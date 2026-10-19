Internet en la Argentina: qué dicen las mediciones sobre la calidad de las redes móviles y fijas

Personal fue distinguida por la calidad de sus servicios de conectividad fija y móvil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La conectividad se volvió un pilar de la vida cotidiana. Trabajar, estudiar, entretenerse o comunicarse con familiares depende, cada vez más, de contar con una conexión rápida y estable.

En ese escenario, medir la calidad de las redes dejó de ser un asunto técnico reservado a especialistas. Hoy los usuarios evalúan a sus proveedores según la experiencia concreta que viven en el hogar y en la calle.

Con esa mirada, Ookla, creadora de la plataforma Speedtest, analiza millones de pruebas que realizan las personas desde sus propios equipos. A partir de esos datos, elabora rankings que permiten comparar el rendimiento de las operadoras en cada país.

Un reconocimiento basado en el uso real

La particularidad de este método radica en que las mediciones surgen de condiciones cotidianas y no de ensayos de laboratorio. Según el último informe, Personal obtuvo los reconocimientos a la Mejor Red Móvil y Fija de la Argentina durante el primer semestre de 2026. No es la primera vez que la compañía logra esta distinción.

En cuanto a los números concretos, se registró una velocidad de descarga de 85,02 Mbps en dispositivos móviles. Con la tecnología 5G, el registro alcanzó los 525,93 Mbps. Por otro lado, la red de fibra óptica marcó 218,50 Mbps de descarga. Ese número refleja el rendimiento de una infraestructura desplegada en distintas regiones del país.

Además, Personal Fibra se destacó por ofrecer la mejor experiencia de internet fija. El servicio lideró los indicadores vinculados a juegos en línea y streaming de video entre los proveedores argentinos.

La medición de Ookla reconoció el desempeño de Personal en sus servicios de internet fijo y móvil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resultados tienen un impacto directo en la rutina de los clientes. Una conexión superior permite ver contenidos sin cortes, sostener videollamadas nítidas y usar varios equipos al mismo tiempo manteniendo la calidad. También facilita el trabajo y el estudio a distancia, dos prácticas que ganaron terreno en los últimos años y que exigen estabilidad durante toda la jornada.

Una infraestructura en expansión

Detrás de estos números hay una apuesta sostenida por la infraestructura. La compañía ya superó los 100.000 kilómetros de fibra óptica desplegados, entre tendidos FTTH (fibra al hogar) y HFC.

Asimismo, la red de fibra hasta el domicilio continúa su avance hacia nuevas localidades. Esta estrategia forma parte de un plan de inversiones orientado a acompañar el crecimiento de la demanda digital de hogares, empresas e instituciones.

La llegada de esta tecnología a una ciudad tiene efectos que van más allá de cada usuario. Fortalece la infraestructura de telecomunicaciones local y eleva los estándares de servicio disponibles para toda la comunidad.

En el plano móvil, la red se apoya en más de 10.000 sitios 4G y 4.5G, con presencia en 3.000 localidades. Sobre esa base, la empresa avanza de manera progresiva con el despliegue de 5G, que ya suma más de 1.600 emplazamientos activos.

De acuerdo con la compañía, Personal fue pionera en encender la quinta generación en el país en 2021. Otro hito fue la activación del primer clúster 5G Stand Alone de la Argentina, una arquitectura que habilita nuevos usos para personas, industrias y gobiernos.

El premio de Ookla confirma el resultado de una estrategia basada en inversión, expansión de la fibra y evolución constante de la tecnología móvil. La distinción, surgida de la experiencia de millones de usuarios, posiciona a Personal como referente del sector en la Argentina. Para los clientes, se traduce en conexiones más rápidas y confiables, en un contexto donde el acceso a internet ya es una necesidad básica.