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Wrap fit de pollo y verduras: una opción fresca y liviana para el mediodía

En una nueva entrega de Guía Coto × Infobae — Especial Recetas Fit, un roll colorido con aderezo de yogur que reemplaza las salsas industriales por una alternativa ligera y de preparación rápida

Una receta ideal para crear unos wraps de pollo perfectos.
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El mediodía en la oficina suele resolverse con opciones poco nutritivas o preparaciones que demandan más tiempo del disponible. Un wrap bien armado cambia esa ecuación: es portátil, completo y puede prepararse con anticipación sin perder textura ni frescura.

Esta versión incorpora un aderezo de yogur natural con mostaza y limón que reemplaza a las mayonesas y salsas industriales. El resultado es una preparación más liviana, con un perfil ácido y fresco que realza tanto las verduras como el pollo.

En la nueva entrega de Guía Coto × Infobae — Especial Recetas Fit, la propuesta es un wrap fit de pollo y verduras: una alternativa concreta para quienes buscan una opción de almuerzo práctica, equilibrada y fácil de transportar.

El aderezo de yogur como diferencial

Una cucharadita de mostaza y unas gotas de jugo de limón son las que transforman la base neutra del yogur natural: la acidez se vuelve más pronunciada y el conjunto gana en frescura y profundidad.

A diferencia de las mayonesas industriales, este aderezo aporta proteínas y reduce el contenido de grasas saturadas sin resignar cremosidad. La sal y la pimienta completan el equilibrio de sabores antes de extender la mezcla sobre la tortilla.

COTO CICSA Inhouse
El corte diagonal al medio facilita la presentación y permite ver el interior del wrap, con sus capas de pollo, verduras frescas y aderezo de yogur (Flora Producciones)

La elección de la tortilla integral o sin TACC también suma al perfil nutricional general. La versión integral aporta fibra adicional, mientras que la opción sin TACC hace que la receta sea apta para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten.

Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

Elaboración del aderezo: 3 minutos

Armado del wrap: 5 minutos

Cocción del pollo (si no está previamente cocido): 10 a 12 minutos adicionales

Los ingredientes necesarios son:

  • Tortilla integral o sin TACC
  • Pechuga de pollo cocida
  • Yogur natural
  • Mostaza
  • Limón
  • Lechuga
  • Zanahoria rallada
  • Tomate
  • Pepino en láminas
  • Sal y pimienta

Para simplificar los preparativos, el catálogo digital de Coto permite reunir todos estos ingredientes en un solo pedido y recibirlos directamente en casa.

El paso a paso para un buen armado

1. Preparar la salsa mezclando el yogur natural con una cucharadita de mostaza, unas gotas de jugo de limón, sal y pimienta hasta integrar bien.

2. Pincelar el centro de la tortilla integral con el aderezo de yogur.

3. Disponer una cama de hojas de lechuga, la zanahoria rallada, rodajas finas de tomate y pepino en láminas.

4. Agregar el pollo en tiras finas sobre las verduras.

5. Enrollar de forma ajustada y cortar al medio en diagonal antes de servir.

COTO CICSA Inhouse
El aderezo de yogur natural con mostaza y limón reemplaza a las mayonesas industriales y aporta frescura y cremosidad sin sumar grasas saturadas (Flora Producciones)

Verduras que aportan color, textura y nutrientes

La combinación de vegetales dentro no es solo estética. La lechuga aporta volumen y frescura; la zanahoria rallada, dulzor y crocancia; el tomate, jugosidad y acidez; el pepino en láminas, una textura suave y un sabor delicado que equilibra el conjunto.

Distribuir bien las verduras antes de enrollar garantiza que cada porción tenga una proporción similar de ingredientes. El corte diagonal al medio, además de facilitar la presentación, permite ver el interior del wrap y hace más cómodo el consumo.

El pollo en tiras finas se integra mejor que en trozos grandes y asegura una distribución pareja a lo largo de toda la preparación. La pechuga cocida puede prepararse el día anterior, lo que reduce el tiempo de armado a menos de diez minutos.

Una propuesta fit para llevar a cualquier lado

Dentro del Especial Recetas Fit de Guía Coto × Infobae, este wrap suma una opción para el mediodía que combina practicidad y equilibrio nutricional. La tortilla actúa como contenedor portátil, lo que lo convierte en una alternativa ideal para llevar al trabajo, a clases o a cualquier salida.

La receta también admite variaciones. El pollo puede reemplazarse por atún, huevo duro o, para una versión vegetariana, por legumbres. Las verduras se adaptan según la temporada o lo disponible en la heladera. El aderezo de yogur, por su parte, funciona como base versátil para distintas combinaciones.

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