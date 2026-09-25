Barras caseras de avena y chocolate amargo: el snack crocante que se prepara sin horno en 30 minutos

Una receta simple con avena, frutos secos y un irresistible baño de chocolate, el snack perfecto para cualquier momento del día.

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Entre comidas, después del entrenamiento o como colación de media tarde, el desafío es encontrar algo que sea práctico, saciante y no requiera una elaboración larga. Las barras caseras resuelven ese momento mejor que la mayoría de las opciones envasadas: se preparan con anticipación, se transportan sin inconvenientes y ofrecen un control total sobre los ingredientes.

Esta receta combina avena, frutos secos, semillas, miel y chocolate amargo en una preparación que no necesita horno. El resultado es una barra compacta, de textura crocante y sabor intenso, lista en menos de 30 minutos contando el tiempo de frío.

En esta nueva entrega de Guía Coto × Infobae — Especial Recetas Fit, la propuesta son barras crocantes de avena y chocolate: una alternativa casera para reemplazar los snacks ultraprocesados en los momentos de mayor demanda energética.

La técnica del prensado como clave del resultado

El secreto de estas barras no está en los ingredientes sino en el proceso. Antes de llevar la preparación al frío, el prensado firme con una cuchara sobre el molde es el paso que define la textura final: una superficie compacta que permite un corte limpio y un bocado que no se desarma.

Sin ese prensado, la mezcla tiende a quedar suelta y las barras pierden consistencia al cortarlas. Con él, la avena y los frutos secos se integran en una masa densa que, tras el paso por la heladera, adquiere la firmeza necesaria para manipularlas sin que se rompan.

El chocolate amargo derretido, volcado en el molde como base, cumple una doble función: actúa como aglutinante adicional y aporta el contraste amargo que equilibra el dulzor de la miel y la mantequilla de maní.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Elaboración: 10 minutos (mezcla e integración de ingredientes)

Reposo: 20 minutos (tiempo de frío para lograr consistencia firme)

Los ingredientes necesarios son:

2 tazas de avena

1/2 taza de maní y almendras picadas

3 cucharadas de miel

3 cucharadas de mantequilla de maní50 g de chocolate amargo

1 cucharada de semillas (chía, lino o sésamo)1 pizca de sal

Para simplificar los preparativos, el catálogo digital de Coto permite reunir todos estos ingredientes en un solo pedido y recibirlos directamente en casa.

El paso a paso para barras que no se desarman

1. En un bowl, entibiar ligeramente la mantequilla de maní junto con la miel para fluidificar la textura y facilitar la integración.

2. Agregar la avena, los frutos secos picados, las semillas y la pizca de sal. Integrar con energía hasta que todos los ingredientes secos queden bien humectados.

3. Volcar el chocolate amargo derretido en el molde y distribuir la preparación encima. Presionar con fuerza usando una cuchara hasta compactar la superficie por completo.

4. Llevar al frío durante 20 minutos hasta que la mezcla tome consistencia firme.

5. Retirar del molde y cortar en porciones del tamaño deseado.

Avena, frutos secos y semillas: tres aportes en una sola barra

La base estructural de la receta es la que define la textura crocante característica de estas barras. Además de su función técnica, la avena aporta fibra y contribuye a una sensación de saciedad más prolongada.

El maní y las almendras picadas suman grasas saludables y proteínas, dos nutrientes clave para la recuperación muscular postentrenamiento. La mantequilla de maní, por su parte, actúa como aglutinante natural que une los ingredientes secos sin necesidad de huevo ni harina.

Las semillas —de chía, lino o sésamo, según preferencia— completan el perfil nutricional con ácidos grasos esenciales y minerales. La pizca de sal, finalmente, potencia el sabor del conjunto y acentúa el contraste con el chocolate amargo.

Una colación versátil dentro del Especial Recetas Fit

Dentro del Especial Recetas Fit de Guía Coto × Infobae, estas barras se posicionan como una opción concreta para los momentos de mayor demanda energética. Su formato compacto las hace fáciles de transportar: entran en cualquier bolso, mochila o lonchera sin ocupar espacio ni requerir refrigeración una vez frías.

La receta también admite variaciones. Las almendras pueden reemplazarse por nueces o castañas de cajú. Las semillas se intercambian según disponibilidad. Una cucharada de coco rallado o de arándanos deshidratados suma un toque diferente sin alterar la estructura de la preparación.

Una barra casera que demuestra que la colación entre actividades puede ser tan práctica como nutritiva, sin depender de productos envasados.