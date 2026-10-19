Infobae Talks Insights IA: de la automatización a los agentes autónomos, qué cambia en las empresas

Agostina Scioli, host de Infobae Talks (Maximiliano Luna)

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La inteligencia artificial dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en una herramienta que atraviesa de manera concreta las operaciones, las decisiones y los vínculos con los clientes en las empresas. Su expansión abrió nuevas oportunidades para mejorar procesos e impulsar la innovación, aunque también planteó desafíos vinculados con la seguridad, la gobernanza y la autonomía tecnológica.

En ese escenario, Infobae Talks convoca a una nueva edición centrada en IA, con la participación de seis ejecutivos de compañías de sectores tan diversos como la tecnología, el comercio electrónico, la banca, las telecomunicaciones, los servicios financieros y la consultoría forense. Cada uno de ellos va a compartir cómo su organización incorpora estas herramientas y cuáles son los desafíos que enfrenta para aprovechar todo su potencial.

Infraestructura abierta y autonomía tecnológica

Jorge Payró, director regional de SOLA —que incluye a la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay— y Country Manager para la Argentina en Red Hat, analizará qué cambió en 2026 en la conversación de las empresas sobre inteligencia artificial y por qué ya no alcanza con sumarse a la tendencia. El ejecutivo también describirá qué implica para una organización controlar su propia infraestructura de inferencia en términos de costos, velocidad, seguridad y autonomía tecnológica.

Payró profundizará en los riesgos que enfrenta una compañía cuando concentra la ejecución de su inteligencia artificial en un entorno cerrado o en un único proveedor de nube, y en los desafíos de gobernanza, trazabilidad, privacidad y ciberseguridad que plantea el uso de agentes autónomos capaces de tomar decisiones y ejecutar acciones. Como cierre de su participación, repasará los temas que se abordaron en el Red Hat Summit: Connect 2026 y la relevancia que tuvieron para las empresas de la región.

Desde el comercio electrónico, Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, llevará al encuentro la evolución del sector en el país y qué lugar ocupa hoy la compañía en ese ecosistema. El ejecutivo también se referirá a los cambios que la inteligencia artificial empieza a generar en la forma de comprar y vender online, y al nivel de adopción que tienen hoy las pymes argentinas frente a estas herramientas.

Radavero detallará el rol que cumple Chat Nube en la transformación de las conversaciones con los clientes en oportunidades de venta. Su presentación incluirá, además, una explicación sobre Lumi y la manera en que esta herramienta utiliza la información de cada tienda para ayudar a los comercios a tomar decisiones.

Automatización bancaria y gestión de datos

En el sector financiero, Fernando Turri, director de Tecnología y Operaciones de Santander Argentina, describirá qué lugar ocupa hoy la IA en la transformación tecnológica del banco y cuáles son los principales objetivos de la entidad al incorporarla en sus operaciones. El directivo también explicará qué aportes ofrece esta tecnología para acelerar el desarrollo de software y la modernización tecnológica de la organización.

Turri remarcará por qué considera importante establecer reglas y controles que garanticen un uso responsable de la inteligencia artificial dentro de una organización. De cara al futuro, el ejecutivo planteará cuáles son los principales desafíos que enfrenta el banco para seguir incorporando estas herramientas de manera segura y eficiente.

Por el lado de las telecomunicaciones, Mariela Fiorenzo, manager de Data Office en Personal, pondrá sobre la mesa qué rol cumplen la inteligencia artificial, los datos y la automatización en la transformación de la compañía. La ejecutiva también señalará la diferencia entre la IA generativa y los agentes de IA, y las nuevas posibilidades que estos últimos ofrecen.

Fiorenzo repasará las aplicaciones concretas que Personal incorporó para mejorar la experiencia tanto de sus clientes como de sus colaboradores, y en qué consiste la plataforma corporativa de IA desarrollada por la compañía, con las herramientas y capacidades que reúne. Su intervención también abordará cómo la empresa trabaja en la generación de cultura y adopción de estas tecnologías entre sus equipos.

Experiencia del cliente y nuevas formas de investigación

Desde el universo fintech, Cristian Deferrari, head de Plataformas & Gen AI en Naranja X, contará cómo la inteligencia artificial está transformando la experiencia de los clientes de la compañía y cuáles son los principales beneficios que esta tecnología aporta a las operaciones cotidianas. El ejecutivo también describirá cómo cambió la forma de analizar información y detectar oportunidades a partir de la incorporación de estas herramientas.

Deferrari reflexionará sobre qué habilidades adquieren mayor relevancia para los profesionales en este nuevo escenario y sobre cómo imagina el impacto de la inteligencia artificial en la forma de trabajar durante los próximos años.

En el campo de la consultoría, Andrés Sarcuno, socio de Risk, Regulatory & Forensic Services de Deloitte, expondrá cómo la IA cambió la forma de investigar casos de fraude, corrupción y otras irregularidades, y qué tipo de investigaciones o tareas pueden acelerarse de manera significativa gracias a estas herramientas. El socio también argumentará por qué considera que la IA no reemplaza el conocimiento experto, sino que puede hacerlo más relevante.

Sarcuno detallará, además, qué rol cumplen los investigadores, los contadores forenses, los abogados y los analistas de datos en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a investigaciones, y qué aspectos del trabajo profesional deberían seguir bajo supervisión humana cuando se utiliza esta tecnología.

Infobae Talks Insights IA podrá verse el jueves 22 de octubre desde las 15 horas, a través de la Home y el canal oficial de YouTube de Infobae.