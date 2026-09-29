Carlo Díaz solicita oficialmente continuar cuatro años más como fiscal general de Costa Rica y Corte Plena propone votar su reelección el 19 de octubre

Carlo Díaz Sánchez comunicó formalmente a la Corte Suprema de Justicia su intención de continuar cuatro años más como fiscal general de la República. Crédito: Diario Extra

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El fiscal general de la República, Carlo Israel Díaz Sánchez, comunicó formalmente a la Corte Suprema de Justicia su interés de continuar al frente del Ministerio Público durante cuatro años adicionales, por lo que los magistrados deberán iniciar el trámite correspondiente para decidir sobre su reelección.

La comunicación fue conocida por la Corte Plena, donde se informó que Díaz presentó su solicitud con fundamento en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Su actual nombramiento finaliza el próximo 31 de octubre de 2026.

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El fiscal había anunciado públicamente días atrás que buscaría mantenerse en el puesto y tenía hasta el 30 de septiembre para formalizar esa decisión ante la Corte.

Durante la sesión se aclaró que el documento remitido por Díaz todavía no corresponde a su informe final de labores, sino únicamente a la manifestación formal de su intención de optar por un nuevo periodo.

“El máster Carlos Israel Díaz Sánchez, en su condición de fiscal general de la República, comunica su interés en continuar ejerciendo el citado cargo por un periodo adicional de cuatro años y solicita se disponga el trámite correspondiente de conformidad con el artículo veintitrés de la Ley Orgánica del Ministerio Público”, indicó la magistrada Damaris Vargas.

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Asimismo, se explicó que el fiscal todavía dispone de tiempo para entregar el informe correspondiente a su gestión.

“Todavía tiene tiempo don Carlo para presentar su informe final. Todavía no lo está presentando, sino nos está comunicando su interés en reelegirse”, se agregó durante la sesión.

Díaz ocupa la jefatura del Ministerio Público desde el 31 de octubre de 2022, cuando fue elegido por la Corte Plena con 15 votos de los 22 posibles para un periodo de cuatro años.

El actual nombramiento del jerarca del Ministerio Público concluye el próximo 31 de octubre de 2026. Fuente: Ministerio Público

Votación sería el 19 de octubre

La Corte también comenzó a definir cuándo se resolverá la solicitud.

La propuesta planteada durante la sesión es que la votación para determinar si Carlo Díaz continúa como fiscal general se realice el lunes 19 de octubre.

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La fecha busca evitar que la decisión coincida con otro proceso de relevancia dentro del Poder Judicial: la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la discusión se recordó que el nombramiento de Díaz concluye el 31 de octubre y que la sesión ordinaria más cercana antes de esa fecha sería la del 26 de octubre.

Sin embargo, para ese mismo día la Corte ya dispuso realizar la presentación de propuestas y la primera sesión de votaciones para elegir la presidencia del órgano judicial.

“Don Carlo se le vence el nombramiento el 31 de octubre de este año. En principio, la sesión anterior más cercana a esa fecha es la del 26 de octubre. No obstante, ya esta Corte dispuso que en esa misma fecha se realice la presentación de propuestas y primera sesión de votaciones para la elección de la presidencia de este órgano”, mencionó Luis Ardón, secretario de la Corte.

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La intención es evitar que ambos procesos sean discutidos y votados en una misma jornada, debido a la relevancia de las dos designaciones.

“La propuesta sería hacerlo el 19 de octubre para evitar que choquen las dos votaciones, porque son dos temas bastante pesados y creo que meterlos en la misma sesión puede ser un poco complejo”, indicó Ardón.

La propuesta conocida por los magistrados contempla realizar la votación sobre su reelección el 19 de octubre. Crédito: Transmisión Poder Judicial

Díaz prepara su informe de gestión

Antes de que se lleve a cabo la votación, los magistrados también recibirán el informe sobre la gestión de Carlo Díaz durante sus cuatro años como fiscal general.

Según se informó a la Corte, el Ministerio Público comunicó que el documento estaría próximo a ser remitido, ya sea durante esta semana o a inicios de la siguiente.

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Una vez recibido por la Secretaría de la Corte, el informe será enviado a cada uno de los magistrados para su conocimiento antes de la decisión sobre la continuidad del jerarca.

La decisión final sobre la continuidad de Díaz corresponde a los magistrados de la Corte Plena. El cargo de fiscal general tiene una duración de cuatro años y puede renovarse una vez concluido el nombramiento.

Díaz había confirmado públicamente el 21 de septiembre que solicitaría permanecer al frente del Ministerio Público. En ese momento explicó que tomó la decisión después de conversar con su familia y posteriormente debía comunicarla formalmente a la Corte.

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La formalización de esa solicitud abre ahora la etapa en la que los magistrados deberán analizar su gestión y posteriormente votar si continúa durante un segundo periodo de cuatro años.