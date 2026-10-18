La sorprendente apuesta de una marca internacional para ofrecer en la Argentina los mismos precios que en Europa

Superdry & Co ofrece acceso a los mismos precios que el mercado europeo (Superdry & Co)

Guardar

La comparación internacional de valores es uno de los factores que los consumidores consideran al elegir indumentaria. En ese contexto, Superdry & Co busca ofrecer en la Argentina importes equivalentes a los de Europa, tomando como referencia las tarifas oficiales expresadas en euros.

La marca desembarcó en el país de la mano de Tango Fabric y presentó su lista para la temporada Primavera-Verano 2026. La política comercial rige tanto en su tienda online, lanzada en agosto, como en el primer local físico, ubicado en Unicenter.

El objetivo consiste en que los clientes argentinos accedan a las mismas prendas por montos comparables a los que abonan quienes compran en el mercado europeo. De hecho, representantes de la empresa afirmaron que se trata de la primera marca internacional que realiza esta acción en el país.

Superdry & Co desembarcó en el país de la mano de Tango Fabric (Superdry & Co)

Cómo se comparan los precios de Superdry en Argentina y Europa

Para establecer la equivalencia, la firma toma como referencia los valores oficiales en euros. La aclaración resulta relevante porque el Reino Unido, país de origen de la compañía, utiliza la libra esterlina y cuenta con una estructura comercial diferente.

Por ese motivo, contrastar directamente las cifras argentinas con las británicas puede arrojar resultados que no reflejen la política anunciada.

Con un tipo de cambio de referencia de $1.760 por euro, estos son algunos ejemplos de la colección actual:

● Remera (Essential Logo Tee): registra una tarifa de €29,99 en Europa, equivalente a $52.782. En el país cuesta $49.990, un 5,3% menos.

● Campera impermeable (Waterproof Jacket): cuesta €139,99 en Europa, equivalentes a $246.382. En Argentina, el importe asciende a $249.990, una diferencia aproximada del 1,5% por encima de la referencia.

● Buzo con capucha (Athletic Essential Hoodie): tiene un valor de €79,99, ($140.782). En el mercado local se comercializa a $139.990, un 0,6% menos.

● Campera Harrington (Classic Harrington Jacket): se vende a €109,99, equivalentes a $193.582. Su precio argentino es de $194.990, una variación cercana al 0,7%.

● Camisa (Preppy Oxford Shirt): tiene un valor de €64,99, equivalente a $114.382. Para el público argentino, el importe es de $114.990, una diferencia aproximada del 0,5%.

● Gorra (Embroidered Baseball Cap): se comercializa a €29,99, que son a $52.782. En las tiendas locales cuesta $49.990, un 5,3% menos.

● Polo (Classic Pique Polo): alcanza los €49,99 en Europa, equivalentes a $87.982. En Argentina se ofrece a $89.990, una variación del 2,3%.

Superdry & Co toma como referencia los valores oficiales de sus prendas en euros (Superdry & Co)

Dónde consultar los valores y verificar la equivalencia

La política comercial también puede comprobarse presencialmente. En la tienda física de Unicenter, cada etiqueta exhibe el importe en euros junto al correspondiente en pesos, lo que permite contrastar ambas cifras.

La consulta también está disponible a través de las plataformas oficiales de la compañía en ambos mercados:

● Superdry España: con tarifas expresadas en euros.

● Superdry Argentina: con importes en pesos.

“Desde el primer día dijimos que en el país se iba a pagar lo mismo que en Europa y lo cumplimos. No es una promesa, es una política que cualquiera puede comprobar en nuestras etiquetas, donde mostramos el precio en euros al lado del de pesos”, afirmó Ezequiel García, cofundador de Tango Fabric, socio de Superdry & Co en Argentina.

Además de los valores en todas sus prendas, el ejecutivo agregó que la firma también ofrece todos los productos que están disponibles en el Viejo Continente, de modo que no haya diferencias en la experiencia del consumidor.

En la tienda física de Unicenter, cada etiqueta exhibe el importe en euros junto al correspondiente en pesos (Superdry & Co)

La estrategia para replicar la experiencia europea

La propuesta de la compañía excede la política comercial. Su desembarco local contempla, además, la misma colección, el diseño de los establecimientos y los sistemas de gestión utilizados en Europa.

En indumentaria, la temporada Primavera-Verano 2026 disponible en la Argentina corresponde a la línea que la firma distribuye internacionalmente, tanto para hombres como para mujeres, con materiales y terminaciones características.

En cuanto a los espacios comerciales, el local de Unicenter reproduce el concepto arquitectónico y la ambientación de las tiendas europeas. La intención es conservar una identidad visual uniforme y criterios de exhibición similares.

La operación incorpora, asimismo, el sistema de gestión empresarial (ERP) empleado por la compañía en Europa y tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) en sus locales. Estas herramientas permiten optimizar el control del inventario y agilizar la atención, además de integrar las compras presenciales con el comercio electrónico oficial.

Inversión, empleo y expansión regional

El proyecto de Superdry & Co en Argentina forma parte de una estrategia de largo plazo. Según las proyecciones difundidas por la empresa, la inversión prevista oscila entre USD 40 y 50 millones durante los primeros cuatro años, dentro de un plan con un horizonte de dos décadas.

La iniciativa contempla también la creación de 150 puestos de trabajo directos en una primera etapa y un cronograma de apertura de 10 establecimientos por año.

Argentina tendrá, además, un papel central en el desarrollo regional de la marca. A partir de 2027, el país funcionará como sede para la expansión hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, de acuerdo con los planes anunciados por la compañía.