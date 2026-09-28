Comenzó la Semana de la Moda de París 2026: colores, texturas y el paso de Luisana Lopilato

La Semana de la Moda de París comenzó el 28 de septiembre con la presentación de las colecciones Primavera/Verano 2027 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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París volvió a encender las luces de sus pasarelas para dar inicio a la última parada del calendario internacional de colecciones Primavera/Verano 2027. La capital francesa abrió, este lunes 28 de septiembre, ocho jornadas que anticipan las siluetas, los colores y las texturas que marcarán el pulso de la próxima temporada, con la actriz argentina Luisana Lopilato entre las invitadas que ya dieron que hablar.

El arranque llegó con una mezcla explosiva: firmas de trayectoria compartieron calendario con nombres frescos que buscan hacerse un lugar en el radar de la industria. Entre los debuts que dieron el puntapié inicial figuraron Julie Kegels, Weinsanto y Maxhosa Africa.

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La marca Maxhosa Africa hizo su debut en las pasarelas de la capital francesa junto a firmas como Weinsanto y Julie Kegels (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Esta última protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada: su primera aparición en la pasarela parisina, con una propuesta que cruzó la identidad africana con una construcción técnica de vanguardia. Estampados, colores y texturas se combinaron en looks que ya empiezan a delinear el mapa estético de la Semana de la Moda de París.

Versatilidad y vanguardia en la pasarela inaugural

Las prendas de exterior en la pasarela de Weinsanto mostraron superposiciones y cortes geométricos (REUTERS/Abdul Saboor)

El análisis de las colecciones presentadas durante las primeras horas reveló una clara inclinación hacia la experimentación con siluetas y texturas. Se observaron estructuras que desafiaron la anatomía convencional, con un uso prominente de volúmenes que buscan redefinir la figura femenina.

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Las prendas de exterior, trabajadas con cortes geométricos y superposiciones, fueron una constante en los desfiles de Weinsanto, donde el estilo avant-garde o vanguardista se manifestó en piezas de una construcción técnica notable, alejándose de los convencionalismos habituales.

La firma apostó por prendas de exterior y estructuras que alteraron la silueta tradicional (REUTERS/Abdul Saboor)

Por otro lado, la paleta cromática se movió entre el minimalismo monocromático y la explosión de colores vibrantes.

Los neutros sofisticados, como los blancos inmaculados y los tonos crudos, dominaron en prendas sutiles y elegantes, mientras que los contrastes audaces en accesorios y detalles buscaron otorgar un carácter distintivo.

Volumen, contraste y formas no convencionales en la pasarela de Weinsanto (REUTERS/Abdul Saboor)

La calidad de los tejidos fue un punto central, con el uso de materiales livianos, ideales para la transición estacional de la temporada, al permitir una fluidez natural en el movimiento de las prendas.

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La pasarela de celebridades y el estilo en los desfiles

La cantante Celine Dion ofreció una presentación musical en el escenario instalado frente a la Torre Eiffel (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Otro de los eventos que concentró la atención durante la primera jornada fue el desfile de L’Oréal Paris en la Place Joffre, con la Torre Eiffel iluminada como marco de la puesta.

La firma reunió sobre la pasarela a referentes de la moda, el cine y la música, en una presentación al aire libre que combinó looks de noche y una puesta de gran escala.

Luisana Lopilato desfiló para L’Oréal Paris con un vestido dorado de una manga, cinturón a tono y accesorios discretos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La actriz argentina Luisana Lopilato formó parte del elenco de figuras que caminó por la pasarela. Para la ocasión, llevó un vestido dorado de una manga con un cinturón a juego y accesorios discretos.

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Heidi Klum llevó un vestido negro largo, de silueta ajustada y acabado brillante, para su paso por la pasarela (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Heidi Klum apostó por el negro con un vestido largo de silueta ajustada, escote pronunciado y una superficie de destellos que reflejaba las luces del escenario. La modelo llevó el cabello suelto y maquillaje en tonos oscuros en los ojos.

Kendall Jenner desfiló con un vestido negro transparente (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La modelo Kendall Jenner estuvo presente y eligió un vestido negro con transparencias. El diseño acompañaba la figura y tenía una falda larga con una abertura de frente, mientras que el peinado recogido y el maquillaje de ojos marcado reforzaron una imagen de líneas sobrias.

Cara Delevingne presentó un vestido rojo con transparencias y aplicaciones brillantes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cara Delevingne presentó una propuesta en rojo, con un vestido de escote profundo, transparencias y aplicaciones brillantes.

La prenda tenía una falda que aportó movimiento durante su paso por la pasarela. Completó el look con sandalias del mismo tono.

Simone Ashley desfiló con un vestido beige de breteles finos, escote recto y terminación satinada (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Simone Ashley desfiló con un vestido beige de breteles finos y escote recto. La pieza, ajustada al cuerpo y de largo hasta el piso, se destacó por su terminación satinada y los pliegues en la cintura. La actriz llevó el cabello suelto y un maquillaje de acabado natural.

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Celine Dion apareció en la pasarela con un vestido negro con texutra (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La presentación también contó con la participación de Celine Dion, quien apareció con un vestido negro texturado. Su intervención sumó música al recorrido de las celebridades frente a un público, con la Torre Eiffel como telón de fondo.

Además, la estética observada en esta pasarela colectiva se definió por una apuesta decidida por la elegancia clásica actualizada.

Los vestidos de noche con aberturas estratégicas y acabados metálicos marcaron la estética de la pasarela colectiva (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El uso de vestidos de noche con aberturas estratégicas, cortes cut-out y tejidos con acabados metálicos o brillantes reflejó una tendencia hacia la sofisticación nocturna.

El color negro se mantuvo como un aliado infalible, presente en monos de líneas limpias y vestidos fluidos que resaltaron la silueta de quienes los lucieron.

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La incorporación de elementos y accesorios minimalistas subrayó un enfoque en los detalles que elevan el conjunto final.

La firma presentó una sucesión de looks de noche con aberturas, transparencias y detalles metalizados (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El calendario continuará con una agenda intensa. La atención se desplazará en los próximos días hacia debuts altamente anticipados, como el de Drew Henry al frente de la dirección creativa de Courrèges y de Kai Nesselrath en la casa Carven.

Estos cambios en la dirección creativa son vistos por la industria como momentos decisivos para la redefinición estética de las marcas.

La colección de Maxhosa Africa propuso combinaciones cromáticas y prendas de punto con identidad propia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La relevancia de esta edición de la Semana de la Moda de París no se encontrará únicamente en las prendas presentadas, sino también en cómo las firmas están respondiendo a los desafíos de un mercado en constante transformación.

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La industria de la moda mantiene sus expectativas puestas en cómo los directores creativos de firmas como Dior y Chanel consolidarán su visión durante sus terceros desfiles, un paso fundamental para cimentar su legado en casas con historia.

Negro, rojo y dorado dominaron la pasarela colectiva de L’Oréal Paris en París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El cierre, previsto para el 6 de octubre con la presentación de Louis Vuitton, servirá para culminar este periplo de ocho días que, año tras año, continúa dictando el pulso creativo global.

Con más de 100 presentaciones programadas, la cita parisina se mantiene como un punto de encuentro ineludible para compradores, críticos y amantes de la moda.