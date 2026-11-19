Bariloche combina lagos cristalinos, montañas y propuestas de aventura para disfrutar durante los meses de calor (Río Negro)

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Con la llegada del calor, la Patagonia se convierte en uno de los destinos más buscados del país. Lagos cristalinos, costas extensas y cielos limpios atraen cada año a miles de viajeros en busca de descanso y aventura.

En ese escenario, Río Negro presenta oficialmente su temporada de verano con un lema que resume su esencia: “Tu verano en un solo lugar”. La propuesta combina montañas, playas, estepa y valles productivos dentro del mismo territorio.

Para acompañar el lanzamiento, la Agencia de Turismo provincial renovó su sitio oficial. Allí, los visitantes pueden consultar mapas digitales, alojamientos, prestadores habilitados, rutas temáticas y la agenda de eventos.

Un fenómeno que atrae miradas internacionales

El gran acontecimiento de la temporada será el eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027. Ese día, la sombra lunar atravesará la provincia de oeste a este, desde la Cordillera hasta el Atlántico.

El lago Hess ofrece un entorno ideal para disfrutar del paisaje y practicar kayak en sus aguas cristalinas (Río Negro)

Según la Agencia de Turismo Rio Negro, la Meseta de Somuncurá, la costa y parte de la Ruta 23 se perfilan como algunos de los mejores puntos del planeta para observar el anillo de fuego. Por eso, Río Negro ya prepara infraestructura y servicios para recibir a astrónomos, cazadores de eclipses y viajeros de distintos países.

Cuatro regiones para recorrer

En la Cordillera, Bariloche y El Bolsón encabezan la oferta con lagos, cerros, refugios y una gastronomía de nivel internacional. Durante el verano, el trekking, el kayak, la pesca deportiva y las propuestas de bienestar ganan protagonismo. A esto se suma la Fiesta Nacional del Lúpulo, prevista del 18 al 21 de febrero.

Hacia el este, la Región Mar propone aguas templadas, arena fina y acantilados en balnearios como Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor. Sobre el Golfo San Matías es posible avistar lobos marinos, delfines y pingüinos, además de practicar buceo, kitesurf o stand up paddle.

El río Manso invita a disfrutar de sus aguas cristalinas y practicar actividades acuáticas en plena naturaleza (Río Negro)

La capital Viedma es una excelente opción para comenzar el recorrido, con su propuesta de paseos en el río, su gastronomía y la gran oferta de turismo religioso para conocer la obra salesiana en la Patagonia, cuna del santo Artémides Zatti.

Por su parte, la Estepa invita a recorrer la Ruta Nacional 23 y el corredor de la Meseta Sur hasta Somuncurá, un área protegida con especies endémicas, volcanes apagados y bosques petrificados. El Tren Patagónico y el astroturismo, favorecido por la ausencia de contaminación lumínica, completan la experiencia.

En Dina Huapi, puerta de entrada a esa región, se destacan la pesca con mosca en el río Limay y una ruta de destilerías artesanales de gin, vermut y whisky.

Las Grutas se destaca por sus aguas cálidas y sus extensas playas sobre el Golfo San Matías (Río Negro)

Finalmente, el Valle se presenta como el oasis productivo de la provincia, con chacras, frutales, alamedas y bodegas. Sus visitantes pueden recorrer la Ruta del Vino, degustar Pinot Noir y Malbec y conocer sidrerías artesanales.

Además, General Roca y Cipolletti suman pesca embarcada, paseos náuticos y senderismo en la ribera. En tanto, Villa Regina y Río Colorado ofrecen recorridos por chacras históricas y turismo rural.

Río Negro llega al verano con una oferta que integra naturaleza, cultura, gastronomía y grandes eventos. Con el eclipse como emblema, la provincia aspira a afianzarse como un destino capaz de reunir toda la Patagonia en un solo viaje.