In House

“Oceana Nordelta”: el complejo residencial con entrega inmediata y financiación

El único edificio desarrollado por Consultatio en la zona combina departamentos, townhouses y penthouses frente al Lago Central. Con últimas unidades disponibles, suma una condición poco habitual en este segmento: la posibilidad de financiar una propiedad lista para habitar

Consultatio para uso de Inhouse
Oceana es un desarrollo residencial que combina arquitectura contemporánea, entorno natural y calidad de vida (Consultatio)
Guardar

Oceana Nordelta ocupa una península de 23.000 m² frente al Lago Central, rodeada de barrios residenciales de casas y a pocos minutos de Nordelta Centro. Terminado y listo para habitar, el complejo propone una alternativa que combina la amplitud, las vistas abiertas y el contacto con el paisaje con la practicidad y los servicios de un edificio.

Es el único proyecto de Consultatio en Nordelta, ciudad creada por la compañía, y forma parte de la línea Oceana, que reúne proyectos residenciales concebidos en estrecha relación con el agua y el arte. Sus antecedentes se encuentran en Oceana Bal Harbour y Oceana Key Biscayne, en Florida, y Oceana Puerto Madero, en Buenos Aires.

Su implantación sobre la península permite que todas las unidades tengan vistas abiertas al entorno, tanto hacia el Lago Central como hacia los barrios residenciales que rodean el edificio. La arquitectura, de marcada horizontalidad, acompaña el paisaje y potencia la relación con el exterior, la entrada de luz natural y las visuales.

Una arquitectura definida por el entorno

Desarrollado por Consultatio junto a Grupo Acqua, Oceana Nordelta propone una arquitectura que aprovecha su ubicación privilegiada frente al Lago Central. El proyecto de RDR Arquitectos y Estudio Clusellas se extiende de manera longitudinal, acompañando el borde del agua, con líneas horizontales, curvas y contracurvas que amplían las visuales y generan espacios exteriores orientados hacia ambos lados del edificio.

Consultatio para uso de Inhouse
En un entorno privilegiado, con vistas al lago central y al paisaje natural de Nordelta (Consultatio)

Hacia el Lago Central, el edificio se abre a un parque con una pileta exterior de grandes dimensiones, vegetación, senderos peatonales y un muelle con mirador sobre el agua. El proyecto incorpora además criterios de sustentabilidad desde su concepción, que le permitieron alcanzar la certificación EDGE.

Unidades pensadas para distintas formas de vivir

Oceana Nordelta ofrece distintas tipologías y escalas, pensadas para adaptarse a diferentes formas de habitar: departamentos de 2 a 5 ambientes, townhouses de 3 y 4 ambientes con parque y pileta privados, y penthouses de 3, 4 y 5 ambientes con terraza y pileta privadas.

Los departamentos se caracterizan por una distribución moderna y versátil. Son unidades pasantes, con orientación este-oeste, que favorecen la entrada de luz natural, las vistas abiertas hacia ambos lados del edificio y la ventilación cruzada. Todos cuentan con balcón con parrilla y grandes carpinterías de piso a techo con doble vidrio hermético, que refuerzan la relación de los interiores con el paisaje.

Las tipologías especiales trasladan al edificio algunos atributos propios de una casa. Los townhouses se desarrollan en dos plantas, con living de doble altura, parque y pileta privados; mientras que los penthouses incorporan amplias terrazas con parrilla y pileta privada, extendiendo los espacios de uso hacia el exterior.

Consultatio para uso de Inhouse
Cada unidad fue concebida para ofrecer mayor privacidad y confort, con ambientes luminosos, ventilación natural y sectores bien diferenciados (Consultatio)

El confort interior se completa con prestaciones y equipamiento acordes al nivel del proyecto: losa radiante con regulación individual por unidad y climatización frío-calor mediante sistema VRV, con control de temperatura por ambiente. Las cocinas están equipadas con horno, anafe y campana de extracción eléctricos Bosch.

Esta combinación de amplitud, espacios exteriores y confort apunta también a quienes buscan pasar de una casa a una vivienda más práctica, sin resignar calidad espacial. Una alternativa que permite conservar atributos valorados de la vida en Nordelta —el verde, las vistas, la privacidad y los ambientes generosos— con las ventajas de un departamento y una dinámica de mantenimiento más simple.

La propuesta se completa con amenities distribuidos entre el parque y los espacios interiores: pileta exterior y solárium frente al Lago Central, pileta cubierta climatizada con jacuzzi, gimnasio, sala de yoga y relax, dos espacios de coworking, SUM con cocina independiente y laundry. En el exterior, un muelle con mirador y bajadas náuticas refuerzan el vínculo del complejo con el agua, mientras que los estacionamientos, bauleras y el laundry se concentran en el subsuelo, preservando el parque y los espacios exteriores para uso peatonal.

Financiación y entrega inmediata

Oceana Nordelta cuenta con financiación disponible, una alternativa que acompaña la inversión y facilita el acceso a una propuesta residencial de alta gama.

A esta posibilidad se suma la entrega inmediata de las últimas unidades disponibles. La combinación permite acceder a una propiedad terminada y lista para habitar, junto con alternativas comerciales pensadas para acompañar la decisión de compra.

Consultatio para uso de Inhouse
Las vistas hacia el lago central y el Delta del Paraná forman parte de los principales atributos del desarrollo (Consultatio)

El arte, otro de los ejes de la línea Oceana, también forma parte del proyecto a través de un programa especialmente concebido para el edificio, con obras integradas a distintos espacios interiores y exteriores.

Oceana Nordelta propone así una forma diferente de vivir Nordelta: conservar la amplitud, el verde, las vistas abiertas y el contacto con el agua que caracterizan a la zona, incorporando la practicidad, los servicios y el confort de un edificio contemporáneo. Con entrega inmediata y financiación, sus últimas unidades suman además una combinación poco habitual para una propiedad terminada.

Temas Relacionados

ConsultatioNordeltaOceanaTigreRupo Acqua

Más Noticias

Día de la Madre: tecnología y electrodomésticos con hasta 50% de descuento

Hasta el domingo 18 de octubre, On City ofrece beneficios de compra y planes de pago en su tienda online y en más de 180 locales del país para celebrar

Día de la Madre: tecnología y electrodomésticos con hasta 50% de descuento

La casa de Mar del Plata que reunió a grandes figuras de la cultura

Victoria Ocampo heredó la vivienda construida en Inglaterra en 1912, que llegó por barco a la ciudad y hoy conserva parte de su historia intelectual entre jardines y galerías

La casa de Mar del Plata que reunió a grandes figuras de la cultura

El nuevo furgón eléctrico que busca transformar las entregas urbanas en la Argentina

Se trata de un vehículo comercial con dos tamaños de carga, hasta 310 kilómetros de autonomía y una alternativa pensada para flotas, distribución y servicios de última milla

El nuevo furgón eléctrico que busca transformar las entregas urbanas en la Argentina

La confianza como motor de innovación dentro de los equipos de trabajo

Fomentar un espacio donde se valore el aprendizaje permite que los colaboradores propongan soluciones creativas y asuman mayores desafíos

La confianza como motor de innovación dentro de los equipos de trabajo

Qué habilidades priorizan hoy las empresas frente al avance de la inteligencia artificial

Creatividad, adaptabilidad y toma de decisiones con criterio ganan terreno por sobre el conocimiento técnico a la hora de evaluar el desarrollo profesional

Qué habilidades priorizan hoy las empresas frente al avance de la inteligencia artificial

ÚLTIMAS NOTICIAS

Armaron un plan para atacar escuelas con Chat GPT y los descubrió el FBI: la historia de los hermanos detenidos en Chaco

Armaron un plan para atacar escuelas con Chat GPT y los descubrió el FBI: la historia de los hermanos detenidos en Chaco

Diego Santilli: “Javier Milei va a ganar las elecciones de 2027 con o sin PASO”

El Niño en Argentina: cuáles serán las regiones más afectadas por lluvias y crecidas en los próximos días

“Me mandé una cagada”: mató a golpes a su pareja y llamó a su madre para confesarle el crimen

Las expectativas de contratación de personal de las empresas se mantienen casi en cero para los próximos tres meses

INFOBAE AMÉRICA

Dirigente del partido de la dictadura cubana admite apagones de más de 90 horas en circuitos de Pinar del Río

Dirigente del partido de la dictadura cubana admite apagones de más de 90 horas en circuitos de Pinar del Río

Cantante Melanie Santiler sobre vivir en Cuba: “En Cuba no existen los cisnes, ni la libertad. Es complicado hablar de eso”

Entre ron, cigarrillos, pistolas y celulares: el doble operativo policial que sacudió dos zonas de República Dominicana

¿Qué riesgos enfrentan quienes tienen propiedades en Nicaragua?

Honduras: inspeccionan 70 comercios chinos en medio de denuncias por competencia desleal

ETRETENIMIENTO

Ethan Hawke sorprendió a Drew Barrymore al confesar que pudo haberla invitado a salir hace 30 años

Ethan Hawke sorprendió a Drew Barrymore al confesar que pudo haberla invitado a salir hace 30 años

Así fue la recuperación de Barbara Palvin antes de desfilar para Victoria’s Secret solo seis semanas después de dar a luz

Kaia Gerber se pronuncia por primera vez tras la muerte de su hermano Presley: “Nací amándote”

Eric Dane reveló el momento en que se derrumbó luego de que su hija menor evitó que se ahogara por sus indicios de ELA

Una fuente cercana a Halle Berry habla de sus cambios de humor drásticos en medio de su disputa legal