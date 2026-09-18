Marco Bechis revive en su nueva película el peso de haber sobrevivido a la dictadura argentina: “Reconozco cierta vergüenza de estar vivo”

Tráiler de "Retorno a Buenos Aires", de Marco Bechis

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Casi 30 años después de volcar sus recuerdos de prisionero de la dictadura militar argentina en Garage Olimpo (1999), el director Marco Bechis vuelve a evocar aquellos oscuros tiempos de represión con su película Ritorno a Buenos Aires [Retorno a Buenos Aires], que tuvo su estreno mundial en el reciente Festival de Venecia y que desde esta semana integra la cartelera cinematográfica en Italia. Para el realizador, volver sobre un tema traumático para su historia personal y la historia social y política latinoamericana tiene que ver con la idea de que el cine debe dar testimonio.

“Me interesaba la ficción porque, como también soy sobreviviente, y no soy el caso de este filme, porque no es mi historia, para mí era fundamental que hubiera una ósmosis entre mi protagonista y mi historia, no tanto como trama pero sí como vivencia”, afirma el director, que se considera “italo-chileno-argentino”. Bechis (Santiago de Chile, 1955) tenía solo 20 años cuando fue detenido durante 10 días en el Buenos Aires de 1977 por agentes de la dictadura argentina debido a su “militancia política”, según confesó con acento porteño a su paso por la Mostra veneciana.

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“Fui secuestrado por el Ejército, encerrado en un calabozo subterráneo en el centro de la ciudad, interrogado y torturado como los demás, pero luego fui liberado porque era italiano y porque mi familia se movió muy bien. Tuve el privilegio de sobrevivir”, rememora. Su padre, trabajador de la Fiat en Sudamérica, tenía contactos que permitieron su rápida liberación. En su caso, reconoce, se conjugaron un “cierto golpe de suerte” y de “privilegio”, pues otros como él “nunca aparecieron”.

Su liberación derivó en su expulsión a Italia, pero también en una inevitable mezcla de sentimientos: el “sentido de culpa de estar vivo” y “la responsabilidad de contarlo” en sus películas. “Sentí la responsabilidad de ser testigo. No solo en un tribunal, como ya hice, sino también haciendo mi arte y mi cine, que es un instrumento para dar testimonio”, defiende.

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Bechis ha dedicado su filmografía a este trauma personal desde la ficción, como ya hiciera en su película más recordada, Garage Olimpo (1999), en la que se adentraba en las mazmorras de la dictadura argentina, y ahora ha vuelto a esos tiempos con Ritorno a Buenos Aires. Aquí no refleja su historia personal, pero naturalmente hay mucho de ella: el protagonista, Mariano Guerra (Adriano Giannini), es un médico que recibe una citación para testificar en un juicio contra exmilitares argentinos después de 33 años de residir en Italia.

Marco Bechis estrenó su nueva película "Retorno a Buenos Aires" en el Festival de Venecia 2026 y desde esta semana, ya se proyecta en cines italianos

A su llegada a Buenos Aires se topa cara a cara con antiguos camaradas, recelosos desde hace décadas por el trato relativamente benévolo que solo él recibió durante su cautiverio, pero también con algunos de los hombres que lo retuvieron durante más de dos años. Carga sobre sus espaldas un sentimiento de vergüenza o de culpa por haber salido ileso de las prisiones, el mismo que confiesa el cineasta, y delante del juez deberá decidir si se libera de una vez por todas de esa presión y testifica para hacer justicia. Plasmar en el protagonista ese pesar por seguir respirando, al contrario de los muchos desaparecidos, era para el realizador “fundamental”.

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“Reconozco en mí cierta vergüenza de estar vivo. Mis compañeros y amigos ya no están y es una sensación que siento en mi piel. Si en algún momento siento felicidad o estoy contento, siempre hay una sombra”, afirma durante la entrevista. Pero, desde una óptica más amplia, el duro caso de este Ritorno a Buenos Aires también puede ser aplicable a los damnificados por otras tragedias más contemporáneas, como las guerras de Ucrania, la Franja de Gaza o algún país africano, asevera el director. “La figura del sobreviviente que llega a ser testigo (...) es hoy en día tristemente común y anónima”, explica sobre su película, que cuenta en su reparto con las actrices Ana Celentano, Verónica Gerez y Olivia Nuss.

Bechis declaró en un juicio contra sus represores

Bechis, tal como el personaje de su película, también voló a Buenos Aires en 2010 para declarar en un juicio contra sus represores: “todos” los que para entonces no habían muerto fueron condenados a cadena perpetua. Aquel proceso inspiró esta película, “solo la inspira”, puntualiza, e hizo de ello el libro La soledad del subversivo (2021).

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Durante la conferencia de prensa en la Mostra, resaltó la vigencia de la memoria histórica de Argentina, que, aseguró, “va a sobrevivir” al gobierno de Javier Milei, a quien evitó deliberadamente nombrar. “Creo que en la Argentina hay una memoria histórica que va a sobrevivir a este gobierno, de este señor que yo no quiero nombrar. Cuanto menos lo nombramos, más rápido se va a ir”, dijo ante la prensa del festival.

Consultado sobre cómo se vivieron los procesos contra las juntas militares, Bechis repasó las consecuencias judiciales de las dictaduras de Argentina y de Chile, los dos países en los que vivió, y remarcó el distinto desenlace de cada régimen. “Esto queda en la memoria colectiva argentina. Cualquier joven en la escuela sabe que esa gente cometió crímenes. Cosa que no sucedió en Chile, por ejemplo”, afirmó. Por esa razón, consideró que su película y el tema que aborda “va a interesar mucho”.

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Bechis también reconoce los juicios que se han hecho sobre los crímenes y desapariciones de la conocida como Operación Cóndor, pero lamenta el distinto fin que tuvieron sus dictadores. “Augusto Pinochet murió rodeado de su familia; Jorge Rafael Videla, en la celda sentado en un inodoro cumpliendo su condena de por vida. En Argentina hubo un proceso que condenó y encarceló a más de mil militares involucrados en la represión. En Chile eso ha pasado en mucha menor medida”, sostiene el director.

Fuente: EFE

[Fotos: EFE/ Daniel Cáceres; REUTERS/Yves Herman]