Octubre Rosa: una campaña une la lencería y la prevención para facilitar el acceso a mamografías gratuitas

Stephanie Rosenberg del IAF (Instituto Alexander Fleming) con las pacientes que participaron de la campaña e Ivana Figueiras de Pompavana

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El acceso a los controles médicos resulta fundamental para detectar el cáncer de mama en etapas tempranas. En el marco de Octubre Rosa, una iniciativa busca acercar esta conversación a la vida cotidiana mediante una propuesta que combina solidaridad, diseño y cuidado.

Se trata de una campaña impulsada por Pompavana. La marca argentina de lencería de diseño, trajes de baño y bodies creada por Ivana Figueiras se unió con el Instituto Alexander Fleming y la Fundación Alexander Fleming para presentar “Un Corpiño, una Mamografía, una Oportunidad”.

La acción se articula con MAMOx, un programa que contempla una consulta con un mastólogo experto y una mamografía en el mismo día. Quienes adquieran una prenda de una colección especial podrán postular a alguien de su entorno para que tenga la posibilidad de acceder gratuitamente a estas prestaciones.

Stephanie Rosenberg del IAF (Instituto Alexander Fleming) con las pacientes que participaron de la campaña e Ivana Figueiras de Pompavana

Una alianza que conecta la elección personal con el cuidado de otras personas

La propuesta parte de una idea: una elección individual también puede generar un impacto positivo en la vida de alguien más. La lencería representa comodidad, identidad y expresión personal, pero en esta oportunidad también funciona como punto de partida para impulsar el cuidado de la salud.

En ese sentido, Pompavana representa el universo de la elección personal, mientras que el IAF aporta su experiencia en prevención, diagnóstico y atención oncológica. La colaboración reúne ambos ámbitos bajo un concepto común: generar nuevas oportunidades de cuidado.

Además, la acción incorpora una dimensión de acompañamiento emocional. Quienes participen podrán escribir mensajes de apoyo y esperanza destinados a pacientes que hayan recibido recientemente un diagnóstico de cáncer de mama o que estén atravesando un tratamiento. Los textos serán recopilados y enviados a través de distintos canales.

En este marco, el pasado jueves 8 de octubre, se celebró el lanzamiento de la colección Octubre Rosa en el local de Pompavana en Palermo, en un evento organizado a beneficio de la causa por Ana Pulido Eventos, con la colaboración de reconocidas marcas como Floralis Rentals, DC Tortas, Ramiro Ferrari, entre otros.

El encuentro reunió a distintas personalidades comprometidas con la campaña y contó con una charla de concientización sobre el cáncer de mama, a cargo de profesionales médicos del Instituto Alexander Fleming, quienes destacaron la importancia de la prevención y la detección temprana.

La jornada fue una oportunidad para compartir, disfrutar de un cóctel rosa y, sobre todo, sensibilizar sobre una enfermedad de gran relevancia en nuestro país.

La barra del evento en donde se presentó la campaña estuvo a cargo de Ramiro Ferreri, quien también participó a beneficio

La detección temprana, un eje central de Octubre Rosa

La campaña constituye una oportunidad para reforzar la importancia de los controles médicos y promover el acceso a información confiable sobre el cáncer de mama. En este contexto, se busca abordar el tema desde una perspectiva positiva, con foco en las posibilidades de acceso a la atención sanitaria.

También se destaca la importancia de realizar los estudios recomendados por profesionales de la salud, de acuerdo con la edad, los antecedentes familiares y las características de cada persona.

Según la información proporcionada para la acción, las mujeres sin antecedentes familiares pueden comenzar a realizarse mamografías a partir de los 40 años, o según la indicación de su equipo médico. En los casos con antecedentes familiares, el inicio de los controles puede adelantarse, en función de la edad a la que fue diagnosticado el familiar y de la evaluación profesional.

El Dr. Daniel Mysler brindó un discurso en la presentación de la campaña

La orientación médica es clave para determinar el momento y la frecuencia adecuados de los controles. La detección temprana permite identificar lesiones en etapas iniciales y constituye una herramienta importante en el abordaje de la enfermedad.

En lugar de recurrir al miedo como recurso de comunicación, la iniciativa propone instalar el tema desde una perspectiva cercana y cotidiana. El objetivo es convertir una acción individual en una oportunidad concreta para otra persona.

Stephanie Rosenberg e Ivana Figueiras con los conjuntos de Pompavana para la campaña

¿Cómo participar de la iniciativa?

La cápsula especial de Pompavana está disponible durante todo octubre y la dinámica contempla tres pasos para quienes quieran sumarse.

1. Elegir una prenda. Seleccionar uno de los productos incluidos en la colección especial de Octubre Rosa de Pompavana.

2. Postular a alguien. Proponer a una familiar, amiga o persona cercana para participar de la acción. También es posible inscribirse personalmente, de acuerdo con las condiciones establecidas.

3. Dejar un mensaje de apoyo. Escribir unas palabras de aliento para alguien que esté atravesando un cáncer de mama. Los textos serán recopilados para acompañar emocionalmente a pacientes durante el tratamiento.

”Un Corpiño, una Mamografia, una Oportunidad”: la campaña para acceder a mamografías gratuitas en Octubre Rosa

De esta manera, la propuesta reúne dos dimensiones del cuidado: el acceso a estudios preventivos y el acompañamiento de quienes transitan la enfermedad.

Para conocer los detalles de participación y consultar las bases y condiciones, se puede ingresar a la página oficial de la campaña. También está disponible el documental de la iniciativa, que presenta el costado humano de la experiencia.