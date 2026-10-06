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Con Fito Páez, David Lebón y Pedro Aznar: así comenzó una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor

Recitales, carrozas, exposiciones y propuestas gastronómicas son parte de una celebración que durante diez días convoca a vecinos y visitantes en el tradicional Predio Floral de Escobar

La nueva edición con música en vivo, muestras de floricultura, gastronomía y actividades para todas las edades. Fechas, horarios y cómo conseguir las entradas en la nota
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La música, las flores y las propuestas para toda la familia dieron forma al primer fin de semana de la 63.ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor. El encuentro comenzó el viernes 2 de octubre con la inauguración oficial y continuará hasta el lunes 12, con actividades que incluyen el tradicional desfile de carrozas y la elección de embajadores.

La apertura incluyó el corte de cinta y una recorrida por el Predio Floral, donde autoridades e invitados participaron del inicio de una nueva edición de la celebración. La jornada cerró a puro folklore con la presentación de Los Manseros Santiagueños, que dieron comienzo a la agenda de espectáculos musicales.

Los recitales que marcaron el primer fin de semana

El sábado 3 de octubre, David Lebón y Pedro Aznar se presentaron con el espectáculo Serú Girán por Lebón y Aznar. Los músicos llevaron al escenario parte del repertorio asociado con una de las bandas más reconocidas del rock argentino.

Mun, de Escobar para publicar
El Predio Floral fue escenario de una nueva edición de la tradicional celebración (Gastón Taylor)

La programación musical continuó el domingo 4 con Fito Páez. Una multitud cantó y bailó al ritmo de sus canciones, en una jornada que sumó convocatoria a las actividades de la exposición.

De esta manera, los primeros días combinaron los recitales de artistas de trayectoria con las propuestas tradicionales del encuentro. Sin embargo, la agenda todavía tiene varias fechas destacadas antes del cierre de la edición.

El desfile de carrozas y la elección de embajadores

Uno de los momentos centrales llegará el sábado 10 de octubre, cuando se realice el tradicional desfile de carrozas. La actividad forma parte de la identidad histórica de la Fiesta Nacional de la Flor y convoca al público alrededor de una de las expresiones más características de la celebración.

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La celebración volvió a reunir tradición, naturaleza y entretenimiento durante su programación (Gastón Taylor)

Al día siguiente, el domingo 11, tendrá lugar la elección de embajadores de la Fiesta Nacional de la Flor. La ceremonia integrará el calendario institucional de esta edición, junto con las exposiciones y las propuestas destinadas a visitantes de distintas edades. Además, se sumará la Fiesta de la Cerveza, que tendrá su propia programación artística y se llevará a cabo en las instalaciones ubicadas enfrente al predio principal, en este caso con entrada libre y gratuita.

En tanto, el lunes 12 a las 16 horas, el historiador Felipe Pigna con el humorista Pedro Saborido presentarán la charla “Historias Argentinas - Parte 2”, una propuesta original que los protagonistas vienen desarrollando con éxito a lo largo de todo el país.

Asimismo, durante todas las jornadas hasta el 12 de octubre, en el escenario Campanario del Predio Floral actuarán diferentes artistas locales. Además, se realizarán actividades de la Semana de las Artes, se presentarán los Coros y Orquestas Municipales y tocará la Banda Sinfónica Municipal.

Días, horarios y entradas para visitar el Predio Floral

El Predio Floral permanecerá abierto hasta el lunes 12 de octubre inclusive. De lunes a viernes, el horario de visita será de 9 a 19, mientras que los sábados y domingos se podrá ingresar hasta las 20.

La entrada general para recorrer la exposición tiene un valor de $15.000 para mayores de 11 años. Jubilados y pensionados abonan $12.000, mientras que los menores de 10 años ingresan sin cargo.

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Los espacios intervenidos ofrecieron un recorrido por la producción y el diseño vinculados con la floricultura (Gastón Taylor)

Por su parte, los residentes del partido de Escobar cuentan con descuentos y promociones especiales. Las entradas para los recitales se pueden adquirir a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional de la Flor y también en la boletería del Teatro Seminari, ubicada en Mitre 451, en Belén de Escobar.

Con propuestas que abarcan música en vivo, floricultura, gastronomía y actividades tradicionales, la 63ª edición continuará durante los próximos días. El desfile de carrozas del sábado 10, la elección de embajadores del domingo 11 y la charla de Pigna-Saborido el lunes 12 de octubre serán las citas principales.

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