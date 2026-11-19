República Folklore se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad (Branca)

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El folklore es una de las expresiones más profundas de la identidad argentina. De norte a sur, cada región tiene su ritmo, sus voces y su manera de celebrarlo: la chacarera santiagueña, la zamba del Noroeste, el chamamé del Litoral. Detrás de todos esos estilos hay una misma idea: la música como excusa para encontrarse.

En la actualidad, ese encuentro tiene protagonistas nuevos. El folklore gana terreno entre las nuevas generaciones, que lo incorporan a su propio universo musical. Para muchos jóvenes, una zamba o una chacarera se volvieron una forma de expresar de dónde vienen, al igual que el fernet que circula en la ronda: dos símbolos nacionales que ahora también les pertenecen.

A su vez, hace décadas que ambos recorren un camino compartido: la bebida y la música crecieron juntas desde el corazón del país. En Córdoba, considerada la capital del fernet, nacieron dos de los encuentros más emblemáticos del género: Cosquín y Jesús María. Allí, entre peñas, fogones y noches de festival, este ícono se volvió parte del ritual y, como el folklore, viajó a cada rincón de la Argentina.

En ese sentido, el fernet trasciende su condición de bebida: integra la cultura nacional y se convirtió en un símbolo de encuentro e identidad. Está presente en momentos auténticos: una juntada con amigos, una previa, un partido de fútbol o una noche de festival.

Durante República Folklore, el Rincón Fernetista será el espacio exclusivo de Fernet Branca para compartir entre presentaciones (Branca)

Así como el folklore vive un nuevo auge impulsado por los más jóvenes, el clásico de los encuentros argentinos adopta otras maneras de acompañar esas reuniones. Se trata de dos expresiones argentinas que se renuevan, conectan generaciones y demuestran que las tradiciones no solo se mantienen vivas: también evolucionan y crecen junto a las personas que las celebran.

El ritual que se comparte

Por eso, referirse a la tradición, la cultura y el folklore implica hablar de Fernet Branca. Además de una bebida, representa el gran factor común entre los seguidores históricos del género y los que recién lo incorporan a su universo musical. Estuvo en la mesa familiar donde muchos escucharon sus primeras zambas y hoy también aparece en la juntada con amigos. Se convierte así en un código colectivo, un compañero silencioso que pasa de mano en mano y confirma que, más allá de la música, lo que une a las personas es el ritual de compartir el mismo momento.

“Fernet Branca trasciende cualquier dimensión comercial. Se ha ganado un lugar en la identidad colectiva de los argentinos, que ya la consideramos parte intrínseca de nuestra cultura. Es por eso que gestionar esta marca lleva consigo la enorme responsabilidad de cuidar, construir y enaltecer las costumbres y tradiciones que tiene asociadas, así como todo su universo de significado”, afirmó Carolina del Hoyo, directora de Marketing Regional en Fratelli Branca Destilerías.

Los jóvenes hacen propias las costumbres del folklore y el fernet que circula en la ronda (Branca)

La representante de la marca cuenta que como parte de ese compromiso, desde hace años apoyamos todas las expresiones culturales relevantes para el país. Lo hacemos desde adentro, como uno más, para seguir su evolución orgánicamente. Así sucedió y sucede con el folklore.

Un nuevo gran punto de encuentro

Asimismo, en las fiestas nacionales y regionales que se celebran en todo el país, el fernet siempre acompaña la ronda: aparece en la zapada, entre músicos y cantantes que van de un escenario a otro, y en las reuniones de amigos. La presencia de Branca en la música constituye un vínculo reconocible a lo largo de los años.

En este contexto llega República Folklore, el primer gran festival del género en territorio porteño, al que Fernet Branca se suma. El evento se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con más de 50 shows, tres escenarios y una programación que supera las 12 horas por jornada. Además de los espectáculos, habrá espacio para dar continuidad a los rituales que acompañan a la música tradicional, como la juntada entre amigos en torno a un fernet.

Más de 50 shows y tres escenarios integran la grilla de República Folklore (Branca)

La marca desembarca en el festival con su Rincón Fernetista, un espacio de encuentro para vivir esos rituales entre presentaciones y acercar el folklore a nuevas generaciones. Por su parte, el predio contará con peñas, clases abiertas, pistas de baile, gastronomía regional, juegos criollos y un Paseo de las Provincias que federaliza la experiencia de la cultura argentina.

Las plataformas, las generaciones y los escenarios cambian; lo que permanece es la música, la ronda y los rituales que pasan de mano en mano entre los argentinos. El folklore se renueva en cada encuentro y su crecimiento entre los jóvenes confirma esa vigencia, mientras que el fernet acompaña el recorrido como símbolo compartido, con República Folklore como una nueva oportunidad para celebrarlo.