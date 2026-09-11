Panamá

Principal aeropuerto de Panamá duplicará su inversión en infraestructura durante 2027

La terminal espera movilizar 25,4 millones de viajeros durante 2027 y prepara ampliaciones para evitar limitaciones en su capacidad operativa.

Tocumen proyecta movilizar 25,4 millones de pasajeros durante 2027, alrededor de 2,3 millones más que al cierre estimado de 2026. Cortesía
Tocumen proyecta movilizar 25,4 millones de pasajeros durante 2027, alrededor de 2,3 millones más que al cierre estimado de 2026. Cortesía
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El Aeropuerto Internacional de Tocumen contará con un presupuesto de $526,5 millones para 2027, cifra que representa un incremento de $139,8 millones frente a los $386,7 millones aprobados para 2026.

El aumento equivale al 36,2% y estará concentrado principalmente en la ejecución de obras para ampliar la capacidad operativa de la terminal.

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La inversión pasará de $111,1 millones en 2026 a $225,6 millones durante el próximo ejercicio fiscal, un crecimiento de $114,5 millones, equivalente al 103%. Con esta variación, los recursos destinados a infraestructura se duplicarán y elevarán su participación dentro del presupuesto total, del 28,7% al 42,8%.

Los gastos de funcionamiento alcanzarán los $300,9 millones en 2027, frente a los $275,6 millones asignados este año. La diferencia es de $25,3 millones, equivalente al 9,2%, mientras que los servicios personales permanecerán sin aumento y conservarán una partida de $53,8 millones.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, explicó que el incremento de la inversión permitirá anticipar la capacidad aeroportuaria requerida ante el crecimiento previsto de pasajeros y operaciones. Cortesía
El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, explicó que el incremento de la inversión permitirá anticipar la capacidad aeroportuaria requerida ante el crecimiento previsto de pasajeros y operaciones. Cortesía

El incremento responde al crecimiento previsto del movimiento aeroportuario. Tocumen calcula cerrar 2026 con aproximadamente 23,1 millones de pasajeros y recibir 25,4 millones durante 2027. Esto supondría 2,3 millones de viajeros adicionales y un aumento cercano al 10% en un año, según las estimaciones presentadas ante los diputados.

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Entre las principales intervenciones aparece el proyecto Muelle Sur, cuyo precio de referencia asciende a $208,75 millones. La estructura será conectada con la Terminal 2 e incorporará diez puertas de abordaje de contacto, cuatro salas destinadas a posiciones remotas y una plataforma para el traslado de pasajeros en autobuses.

La obra comprenderá alrededor de 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, además de una nueva plataforma, calles de rodaje, iluminación, drenajes y sistemas de combustible. También permitirá reconfigurar las posiciones 220, 221 y 222, con un plazo estimado de 30 meses de construcción y 12 de mantenimiento.

Otro proyecto contempla el estudio, diseño, construcción y mantenimiento de la ampliación integral del campo de vuelo, con una inversión estimada de $98 millones. Los trabajos abarcarán pistas, plataformas y calles de rodaje, además de ocho posiciones remotas para recibir aeronaves de diferentes dimensiones y configuraciones operativas.

Las nuevas posiciones estarán ubicadas cerca del muelle norte de la Terminal 1 y podrán atender aeronaves de código C, como el Boeing 737, con compatibilidad para modelos de código E, como el Boeing 777. Su ejecución requerirá aproximadamente 27 meses, seguidos por un periodo de mantenimiento de 12 meses.

El proyecto Muelle Sur incorporará diez nuevas puertas de abordaje de contacto y cuatro salas destinadas a posiciones remotas. (Cortesía: Panamá Prestige)
El proyecto Muelle Sur incorporará diez nuevas puertas de abordaje de contacto y cuatro salas destinadas a posiciones remotas. (Cortesía: Panamá Prestige)

Tocumen también prevé avanzar con la modernización integral de la Terminal 1, mediante una licitación cuyo precio de referencia alcanza los $22,2 millones. Paralelamente, continúa la rehabilitación de las dos pistas y sus calles de rodaje, un proyecto de $56,9 millones que registra 75% de avance.

La planificación incluye otros $12 millones para las fases cuatro y cinco del sistema de equipaje. Una vez concluidas las ampliaciones proyectadas, el aeropuerto dispondrá de 64 puentes de abordaje y 20 posiciones remotas, para una capacidad conjunta de 84 espacios para aeronaves en sus terminales y plataformas.

Dentro del programa anual, 12 proyectos estratégicos concentrarán $143,2 millones de la inversión prevista, equivalentes al 63% del total. Otros $13,5 millones financiarán once intervenciones en aeropuertos regionales, mientras que el portafolio completo estará integrado por 86 proyectos administrados por Tocumen S.A.

La empresa proyecta obtener durante 2027 ingresos corrientes por $398,1 millones. Cerca del 64% procederá de actividades aeronáuticas y el 36% de operaciones no aeronáuticas. Hasta el 31 de julio de 2026 había recaudado $212,1 millones, el 99% de la meta programada para ese periodo.

Tocumen destinará $12 millones a las fases cuatro y cinco del sistema de manejo de equipaje. Cortesía
Tocumen destinará $12 millones a las fases cuatro y cinco del sistema de manejo de equipaje. Cortesía

Actualmente, Tocumen mantiene conexiones con 93 destinos ubicados en América y Europa, atendidos por 15 aerolíneas de pasajeros y otras 15 compañías de carga. El nuevo presupuesto busca acompañar esa red con mayor capacidad, mientras el aeropuerto se prepara para superar los 30 millones de viajeros hacia 2030.

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