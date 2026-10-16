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Día de la Madre: tecnología y electrodomésticos con hasta 50% de descuento

Hasta el domingo 18 de octubre, On City ofrece beneficios de compra y planes de pago en su tienda online y en más de 180 locales del país para celebrar

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On City ofrece promociones especiales para elegir regalos por el Día de la Madre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Octubre trae consigo una de las celebraciones más esperadas por las familias argentinas. El Día de la Madre convoca a distintas generaciones alrededor de una mesa, una visita o una videollamada, y renueva cada año la pregunta sobre qué regalar.

Esa búsqueda suele combinar varios criterios: utilidad, calidad y un gesto de cariño. Por eso, la tecnología y los productos para el hogar ganan protagonismo en esta época, ya que forman parte de la rutina y acompañan cada jornada.

Este año, la fecha cae el domingo 18 de octubre. Con ese horizonte, On City presentó una serie de beneficios en tecnología, electrodomésticos y artículos para la casa, disponibles tanto en su tienda online como en sus más de 180 sucursales del país.

Hasta 50% de descuento en tecnología y hogar

La iniciativa busca facilitar una decisión que, para muchos, no resulta sencilla. Encontrar un presente que combine funcionalidad y valor afectivo demanda tiempo, comparación y, en general, un presupuesto ajustado.

Entre el jueves 15 y el domingo de la celebración, los clientes podrán acceder a descuentos que llegan al 50% y a hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de entidades bancarias participantes. La promoción abarca una amplia selección de productos.

Entre las categorías incluidas figuran celulares, tablets, notebooks, televisores, parlantes y pequeños electrodomésticos. Esa diversidad permite pensar en obsequios para perfiles muy diferentes.

Por ejemplo, un celular o una tablet resultan ideales para las personas que desean estar más cerca de los suyos a través de mensajes, fotos y videollamadas. En cambio, una notebook puede acompañar el trabajo, el estudio o algún proyecto personal.

Si el plan es disfrutar del cine, las series o la música, un televisor o un parlante suman calidad a los momentos de descanso. A su vez, los pequeños electrodomésticos simplifican las tareas cotidianas y ayudan a ganar tiempo libre.

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La propuesta reúne descuentos de hasta el 50% y planes de pago para distintos presupuestos (On City)

De esta manera, el abanico cubre desde opciones pensadas para el entretenimiento hasta soluciones prácticas para la casa. Cada elección puede ajustarse a los gustos, las necesidades y el estilo de vida de quien la recibe.

Beneficios exclusivos con On City Crédito

Por su parte, las compras financiadas con esta modalidad cuentan con un beneficio exclusivo: hasta 20% de descuento y 24 cuotas fijas. El primer pago, en tanto, recién se abonará en noviembre.

Este punto cobra relevancia en un período en el que muchas familias organizan sus gastos con anticipación. Distribuir el monto en cuotas fijas aporta previsibilidad al presupuesto y permite elegir el regalo sin resignar otros compromisos del mes.

Retiro gratuito y compra presencial

En cuanto a la entrega, las compras online contemplan la opción de retiro gratuito en cualquiera de las sucursales de la cadena. Esta modalidad permite elegir el punto más conveniente, ya sea cerca de casa o del trabajo.

La alternativa resulta práctica para los compradores que prefieren comparar productos con tiempo desde la web y luego acercarse al local. También evita depender de los plazos de envío en los días previos a la celebración, momento en el que el margen para conseguir un obsequio se acorta.

Asimismo, la experiencia presencial permite recorrer las tiendas, ver los artículos de cerca y despejar dudas antes de decidir. La atención personalizada conserva un gran valor para muchos clientes, sobre todo a la hora de elegir un regalo especial.

La iniciativa contempla tanto a los compradores que comenzaron la búsqueda con anticipación como a aquellos que suelen definir el regalo sobre la hora. Para este último grupo, la combinación de compra online y retiro en sucursal puede marcar la diferencia.

Con la cuenta regresiva en marcha, anticiparse puede ser una buena estrategia. Revisar el catálogo en la web, comparar precios y definir el medio de pago con antelación ayuda a aprovechar mejor los beneficios vigentes durante esos cuatro días.

On City acompaña una de las fechas más significativas del calendario con una propuesta que reúne variedad de productos, descuentos atractivos y distintas alternativas de financiación. Ya sea desde la web o en una sucursal, cada familia podrá encontrar la forma que le resulte cómoda de llegar al domingo y celebrar a mamá como prefiera.

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