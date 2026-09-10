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Jerez de los Caballeros: la ciudad española donde la Semana Santa moviliza a casi toda su población

Con ocho cofradías, cinco bandas musicales y un patrimonio barroco declarado Conjunto Histórico Artístico y Monumental, esta celebración del suroeste de España aspira al máximo reconocimiento turístico internacional

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Del 21 al 28 de marzo de 2027, Jerez de los Caballeros abre sus calles medievales al mundo para vivir una de las celebraciones religiosas más arraigadas de España (AJC)
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Jerez de los Caballeros, ciudad de origen medieval en el suroeste de Extremadura (España), vive cada primavera una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes de la Península Ibérica. Su Semana Santa, que en 2027 se celebra del 21 al 28 de marzo, la transforma durante días en un escenario donde el arte, la devoción y la historia se funden con una intensidad que pocas celebraciones de este tipo logran igualar.

Lo que distingue a esta festividad de otras expresiones similares no es solo la belleza de su entorno o la antigüedad de sus tradiciones, sino la escala de su implicación ciudadana. En una población de poco más de 9.000 habitantes, la mayoría de sus vecinos pertenece a una o varias de las ocho cofradías y hermandades que sostienen la representación del ciclo de vida y muerte de Cristo desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, lo que convierte cada procesión en una celebración colectiva de raíz profunda.

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Declarada Conjunto Histórico, Artístico y Monumental, Jerez de los Caballeros suma siglos de historia a cada procesión de su Semana Santa (AJC)

Todo un pueblo como protagonista

Quizás el rasgo más llamativo de la Semana Santa Jerezana sea la participación masiva de sus ciudadanos. Cientos de jerezanos integran las cinco bandas y agrupaciones musicales que acompañan los desfiles procesionales. Estas formaciones no improvisan: se preparan a lo largo de todo el año para amplificar, con sus sones, el sentimiento con el que la ciudad vive estos días, y para realzar el valor del arte imaginero que narra la historia sagrada.

Mayores, jóvenes y niños toman parte en cada tarea y cada ritual. Vestir las imágenes, montar los Pasos, preparar los enseres que llenan las iglesias barrocas: cada gesto conecta con un sentimiento heredado de generación en generación. Así, la festividad no es un espectáculo para observar desde afuera, sino una experiencia que la comunidad construye desde adentro.

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Las ocho cofradías y hermandades de la ciudad involucran a la mayoría de sus 9.000 habitantes en una celebración de fe y tradición centenaria (AJC)

Ocho cofradías y un patrimonio imaginero que se cuida todo el año

Mucho más allá de los días de Semana Santa se extiende el trabajo que sostiene la celebración. Desde cada cofradía y hermandad, y a través de la Junta que las integra, se organizan durante los doce meses del año actividades deportivas, culturales y festivas orientadas a recaudar fondos para restaurar y mejorar el patrimonio imaginero que la ciudad atesora.

Instituciones, empresas y vecinos se suman a ese esfuerzo colectivo. El empeño y la dedicación son, en palabras de quienes conocen Jerez de los Caballeros, rasgos innatos de sus habitantes cuando se trata de preservar y proyectar su fiesta por excelencia.

Siglos de historia como escenario

Nada en el marco de esta Semana Santa es casual. Jerez de los Caballeros es Conjunto Histórico, Artístico y Monumental, reconocida como uno de los pueblos más bonitos de España y distinguida como capital del turismo rural de España. Sus iglesias barrocas —que elevan hacia el cielo las miradas de propios y visitantes— y su entramado urbano de raíz medieval son el resultado de siglos de historia acumulada.

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Cada año, las cinco bandas y agrupaciones musicales locales acompañan con sus sones los desfiles procesionales de una celebración que moviliza a toda una comunidad (AJC)

Crisol de culturas, por sus calles transitaron romanos, visigodos, musulmanes y las órdenes militares cristianas. Fue el último bastión de la Orden del Temple en los reinos de España y cuna del explorador Vasco Núñez de Balboa, descubridor del océano Pacífico. Ese peso histórico impregna cada procesión, cada imagen y cada nota musical que resuena entre sus muros durante la Semana Santa.

Gastronomía y paisaje como parte de la experiencia

Al atractivo cultural y monumental se suma el entorno natural de Jerez de los Caballeros. Asentada en un extenso territorio de dehesas, la ciudad es origen de uno de los productos más apreciados de la gastronomía ibérica: el jamón ibérico de bellota. Durante las semanas previas a la Semana Santa y los días en que esta se celebra, la oferta gastronómica local se convierte en un complemento natural de la experiencia cultural.

Además, el clima primaveral del suroeste extremeño favorece el disfrute al aire libre de los desfiles procesionales y del patrimonio urbano. Todo se conjuga en esos días: religiosidad, historia, gastronomía, participación ciudadana y un paisaje que acompaña con generosidad a quienes se acercan a conocer la ciudad.

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Las calles de Jerez de los Caballeros se convierten cada primavera en el escenario de una de las Semanas Santas más participativas de Extremadura (AJC)

Candidatura con respaldo popular

Detrás de la aspiración a ser declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional no hay una iniciativa institucional aislada, sino el reconocimiento de una realidad que la ciudad vive con convicción. La escala de la participación ciudadana, la riqueza del patrimonio imaginero, la calidad de sus formaciones musicales y la singularidad del contexto histórico y monumental en el que se desarrolla conforman un conjunto de argumentos sólidos para esa distinción.

Con su propia energía, las semanas previas a la celebración tienen también un atractivo particular: las iglesias se llenan de actividad cofrade, los talleres de restauración trabajan en los Pasos y el ambiente en la ciudad anticipa lo que está por venir. Para quienes visitan Jerez de los Caballeros por primera vez en esos días, la experiencia suele superar las expectativas.

Todas las estaciones del año ofrecen motivos para recorrer esta ciudad del suroeste de Extremadura. Pero la primavera europea, con su Semana Santa, concentra en pocos días todo lo que Jerez de los Caballeros representa: una comunidad que cuida con orgullo su historia, su fe y su identidad, y que las abre al mundo con generosidad.

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