Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica ampliará su estacionamiento con 600 nuevos espacios y una inversión de USD 14.9 millones

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría sumará 600 nuevos espacios para vehículos con la ampliación de su estacionamiento público. Cortesía: AERIS

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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), principal terminal aérea de Costa Rica, avanza en un nuevo proyecto de ampliación que permitirá sumar 600 espacios para vehículos y 32 para motocicletas, como parte de su proceso de modernización.

La obra, denominada Expansión del Estacionamiento Público (Fase 1), forma parte del Plan Maestro de la terminal y contempla una inversión de USD 14.9 millones, según informó AERIS, gestor del aeropuerto.

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La inauguración está prevista para abril de 2027.

El proyecto contempla la construcción de una estructura de aproximadamente 21,000 metros cuadrados, distribuida en seis niveles y dos subniveles, con el objetivo de aumentar de forma significativa la capacidad de estacionamiento disponible para quienes utilizan la terminal.

Además de los nuevos espacios, la infraestructura contará con cuatro puntos de ingreso y salida vehicular y un paso techado que permitirá conectar el estacionamiento con la Terminal Doméstica.

La obra también incorporará sistemas de iluminación, telecomunicaciones, seguridad, alarmas y supresión contra incendios, aire acondicionado, así como mecanismos de control de acceso y pago.

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“El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría continúa avanzando en un proceso de transformación que nos permite acompañar su crecimiento y seguir elevando la experiencia de quienes transitan por la terminal”, señaló Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

Hernández aseguró que la empresa mantiene una inversión constante para impulsar el desarrollo de la terminal y fortalecer su infraestructura.

“Desde AERIS mantenemos una inversión constante para impulsar su desarrollo y consolidar una infraestructura cada vez más moderna y competitiva, que contribuya a fortalecer la conectividad y continúe generando valor para Costa Rica”, agregó.

AERIS destinará US$14,9 millones a la primera fase de expansión del estacionamiento, cuya inauguración está prevista para abril de 2027. Cortesía: AERIS

Más de USD 1.2 millones en mejoras adicionales

Paralelamente a la ampliación, AERIS informó que ejecutó cinco mejoras en el estacionamiento principal, que en conjunto representaron una inversión superior a los USD 1.2 millones.

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Entre las intervenciones se encuentra el techado de los espacios de estacionamiento ubicados en el nivel superior, la incorporación de más puntos de pago y la remodelación de los baños del nivel inferior oeste.

También fueron instalados cinco cargadores para vehículos eléctricos, que ya se encuentran en funcionamiento, además de 11 previsiones adicionales de potencia y datos para ampliar el servicio conforme aumente la demanda.

Los cargadores representaron una inversión de aproximadamente USD 162,000 y tienen una capacidad de hasta 11,5 kWh.

El servicio se gestiona mediante la aplicación móvil Atila, disponible para dispositivos iOS y Android, desde donde las personas usuarias pueden activar la carga y efectuar el pago.

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Otra de las mejoras fue la instalación de una cubierta en el nivel superior del parqueo principal, proyecto que requirió una inversión de USD 650,000 y que concluyó en junio de 2026.

La estructura abarca aproximadamente 3,600 metros cuadrados en los sectores norte y central del estacionamiento, con el propósito de brindar mayor protección frente a la lluvia y la exposición solar.

Según AERIS, la cubierta incorporará además un sistema de recolección de aguas pluviales, iluminación alimentada mediante paneles solares y un conector para enlazar una futura ampliación de la terminal norte con el hotel proyectado frente al estacionamiento.

Entre las mejoras recientes destacan cinco cargadores para vehículos eléctricos, nuevas áreas techadas y más puntos de pago en el parqueo principal. Cortesía: AERIS

Espacio para motocicletas y bicicletas

Dentro de las obras recientes también se habilitó un área exclusiva para motocicletas y bicicletas en el denominado caracol este.

El espacio tiene una superficie aproximada de 720 metros cuadrados y requirió una inversión de USD 345,000.

La infraestructura cuenta con acceso dedicado, área de pago, cámaras de vigilancia, iluminación LED de bajo consumo y bolardos de seguridad.

AERIS señaló que estas intervenciones buscan complementar las inversiones de mayor escala previstas dentro del Plan Maestro del aeropuerto y adaptar la infraestructura a las nuevas necesidades de movilidad.

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La empresa indicó que la estrategia contempla inversiones continuas, planificación técnica y coordinación con autoridades y actores del sector, con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes utilizan la principal terminal aérea del país.