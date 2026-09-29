El Salvador

Comisión legislativa avala un préstamo de USD 50 millones del BID para el censo económico de El Salvador

La financiación, que deberá ser autorizada por el pleno de la Asamblea Legislativa, permitirá al Banco Central de Reserva de El Salvador modernizar las estadísticas nacionales y reforzar sus sistemas digitales

El BID aprobó un crédito para renovar las estadísticas económicas de El Salvador y hay un componente que puede cambiar la foto productiva (Foto archivo, cortesía BCR)
El BID aprobó un crédito para renovar las estadísticas económicas de El Salvador y hay un componente que puede cambiar la foto productiva (Foto archivo, cortesía BCR)
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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo a suscribir un préstamo de hasta USD 50 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Fortalecimiento de las Estadísticas Económicas, que incluye la realización de un censo económico nacional.

La iniciativa, identificada con el expediente 756-9-2026-1, fue presentada por la Presidencia de la República por medio del Ministerio de Hacienda. El programa quedará bajo ejecución del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), institución rectora del Sistema Estadístico Nacional.

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El crédito tendría un plazo de hasta 23 años, con siete años y medio de gracia antes del inicio de las amortizaciones. Los pagos se efectuarían de forma semestral.

La tasa de interés se calcularía con base en la SOFR a seis meses más el margen aplicable a los préstamos de capital ordinario del BID, con la posibilidad de optar por una tasa fija.

El censo económico busca actualizar datos sin renovar desde 2005

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, explicó ante los diputados que el financiamiento permitirá apoyar las actividades centrales del censo económico, cuyo último levantamiento nacional se realizó en 2005.

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El Salvador busca crédito para el censo económico: la última medición nacional fue en 2005 (Foto cortesía diputado Reynaldo Cardoza)
El Salvador busca crédito para el censo económico: la última medición nacional fue en 2005 (Foto cortesía diputado Reynaldo Cardoza)

El operativo incluirá la elaboración de una cartografía económica, que permitirá ubicar, distribuir y caracterizar las actividades productivas en el país. También prevé la actualización y digitalización de la base cartográfica, la preparación del cuestionario censal, la contratación de personal de campo, talleres sobre instrumentos digitales, el procesamiento de datos y la elaboración de la documentación final.

Según el Ministerio de Hacienda, el objetivo es producir información económica oficial con criterios de relevancia, oportunidad, confiabilidad y acceso público. El programa contempla que los resultados del censo económico estén publicados, a más tardar, en el tercer trimestre de 2027.

Tecnología y seguridad informática, entre los destinos del préstamo

El préstamo se distribuirá en tres componentes. El primero se enfoca en la generación de estadísticas económicas y en el desarrollo del censo. El segundo busca fortalecer las capacidades metodológicas y técnicas del BCR, con sistemas para digitalizar los procesos estadísticos, administrar la infraestructura tecnológica y reforzar las redes y la ciberseguridad.

El tercer componente cubrirá servicios de consultoría, administración, auditorías, monitoreo y evaluación del programa.

Reyes señaló que el BCR ejecutó en los últimos tres años dos operativos censales: el Censo de Población y Vivienda en 2024 y el Censo Agropecuario en 2025. La nueva operación busca aprovechar esas capacidades para completar la información sobre los sectores económicos del país.

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda explicó ante los diputados que el financiamiento permitirá apoyar las actividades centrales del censo económico, cuyo último levantamiento nacional se realizó en 2005.
La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda explicó ante los diputados que el financiamiento permitirá apoyar las actividades centrales del censo económico, cuyo último levantamiento nacional se realizó en 2005.

La propuesta se sometió a votación tras la exposición del Ministerio de Hacienda. La propuesta fue aprobada por unanimidad y seguirá el trámite legislativo correspondiente.

Apoyo a sector desprotegido

En la misma sesión, la comisión aprobó otro dictamen favorable para exonerar de gravámenes tributarios los fondos de ayuda humanitaria destinados a más de 600 extrabajadores de Impression Apparel Group, tras el cierre de operaciones de la empresa.

Los aportes, estimados en USD 1,3 millones, serán administrados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), que deberá establecer los mecanismos de entrega a los beneficiarios y presentar a la Asamblea Legislativa un informe anual auditado sobre los ingresos recibidos y su distribución.

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