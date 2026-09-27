Así es el nuevo barco de Buquebus: el buque 100% eléctrico más grande del mundo

El China Zorrilla, el nuevo buque eléctrico que conectará Buenos Aires y Colonia (Buquebus)

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Durante 46 años, Buquebus construyó su recorrido alrededor de una idea que excede el transporte de pasajeros: acercar Argentina y Uruguay. Millones de personas cruzaron el Río de la Plata con la compañía, en un proceso marcado por nuevas rutas, inversiones en infraestructura, incorporación de tecnología y una búsqueda constante de mayor eficiencia.

Esa evolución atraviesa ahora un nuevo capítulo con la llegada del China Zorrilla, un buque de gran porte con propulsión 100% eléctrica y cero emisiones directas durante la navegación. Su incorporación no representa únicamente una renovación de la flota: también plantea una transformación que alcanza a los puertos, la operación y el desarrollo turístico de ambas orillas.

De la reducción de emisiones a la navegación eléctrica

Uno de los principales hitos de la compañía fue la incorporación del Buque Francisco, hace más de una década. La embarcación permitió fortalecer la conexión directa entre Buenos Aires y Montevideo mediante el uso de Gas Natural Licuado (GNL), una tecnología que en ese momento significó un avance en materia de eficiencia y reducción del impacto ambiental.

Para acompañar ese proceso, Buquebus desarrolló infraestructura específica, entre ella una planta propia de licuefacción. De acuerdo con la compañía, esta combustión le permitió reducir aproximadamente un 25% las emisiones de CO₂.

La estrategia también alcanzó las instalaciones terrestres. La incorporación de energía solar en Puerto Madero y distintos proyectos desarrollados en Colonia, Montevideo y Punta del Este formaron parte de un proceso que buscó extender la transformación más allá de los barcos.

Ahora, el China Zorrilla lleva esa evolución hacia la electrificación. La embarcación funciona con propulsión 100% eléctrica y no genera emisiones directas durante la navegación. Además, la energía utilizada proviene casi en su totalidad de fuentes renovables.

La embarcación China Zorrilla tiene 130 metros de eslora y capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos (Buquebus)

China Zorrilla: más capacidad y una nueva infraestructura

Con 130 metros de eslora, capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, el China Zorrilla se incorpora como un nuevo actor de gran escala en la conexión entre Buenos Aires y Colonia.

El buque cuenta con un sistema de almacenamiento energético de más de 40 MWh y ocho waterjets impulsados por motores eléctricos de alta potencia. Sin embargo, el cambio tecnológico no se limita a las características de la embarcación.

La operación de un barco eléctrico de estas dimensiones exige adaptar también la infraestructura que lo recibe. Tanto Buenos Aires como Colonia del Sacramento desarrollaron instalaciones eléctricas específicas para abastecerlo, además de incorporar nuevos requerimientos vinculados con mantenimiento, capacitación de las tripulaciones y protocolos operativos.

La transformación, por lo tanto, se produce en todo el sistema: desde la generación y provisión de energía hasta los procedimientos portuarios necesarios para que una embarcación de estas características pueda funcionar.

El nuevo buque también amplía la capacidad disponible para la ruta Buenos Aires-Colonia. Su escala permite transportar más del doble de pasajeros que el Francisco y otros barcos que históricamente operaron ese trayecto.

El Buque Francisco fue incorporado hace más de una década para conectar Buenos Aires y Montevideo de manera directa (Buquebus)

Una nueva forma de pensar la conectividad

Durante años, aumentar la conectividad estuvo asociado principalmente con sumar frecuencias. La incorporación del China Zorrilla introduce otra variable: transportar más pasajeros en cada viaje con una embarcación de mayor capacidad y menor impacto ambiental por persona trasladada.

La estrategia contempla adaptar la cantidad de servicios a la demanda de cada período. En temporada baja, por ejemplo, puede implicar operar tres frecuencias diarias hacia Colonia en lugar de las cinco o seis que Buquebus llegó a ofrecer en determinados momentos.

El objetivo es utilizar de manera más eficiente tanto las embarcaciones como los recursos disponibles. En paralelo, la experiencia a bordo incorpora diferentes categorías de viaje, espacios de recreación y propuestas gastronómicas, con opciones que van desde la clase Económica hasta Primera.

En ese esquema, el Francisco y el China Zorrilla cumplen funciones complementarias. Mientras el primero mantiene su rol en la conexión directa entre Buenos Aires y Montevideo, el segundo apunta a potenciar el vínculo con Colonia y ampliar las posibilidades de desarrollo turístico de la ciudad uruguaya.

La mayor capacidad también abre la posibilidad de que Colonia deje de funcionar principalmente como punto de tránsito y gane protagonismo como destino final. Para eso, la generación de nuevas razones para viajar se convirtió en una parte central de la estrategia.

De la conexión al desarrollo de nuevos destinos

Hace más de dos años, Buquebus comenzó a desarrollar distintas propuestas para estimular el turismo en Colonia. La compañía creó verticales vinculadas con Aventura, Eventos, Cultura, Wellness y Gourmet, con actividades que buscan convertir deportes, recitales, gastronomía y experiencias culturales en motivos adicionales para cruzar el río.

Según datos de la empresa, durante ese período las reservas hoteleras en Colonia y los viajes hacia Colonia del Sacramento crecieron aproximadamente un 50%.

Entre las experiencias desarrolladas aparece la Media Maratón de Colonia, organizada junto con Buquebus Aventura. El evento alcanzó 1.732 inscriptos y 1.550 corredores, de los cuales 670 viajaron desde Buenos Aires con la compañía.

Otro caso fue el recital de La Renga en Colonia. Para facilitar el traslado de los asistentes, Buquebus dispuso un barco con capacidad para 1.100 pasajeros, programado especialmente para permitir el viaje desde Buenos Aires y el regreso luego del espectáculo.

La lógica detrás de estas iniciativas es ampliar el flujo turístico y favorecer estadías más prolongadas. Más visitantes implican actividad para hoteles, restaurantes, comercios, proveedores y servicios locales, además de nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Al mismo tiempo, el movimiento funciona en ambos sentidos. Buenos Aires mantiene una propuesta atractiva para los visitantes uruguayos por su oferta de teatro, gastronomía, cultura, compras y entretenimiento, además de su cercanía. A eso se suman los viajes para visitar familiares y la posibilidad de utilizar la ciudad como puerta de entrada a otros destinos argentinos.

El buque China Zorrilla incorpora un sistema de almacenamiento energético de más de 40 MWh (Buquebus)

Una transformación que también llega a Puerto Madero

La ampliación de la capacidad marítima requiere una infraestructura terrestre acorde. En Buenos Aires, uno de los proyectos centrales es Portal Buquebus, un desarrollo de más de 90.000 metros cuadrados en Puerto Madero.

La iniciativa contempla la modernización de la terminal, nuevas mangas y espacios operativos, alrededor de 850 plazas de estacionamiento, un hotel de 150 habitaciones, una torre residencial, espacios verdes y áreas de servicios.

También incorpora herramientas destinadas a agilizar la experiencia del pasajero, como web check-in, terminales de autogestión y nuevos procesos de embarque, además de la infraestructura energética necesaria para operar el China Zorrilla.

En Uruguay, el Gobierno y la Administración Nacional de Puertos avanzan con obras en el Puerto de Colonia para acompañar el crecimiento del movimiento de pasajeros y preparar las instalaciones para un eventual incremento del volumen de operaciones.

La nueva etapa de Buquebus llega al centro de la agenda turística

La evolución de la compañía será uno de los temas que la firma llevará a FIT 2026, donde participará dentro del espacio de Uruguay. El martes 29 de septiembre a las 10:30, la empresa ofrecerá una charla dedicada al China Zorrilla y al futuro de la movilidad en el Río de la Plata.

El encuentro permitirá repasar cuatro décadas de inversiones y poner el foco en los cambios que plantea la incorporación de una embarcación eléctrica de esta escala.

La nueva etapa combina distintos desafíos: mayor capacidad, infraestructura adaptada, nuevas experiencias y una reducción progresiva del impacto ambiental. En ese escenario, la conectividad deja de medirse solamente por la cantidad de frecuencias disponibles. También entran en juego la capacidad de cada embarcación, el confort, la seguridad, los servicios, el precio y la eficiencia energética.

Después de 46 años de evolución, el desafío pasa por transformar esa infraestructura en nuevas oportunidades para viajar, conocer y permanecer más tiempo en cada destino. El China Zorrilla representa el próximo paso de ese proceso, con una tecnología que modifica la forma de cruzar el Río de la Plata y abre una nueva etapa para la conexión entre Argentina y Uruguay.