El BCIE dona 15 camiones al agro de El Salvador

(Foto cortesía BCIE)

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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entregó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador una nueva flota de transporte para fortalecer la comercialización de productos agropecuarios, adquirida con una cooperación no reembolsable de hasta USD 725.000, según informó la entidad. El acto se realizó en San Salvador el 10 de septiembre de 2026.

La donación incluyó 15 camiones, 12 vagones y dos pick-ups, que entrarán próximamente en operación y buscarán mejorar el traslado de productos desde las zonas productivas hacia los agromercados y otros puntos de venta del país.

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Alcance de la donación

De acuerdo con el BCIE, el nuevo equipamiento busca reforzar el enlace entre zonas de producción, centros de acopio, centrales de abasto y mercados, con el objetivo de favorecer el movimiento oportuno de productos frescos y una distribución más eficiente a escala nacional.

Una vez en funcionamiento, las unidades apuntan a reducir costos logísticos, minimizar pérdidas poscosecha y mejorar el manejo de los productos durante el traslado. El banco indicó que la medida se enmarcó en acciones para fortalecer la seguridad alimentaria, dinamizar economías locales, reducir la intermediación comercial y mejorar la rentabilidad de pequeños productores.

BCIE entrega al MAG nueva flota de transporte para fortalecer la comercialización de productos agropecuarios en El Salvador (Foto cortesía BCIE)

Asignición de fondos desde El Salvador

Esta semana, se autorizó que el Ministerio de Agricultura reciba una inyección de USD $37 millones para los “fortalecimiento de agromercados, y otros gastos de logística y operatividad institucional”. El fondo asignado habría sido de disponibles de dos emisiones de deuda en títulos valores de crédito, según el gobierno salvadoreño.

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En agosto, también se dispuso un refuerzo de USD $620,000 para este rubro. El objetivo fue Transferir recursos al Banco de Fomento Agropecuario, para fortalecer el patrimonio del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario (FIDEAGRO), que permita compensar la tasa de interés preferencial aplicable a los créditos otorgados al sector ganadero.

Amplia red de agromercados

Así como hay centrales de abasto para los comerciantes mayoriastas, también hay agromercados para las familias.

En la zona occidental del país, los AgroMercados del departamento de Ahuachapán se ubican en los distritos de San Francisco Menéndez y Ahuachapán. En Santa Ana, están presentes en Metapán, Santa Ana, Chalchuapa y El Congo. Por su parte, en Chalatenango se encuentran en los distritos de Nueva Concepción, El Paraíso y Chalatenango.

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Los agromercados y centrales de abasto en El Salvador son iniciativas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para vender alimentos frescos sin intermediarios y cuidar el bolsillo de las familias. (Foto cortesía MAG)

En el departamento de Sonsonate, los puntos abarcan los distritos de Acajutla, Armenia, Izalco y Sonsonate. En La Libertad, la cobertura incluye a los distritos de Santa Tecla, San Juan Opico, Ciudad Arce, Quezaltepeque, Puerto de La Libertad, Colón y Zaragoza.

Para el departamento de San Salvador, los AgroMercados prestan servicio en los distritos de Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Apopa, Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos y Aguilares.

En Cabañas, las sedes están situadas en Sensuntepeque e Ilobasco. En La Paz, se localizan en Zacatecoluca y Olocuilta. En Cuscatlán, la red abarca a Cojutepeque, San Rafael Cedros y Suchitoto. En San Vicente, están en los distritos de San Vicente y Apastepeque.

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Finalmente, en la zona oriental, el departamento de Morazán cuenta con puntos en Jocoaitique y San Francisco Gotera. En Usulután, se distribuyen en Jiquilisco, Usulután y El Triunfo. En San Miguel, abarcan los distritos de Chinameca, San Miguel y Ciudad Barrios. Por último, en La Unión se ubican en los distritos de La Unión y Santa Rosa de Lima.