In House

La casa de Mar del Plata que reunió a grandes figuras de la cultura

Victoria Ocampo heredó la vivienda construida en Inglaterra en 1912, que llegó por barco a la ciudad y hoy conserva parte de su historia intelectual entre jardines y galerías

Inhouse EMTURYC Victoria Ocampo
El conjunto arquitectónico reúne una casa principal de estilo inglés, una vivienda francesa y una construcción con influencia italiana (EMTURYC)
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Mar del Plata suele asociarse con sus playas, sus paseos costeros y la actividad de temporada. Sin embargo, entre sus calles también conserva espacios que remiten a otra cara de la ciudad: la de las reuniones intelectuales, las tertulias y las grandes figuras de la cultura del siglo XX.

Uno de esos lugares es Villa Victoria Ocampo, la casa de veraneo que perteneció a la escritora y ensayista Victoria Ocampo. Ubicada en Matheu 1851, dentro de la manzana rodeada por Arenales, Quintana y Lamadrid, la residencia reúne jardines, galerías y construcciones de distintos estilos que conservan la memoria de su antigua propietaria.

Recorrer el actual centro cultural permite acercarse a una vivienda donde hubo jornadas de escritura, cenas, fiestas y charlas con visitantes de distintas partes del mundo. Las paredes de la casa también acompañaron la historia de una mujer que fundó proyectos editoriales, impulsó organizaciones y mantuvo vínculos con figuras centrales de la cultura argentina e internacional.

Una casa que cruzó el océano

La historia de la residencia comenzó en Inglaterra en 1912, cuando fue construida para Francisca Ocampo de Ocampo, tía abuela y madrina de Victoria Ocampo. Fabricada por Boulton & Paul Ltda., la estructura llegó a Mar del Plata por barco antes de ser armada sobre una base de hierro.

Inhouse EMTURYC Victoria Ocampo
Galerías, mobiliario original y publicaciones de la revista Sur acercan la historia de Victoria Ocampo a quienes visitan el espacio (EMTURYC)

El edificio responde al modelo de un bungalow que combina madera y hierro, con un sistema de modulación característico de las construcciones prefabricadas de la época. La compañía británica proveía este tipo de edificaciones a la corona para sus colonias y empresas en América del Sur.

La escritora heredó la propiedad durante la década de 1920. Desde entonces, la casa se transformó en un punto de encuentro para escritores, artistas y pensadores que formaban parte de su círculo de relaciones.

Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Gabriela Mistral, María Rosa Oliver, Enrique Pezzoni, Eduardo Mallea, Waldo Frank, Roger Callois y John Saint Perse estuvieron entre los nombres que visitaron la villa. Las cenas y tertulias organizadas por la escritora reunían, además, a cineastas, músicos, actores y otras personalidades del ámbito intelectual.

Tres estilos en un mismo jardín

Su arquitectura también forma parte de las curiosidades de Villa Victoria Ocampo. La vivienda principal posee estilo inglés, mientras que la casa de los caseros fue diseñada con una impronta francesa.

Inhouse EMTURYC Victoria Ocampo
Los jardines y las galerías forman parte del recorrido por el actual centro cultural (EMTURYC)

Una tercera construcción completa el conjunto con estilo italiano. Ese edificio funcionaba como vivienda para el personal de servicio y contaba con un garaje doble en planta baja, con salida a la calle Matheu.

El contraste entre las tres edificaciones permite identificar las distintas funciones que tuvo el lugar cuando era una residencia de verano. Hoy, el espacio conserva esas construcciones como parte del recorrido del centro cultural.

Victoria Ocampo donó la casa a la UNESCO durante su vida. Tras la muerte de la escritora, el organismo internacional decidió rematar la residencia marplatense, con sus muebles incluidos, para afrontar los gastos de la villa ubicada en San Isidro, Buenos Aires.

A principios de 1981, la Municipalidad de General Pueyrredon compró el inmueble. A partir de esa adquisición, la antigua casa de veraneo pasó a funcionar como un centro cultural.

Para más información sobre horarios y visitas, hacer clic acá.

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