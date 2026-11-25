Con el Black Friday, la planificación de los viajes a Estados Unidos para 2027 puede empezar desde ahora (Smiles)

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La verdadera estrategia del Black Friday no pasa por resolver este verano, sino por armar el mapa de viajes de todo 2027. Un fin de semana largo de abril, una escapada de invierno en julio, un recital afuera o un viaje grande a Europa, Estados Unidos o el Caribe para cortar el año o visitar a alguien pueden quedar definidos desde ahora.

La lógica de anticiparse es simple. Si una persona espera a marzo o junio de 2027 para sacar un pasaje, pagará lo que dicte el mercado en ese momento.

En ese contexto, el programa de millas Smiles reúne tres propuestas en la previa de la fecha. Viaje Fácil permite congelar el precio de un pasaje y pagarlo más adelante, mientras que los Cashback Days ofrecen reintegros en la compra de millas. A eso se suman los beneficios exclusivos de Club Smiles para sus socios.

Cómo asegurar un vuelo ahora y pagarlo en 2027

La herramienta Viaje Fácil resuelve la duda de tener que abonar todo junto de entrada. El sistema permite reservar un vuelo hoy, hasta 11 meses antes de viajar, y pagarlo recién hasta 2 meses antes de subir al avión.

Para usarla, el usuario busca su vuelo, avanza en el proceso hasta que aparecen las opciones de pago y elige “Viaje Fácil”. Después tiene tiempo hasta 60 días antes del vuelo para juntar las millas necesarias o combinar millas y pesos, según la modalidad elegida.

Su costo es de $12.000 por pasajero. En el momento de la reserva se deben abonar las tasas e impuestos del vuelo.

Con Viaje Fácil de Smiles, un vuelo a Europa se reserva hasta 11 meses antes y se paga hasta 2 meses antes de viajar (Smiles)

Descuentos y topes según el día y el medio de pago

Durante esta semana, Smiles tendrá Cashback Days, con reintegros aplicables exclusivamente a la compra de millas y vouchers de descuento en la plataforma. El esquema queda organizado de la siguiente manera:

El reintegro más alto corresponde a Comafi Único, con hasta 25% de descuento y un tope de $30.000 los jueves y viernes.

Los Cashback Days de Smiles ofrecen reintegros de hasta 25% en la compra de millas durante la semana previa al Black Friday (Smiles)

Acceso anticipado y ventajas exclusivas para socios

Quien forma parte de Club Smiles puede aprovechar las promociones de Black Friday desde el jueves 26 de noviembre, un día antes que el resto.

A la prioridad en el ingreso se suman otros puntos clave:

Voucher exclusivo: acceso a la compra de millas con un 75% de descuento.

Nuevas suscripciones: quien todavía no es socio puede suscribirse al club y probarlo por $3 durante el primer mes.

Upgrade de plan: el socio que quiera subir de categoría puede hacer upgrade y recibir un 25% de millas bonus durante 3 meses.

Viajes simultáneos: del jueves 26 al domingo 29 de noviembre, los clientes de Club Smiles pueden hacer 4 Viajes Fácil en simultáneo.

Dónde consultar todas las promociones

La combinación de reserva anticipada, reintegros y ventajas para socios permite organizar los viajes del próximo año con tarifas congeladas y pagos distribuidos en el tiempo.

Todas las ofertas vigentes y las opciones para empezar a planificar 2027 están disponibles en la plataforma de Smiles.