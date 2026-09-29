República Dominicana acelera la apuesta por redes y baterías para sostener su demanda eléctrica

Diversos elementos del sector energético, como paneles solares y barriles de petróleo, representan la matriz de energía de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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InterEnergy Group presentó en la Reunión Anual 2026 de la Clinton Global Initiative (CGI) su estrategia para combinar generación renovable, almacenamiento y digitalización de redes eléctricas en República Dominicana, con el objetivo de responder al aumento de la demanda energética sin perder confiabilidad ni competitividad.

Rolando González-Bunster, chairman y CEO de InterEnergy Group, explicó durante la sesión “Scaling Resilient Energy Infrastructure” que reunió a representantes del sector público y privado. El ejecutivo sostuvo que la transición energética en América Latina y el Caribe requiere sistemas capaces de integrar fuentes limpias y de garantizar el abastecimiento en momentos de mayor consumo.

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La compañía tomó como referencia el desarrollo de CEPM Zero, una iniciativa desarrollada en el este de República Dominicana, donde la Empresa de Electricidad de la Zona Este (CEPM) completó en 2025 la primera fase del proyecto. Esa etapa superó los 270 MWp de capacidad renovable e incorporó 232 MWh de almacenamiento con baterías.

(Foto: Presidencia de la República Dominicana)

CEPM Zero: generación distribuida y almacenamiento eléctrico

El proyecto incluye generación distribuida junto al sector hotelero, redes inteligentes y una flota corporativa totalmente eléctrica. Para InterEnergy, esos componentes permiten administrar de forma más eficiente la producción renovable y reducir la dependencia de combustibles importados en el país caribeño.

González-Bunster afirmó que el desafío no se limita a instalar nuevos parques solares o eólicos. “Nuestra experiencia nos ha demostrado que la descarbonización y confiabilidad tienen que avanzar juntas. No se trata solamente de cuánta energía renovable podemos instalar, sino de cómo construimos un sistema capaz de integrarla, almacenarla y entregarla de manera confiable cuando nuestros clientes y nuestras economías la necesitan”, señaló.

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La discusión en CGI partió de una proyección sobre el crecimiento de la demanda global. Se estima que el consumo mundial de energía aumentará cerca de 50% en los próximos 20 años, impulsado por la industrialización de los países en desarrollo y por el incremento del uso energético asociado a tecnologías como la inteligencia artificial.

En ese contexto, el directivo indicó que América Latina y el Caribe enfrentan una combinación de factores que presiona a sus sistemas eléctricos. Entre ellos figuran el aumento de la demanda, la exposición a fenómenos climáticos extremos y la dependencia de fuentes energéticas importadas.

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Diversas fuentes de generación eléctrica y un indicador de consumo ilustran la presión que sufre la matriz energética en países centroamericanos ante la sequía de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recarga eléctrica como salida para los excedentes renovables

El chairman de InterEnergy propuso destinar parte de la energía renovable que el sistema no logra utilizar en determinados momentos a la recarga de vehículos eléctricos. La alternativa surge como alternativa para aprovechar excedentes de producción solar y eólica, al tiempo que impulsaría la expansión de la movilidad eléctrica.

La empresa también destacó el desarrollo de hubs de carga que combinan generación solar y sistemas de almacenamiento. Ese esquema busca que la infraestructura para vehículos eléctricos tenga respaldo energético propio y reduzca las presiones sobre las redes convencionales.

Para González-Bunster, la expansión de la infraestructura renovable debe estar acompañada por mecanismos que aporten flexibilidad al sistema. Las baterías, la gestión digital de la red y la generación distribuida funcionan en esa estrategia como recursos para adaptar el suministro a variaciones en la demanda y a cambios en la producción de energía solar o eólica.

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FOTO DE REFERENCIA: Generadores de energía eólica. Fotografía tomada el 24 de agosto de 2018. REUTERS/Nick Oxford

La intervención en la Clinton Global Initiative dio continuidad a una relación de más de 20 años entre InterEnergy Group y la organización fundada por el expresidente estadounidense Bill Clinton. Durante ese período, la compañía asumió compromisos vinculados con proyectos eólicos, sustitución de combustibles, ampliación de infraestructura renovable y reducción de emisiones en sistemas energéticos.