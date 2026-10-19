“Oceana Nordelta”: el complejo residencial con entrega inmediata y financiación

Oceana es un desarrollo residencial que combina arquitectura contemporánea, entorno natural y calidad de vida (Consultatio)

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Oceana Nordelta ocupa una península de 23.000 m² frente al Lago Central, rodeada de barrios residenciales de casas y a pocos minutos de Nordelta Centro. Terminado y listo para habitar, el complejo propone una alternativa que combina la amplitud, las vistas abiertas y el contacto con el paisaje con la practicidad y los servicios de un edificio.

Es el único proyecto de Consultatio en Nordelta, ciudad creada por la compañía, y forma parte de la línea Oceana, que reúne proyectos residenciales concebidos en estrecha relación con el agua y el arte. Sus antecedentes se encuentran en Oceana Bal Harbour y Oceana Key Biscayne, en Florida, y Oceana Puerto Madero, en Buenos Aires.

Su implantación sobre la península permite que todas las unidades tengan vistas abiertas al entorno, tanto hacia el Lago Central como hacia los barrios residenciales que rodean el edificio. La arquitectura, de marcada horizontalidad, acompaña el paisaje y potencia la relación con el exterior, la entrada de luz natural y las visuales.

Una arquitectura definida por el entorno

Desarrollado por Consultatio junto a Grupo Acqua, Oceana Nordelta propone una arquitectura que aprovecha su ubicación privilegiada frente al Lago Central. El proyecto de RDR Arquitectos y Estudio Clusellas se extiende de manera longitudinal, acompañando el borde del agua, con líneas horizontales, curvas y contracurvas que amplían las visuales y generan espacios exteriores orientados hacia ambos lados del edificio.

En un entorno privilegiado, con vistas al lago central y al paisaje natural de Nordelta (Consultatio)

Hacia el Lago Central, el edificio se abre a un parque con una pileta exterior de grandes dimensiones, vegetación, senderos peatonales y un muelle con mirador sobre el agua. El proyecto incorpora además criterios de sustentabilidad desde su concepción, que le permitieron alcanzar la certificación EDGE.

Unidades pensadas para distintas formas de vivir

Oceana Nordelta ofrece distintas tipologías y escalas, pensadas para adaptarse a diferentes formas de habitar: departamentos de 2 a 5 ambientes, townhouses de 3 y 4 ambientes con parque y pileta privados, y penthouses de 3, 4 y 5 ambientes con terraza y pileta privadas.

Los departamentos se caracterizan por una distribución moderna y versátil. Son unidades pasantes, con orientación este-oeste, que favorecen la entrada de luz natural, las vistas abiertas hacia ambos lados del edificio y la ventilación cruzada. Todos cuentan con balcón con parrilla y grandes carpinterías de piso a techo con doble vidrio hermético, que refuerzan la relación de los interiores con el paisaje.

Las tipologías especiales trasladan al edificio algunos atributos propios de una casa. Los townhouses se desarrollan en dos plantas, con living de doble altura, parque y pileta privados; mientras que los penthouses incorporan amplias terrazas con parrilla y pileta privada, extendiendo los espacios de uso hacia el exterior.

Cada unidad fue concebida para ofrecer mayor privacidad y confort, con ambientes luminosos, ventilación natural y sectores bien diferenciados (Consultatio)

El confort interior se completa con prestaciones y equipamiento acordes al nivel del proyecto: losa radiante con regulación individual por unidad y climatización frío-calor mediante sistema VRV, con control de temperatura por ambiente. Las cocinas están equipadas con horno, anafe y campana de extracción eléctricos Bosch.

Esta combinación de amplitud, espacios exteriores y confort apunta también a quienes buscan pasar de una casa a una vivienda más práctica, sin resignar calidad espacial. Una alternativa que permite conservar atributos valorados de la vida en Nordelta —el verde, las vistas, la privacidad y los ambientes generosos— con las ventajas de un departamento y una dinámica de mantenimiento más simple.

La propuesta se completa con amenities distribuidos entre el parque y los espacios interiores: pileta exterior y solárium frente al Lago Central, pileta cubierta climatizada con jacuzzi, gimnasio, sala de yoga y relax, dos espacios de coworking, SUM con cocina independiente y laundry. En el exterior, un muelle con mirador y bajadas náuticas refuerzan el vínculo del complejo con el agua, mientras que los estacionamientos, bauleras y el laundry se concentran en el subsuelo, preservando el parque y los espacios exteriores para uso peatonal.

Financiación y entrega inmediata

Oceana Nordelta cuenta con financiación disponible, una alternativa que acompaña la inversión y facilita el acceso a una propuesta residencial de alta gama.

A esta posibilidad se suma la entrega inmediata de las últimas unidades disponibles. La combinación permite acceder a una propiedad terminada y lista para habitar, junto con alternativas comerciales pensadas para acompañar la decisión de compra.

Las vistas hacia el lago central y el Delta del Paraná forman parte de los principales atributos del desarrollo (Consultatio)

El arte, otro de los ejes de la línea Oceana, también forma parte del proyecto a través de un programa especialmente concebido para el edificio, con obras integradas a distintos espacios interiores y exteriores.

Oceana Nordelta propone así una forma diferente de vivir Nordelta: conservar la amplitud, el verde, las vistas abiertas y el contacto con el agua que caracterizan a la zona, incorporando la practicidad, los servicios y el confort de un edificio contemporáneo. Con entrega inmediata y financiación, sus últimas unidades suman además una combinación poco habitual para una propiedad terminada.