Detalles de una conversación dura y un mensaje: “Yo no soy Guzmán”. Quiénes son “los machitos del off the record”, en medio de la feroz interna del Gobierno. En la oposición: la “bomba de Carrió”, Macri y el “almuerzo de familia” de Patricia Bullrich