Economía

Las expectativas de contratación de personal de las empresas se mantienen casi en cero para los próximos tres meses

Un informe oficial mostró que solo una proporción mínima de las firmas proyecta aumentar su dotación de personal, mientras Comercio e Industria anticipan nuevos recortes de plantilla. Alto índice de despidos sin causa

Un soldador en una fábrica, varios obreros en una obra en construcción y operarios con un autoelevador junto a una grúa portuaria.
Las empresas buscan preservar sus plantillas y moderar los despidos, pero limitan las nuevas contrataciones y la reposición de personal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La falta de contrataciones fue el factor decisivo detrás del estancamiento del empleo privado registrado en agosto —se mantuvo sin variaciones por segundo mes consecutivo—. El freno se produjo después de cinco meses de caídas intermensuales y no estuvo asociado a un aumento significativo de los despidos.

Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo, que comprende a empresas de diez o más trabajadores de los principales aglomerados urbanos del país, la estabilidad estuvo impulsada fundamentalmente por el desempeño de cuatro de las once regiones analizadas: Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran La Plata y Gran Jujuy.

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El análisis de los flujos laborales de agosto permitió identificar los elementos que explican la falta de creación neta de puestos de trabajo. Para ello, se compararon los indicadores del período con los promedios correspondientes a igual mes de los años de mayor expansión del empleo: 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011.

Se comprueba que la falta de creación neta de puestos de trabajo en agosto no responde a un volumen de desvinculaciones elevado (Trabajo)

“Al examinar los flujos de incorporaciones y desvinculaciones, se comprueba que la falta de creación neta de puestos de trabajo en agosto no responde a un volumen de desvinculaciones elevado, sino a un nivel de contrataciones marcadamente bajo”, precisó la cartera de Trabajo.

La tasa de desvinculaciones se situó 0,9 puntos porcentuales por debajo del promedio observado durante los años expansivos.

Infografía con dos barras verticales compuestas que indican variaciones negativas en la tasa de incorporaciones y la tasa de desvinculaciones
La tasa de desvinculaciones se situó 0,9 puntos porcentuales por debajo del promedio observado durante los años expansivos

La disminución de las bajas se debió tanto a las decisiones de los trabajadores —que postergaron renuncias o búsquedas de otro empleo— como a la conducta de las empresas.

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“Este comportamiento refleja una clara preferencia de las firmas por retener a su personal formal antes que desprenderse de sus nóminas”, subrayó el informe oficial.

Así, la causa central del estancamiento del empleo registrado es el retroceso en más de un punto porcentual de la tasa de incorporaciones respecto a la media de los años de crecimiento.

El reporte también destacó que la menor demanda de bienes y servicios no fue el único factor determinante de esta dinámica. Las incorporaciones vinculadas con el crecimiento de la demanda explicaron 0,4 puntos porcentuales de la caída total, una incidencia similar a la de los cambios en la gestión y los procesos productivos.

Las contrataciones destinadas a cubrir vacantes registraron una reducción de 0,3 puntos porcentuales (Trabajo)

Las contrataciones destinadas a cubrir vacantes registraron una reducción de 0,3 puntos porcentuales. De esta manera, los diferentes motivos que impulsan la incorporación de trabajadores mostraron retrocesos de magnitud similar.

“En conjunto, el empleo asalariado registrado privado exhibe una menor rotación global, caracterizada por empresas que evitan desvincular trabajadores pero que, simultáneamente, limitan la reposición de personal y los procesos de reestructuración o expansión interna”, remarcó la Secretaría de Trabajo.

Una mano adulta con manga azul oscuro deposita una credencial de empleado blanca sobre una mesa metálica industrial. Un casco amarillo y guantes están cerca.
Las empresas evitan desvincular trabajadores pero, simultáneamente, limitan la reposición de personal y los procesos de reestructuración o expansión interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como dato complementario, el informe apuntó que la incidencia de los despidos sin causa alcanzó en agosto un promedio de 0,7 por cada 100 trabajadores. El resultado revirtió la tendencia descendente de los meses anteriores y constituyó el registro más elevado para un agosto desde 2019.

Qué pasó con el empleo en julio

Según Politikon Chaco, el empleo registrado en el sector privado cayó 0,2% en julio respecto del mes anterior, lo que equivale a la destrucción de 12.716 puestos de trabajo. El retroceso se extendió a 17 jurisdicciones del país.

De este modo, la serie desestacionalizada del segmento privado formal se ubicó 4,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, previo al inicio de la presidencia de Javier Milei, y exhibió el menor volumen de empleo de los últimos 52 meses. En ese período, la pérdida acumulada ascendió a 265.765 posiciones.

Previsiones para el trimestre

El informe oficial indicó que las expectativas netas de las empresas en lo referente a la contratación de personal para los próximos tres meses son cercanas a cero, aunque levemente positivas.

La tasa de despidos sin causa llegó a 0,7 por cada 100 trabajadores en agosto, el registro más alto para ese mes desde 2019 (Foto: Reuters)
La tasa de despidos sin causa llegó a 0,7 por cada 100 trabajadores en agosto, el registro más alto para ese mes desde 2019 (Foto: Reuters)

Del 6,1% de las firmas que anticipan cambios en su dotación, 3,1% espera aumentarla y 3% disminuirla, lo cual arroja un saldo de respuesta positivo de 0,1 por ciento.

Por rama de actividad, las proyecciones de empleo son favorables para la mayoría de los sectores, a excepción de comercio, restaurantes y hoteles y la industria manufacturera, donde se prevén recortes de plantillas.

La UIA destacó que, entre agosto de 2023 y julio de 2026, la industria perdió 94.924 empleos, lo que la convirtió en la actividad con mayor caída. El sector concentra el 19% del segmento formal en la Argentina y, por cada puesto registrado, genera otros dos de manera indirecta. Esta problemática ocupará un lugar central en la próxima Conferencia Industrial de la entidad, prevista para el 3 de noviembre.

Diego Coatz, economista y director de la consultora I+D (Industria y Desarrollo), afirmó que las suspensiones están contribuyendo a moderar los despidos en las actividades más golpeadas, como la construcción y las industrias textil, del calzado, de la madera y del mueble.

Las suspensiones están contribuyendo a moderar los despidos en las actividades más golpeadas, como la construcción y las industrias textil, del calzado, de la madera y del mueble (Coatz)

El especialista detalló que los acuerdos previstos en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo permiten pactar asignaciones no remunerativas durante períodos de suspensión, bajo determinadas condiciones. Este mecanismo reduce temporalmente los costos asociados a las contribuciones a la seguridad social y permite preservar las dotaciones.

Al analizar las causas de la caída del empleo, Coatz describió un escenario que definió como un “efecto sándwich”: una actividad económica debilitada, costos que aumentan en dólares y una demanda que no permite trasladar esos incrementos a los precios.

A ese cuadro se suma, según dijo, la competencia desleal derivada del contrabando, la informalidad y las prácticas de dumping. En esas condiciones, las empresas formales, que soportan una elevada presión tributaria, quedan particularmente expuestas.

“Si la actividad toca un piso y se mantiene en estos niveles, el empleo va a seguir cayendo”, advirtió Coatz.

Dante Sica, exministro de Producción y fundador de la consultora Abeceb, observó: “Algunas empresas, especialmente las mineras que están comenzando a poner en marcha sus proyectos y concesiones, están incorporando personal. En cambio, en el sector industrial, las bajas responden principalmente a dos motivos: por un lado, compañías que consideran que la demanda tocó un piso y comenzaron a ajustar sus plantillas; por otro, firmas que, sin registrar problemas de actividad, están implementando mejoras tecnológicas y de maquinaria para ganar competitividad y bajar costos”.

La consultora LCG sostuvo: “La reforma laboral y, en particular, el Régimen de Incentivos a la Formalización Laboral (RIFL), que ya se encuentra reglamentado y que reduce transitoriamente las contribuciones patronales, no lograron todavía revertir la caída del empleo registrado. El FAL, que empieza a regir en noviembre, pretende facilitar las relaciones laborales, cubriendo parte de las indemnizaciones con fondos de Anses”.

“Es difícil estimar el impacto que esta flexibilización pueda tener en la contratación de nuevos trabajadores, pero descartamos que sea inmediata. Por ahora, parecen insuficientes para compensar el impacto de la menor actividad y sustitución por importaciones en sectores intensivos en mano de obra”, agregó.

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