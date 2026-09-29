República Dominicana

La Ciudad Colonial se renueva: restauración histórica y movilidad sostenible para Santo Domingo

La intervención en el histórico edificio incluyó investigaciones arqueológicas, tecnología y saneamiento, con una inversión turística de 100 millones de pesos para recibir a estudiantes, familias y visitantes

El presidente inaugura la restauración del Alcázar de Colón y la ruta eléctrica de la Ciudad Colonial (Foto cortesía Presidencia de la República)
El presidente inaugura la restauración del Alcázar de Colón y la ruta eléctrica de la Ciudad Colonial (Foto cortesía Presidencia de la República)
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Luis Abinader inauguró este lunes la reconstrucción del Alcázar de Colón y puso en marcha la Ruta de Electromovilidad de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, dos proyectos orientados a conservar el patrimonio histórico y promover un turismo con menor impacto ambiental. La Presidencia de la República informó que la nueva conexión de transporte beneficiará a más de 40.000 personas.

La ruta piloto será operada por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), mientras que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estará a cargo de su regulación. El trayecto tendrá 12,4 kilómetros, 31 paradas —17 dentro de la Ciudad Colonial y 14 fuera de ella— y cinco autobuses eléctricos con capacidad para 22 pasajeros cada uno.

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Los vehículos contarán con rampas y espacios para sillas de ruedas, además de asientos preferenciales para personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores. El proyecto recibió más de RD$ 71 millones (aprox. US$ 1.18 millones) de la Unión Europea y más de RD$ 98 millones (aprox. US$ 1.63 millones) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a los autobuses, los cargadores y la adecuación del Patio de Carga.

La restauración del Alcázar de Colón y lo que cambiará en la Ciudad Colonial de Santo Domingo a partir de esta semana (Foto cortesía Presidencia de la República)
La restauración del Alcázar de Colón y lo que cambiará en la Ciudad Colonial de Santo Domingo a partir de esta semana (Foto cortesía Presidencia de la República)

La restauración del Alcázar y las obras pendientes para diciembre

Abinader encabezó la reapertura del Museo Alcázar de Colón junto con el ministro de Turismo, David Collado, y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. El mandatario señaló que las intervenciones en la Ciudad Colonial cuentan con respaldo del BID y que los trabajos en curso tienen como meta su conclusión en diciembre.

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La restauración del palacio de Diego Colón incluyó saneamiento del inmueble, investigaciones arqueológicas, incorporación de tecnología y corrección de intervenciones anteriores. El arquitecto Juan Mubarak, director nacional de Patrimonio Monumental del Ministerio de Cultura, explicó que esas obras permitieron adaptar el edificio a una nueva museografía.

El Ministerio de Turismo invirtió RD 100 millones (US$ 1,67 millones) en la restauración del Alcázar, mientras que el BID aportó USD 3 millones para la museografía. Nathalie Alvarado Vega, representante del organismo financiero, destacó que la renovación busca acercar el patrimonio a niños, familias dominicanas y visitantes.

Hubo inversión para la restauración de la Puerta de la Misericordia, 13 iglesias, el Panteón de la Patria y el Museo de las Casas Reales. Durante la actual gestión fueron entregados el Museo del Mar, el Museo de la Fortaleza Ozama, el Museo de la Catedral y el Museo del Alcázar de Colón.

La nueva conexión de autobuses beneficiará a más de 40.000 personas en Santo Domingo (Foto cortesía Presidencia de la República)
La nueva conexión de autobuses beneficiará a más de 40.000 personas en Santo Domingo (Foto cortesía Presidencia de la República)

El programa integral contempla la recuperación de más de 100 viviendas, con el objetivo de llegar a 140, la pintura de más de 130 fachadas y fondos no reembolsables de hasta USD 10.000 para comerciantes de la Ciudad Colonial. Abinader añadió que su Gobierno abrió todos los museos de la Plaza de la Cultura y creó tres nuevos museos en Santiago.

El presidente también anunció el impulso de la ruta histórica de La Isabela, identificada como el primer asentamiento europeo en tierra del Nuevo Mundo. Durante el acto, planteó que el Alcázar restaurado funcione como una escuela histórica para turistas, estudiantes y dominicanos.

La Ruta de Electromovilidad busca mejorar los traslados hacia y desde la Ciudad Colonial, reducir emisiones contaminantes y ruido, y elevar la calidad del aire. Collado anunció que el Ministerio de Turismo adquirirá cinco autobuses eléctricos adicionales para ampliar el servicio.

Raúl Fuentes Milani, embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, consideró que la puesta en operación de los cinco vehículos representa un avance hacia un transporte sostenible para una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Alvarado Vega señaló que la iniciativa forma parte de un programa de desarrollo turístico y urbano que también incorpora recuperación de edificios y espacios, mejoras habitacionales y mayor accesibilidad para los residentes.

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