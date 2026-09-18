Clausuraron una chatarrería que vendía autopartes de motocicletas robadas

El local no contaba con habilitación municipal (Video: 0223)

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Durante un operativo de prevención y control realizado en una chatarrería de Mar del Plata, la Policía Bonaerense halló dos motores que pertenecían a motocicletas con pedidos de secuestro vigentes. A raíz de esto, se ordenó la clausura, debido a que el local tampoco contaba con habilitación municipal.

El operativo se llevó a cabo en un establecimiento ubicado en la calle Alberti al 10100, en la zona noroeste de la ciudad. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Duodécima, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y un perito.

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Mientras realizaban la inspección de los elementos almacenados en el local, los investigadores identificaron un motor perteneciente a una Honda Storm 125 y otro de una Brava Nevada 110, ambas motos denunciadas como robadas en mayo de este año.

Según la información publicada por el medio marplatense 0223, en el lugar también se incautaron motopartes y elementos que presuntamente eran utilizados para cortar y trasladar vehículos.

El detenido fue trasladado hacia la Unidad Penal N° 44 de Batán (Gentileza: 0223)

A raíz de esto, el personal municipal inhabilitó el comercio tras constatar que funcionaba sin la documentación requerida. Luego de las actuaciones, la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (Odepa) dispuso la formación de una causa por encubrimiento.

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De esta manera, el hombre imputado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán de Mar del Plata. Mientras tanto, continúa la investigación para determinar el origen de las piezas secuestradas.

Hace dos semanas, la Policía Bonaerense detuvo a dos hombres durante una serie de allanamientos vinculados con una investigación por robos de vehículos y el posterior desarme para la venta de autopartes. Los procedimientos se realizaron en Mar del Plata y permitieron recuperar seis autos y camionetas que tenían pedidos de secuestro vigentes.

Actualmente, la causa reúne nueve denuncias por robo y hurto: ocho fueron radicadas en Mar del Plata y una, en Balcarce. El expediente está a cargo del fiscal Rodolfo Moure, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Balcarce, que depende del Departamento Judicial de Mar del Plata.

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Los allanamientos se dieron en el marco de una causa que reúne nueve denuncias por robo y hurto

Durante los procedimientos, los efectivos de la Estación de Policía Comunal Balcarce allanaron tres domicilios. En dos propiedades ubicadas en Pasaje 22 de Abril y Victoriano Montes al 400 secuestraron autopartes, herramientas de corte y vehículos denunciados como robados.

Entre los rodados recuperados figuraban una Ford Ranger, un Volkswagen Gol, una Volkswagen Suran, un Renault Kwid, un Fiat Cronos y una Volkswagen Amarok. Según confirmaron fuentes oficiales de la investigación, las denuncias por el robo de esos vehículos fueron realizadas entre junio de 2024 y julio de este año.

A lo largo de la jornada, los agentes también incautaron una Toyota Hilux que habría sido utilizada como apoyo en uno de los hechos, un matafuego con pedido de secuestro desde octubre de 2025 y una campera que habría sido empleada durante un robo.

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En los operativos se secuestraron autopartes y se recuperaron siete vehículos que habían sido robados en los últimos dos años

El tercer allanamiento se llevó a cabo en una vivienda de la calle 777, en el barrio Santa Isabel. Allí, los investigadores localizaron la camioneta con cúpula que había sido sustraída a una empresa oriunda de Balcarce.

El vehículo logró ser localizado gracias a que las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo habían registrado el recorrido de la camioneta hacia Mar del Plata. Fue así que los detenidos fueron notificados de una causa por robo automotor, hurto agravado reiterado de vehículo dejado en la vía pública y encubrimiento.

Mientras que los acusados fueron indagados por el fiscal Moure, la investigación continuará con el análisis de teléfonos celulares y otros elementos secuestrados. En este sentido, se busca determinar si hubo más personas involucradas y establecer el alcance de la organización acusada de ocultar, desarmar y comercializar piezas de vehículos robados.

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