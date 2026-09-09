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Mar del Plata: escapadas para disfrutar playas y naturaleza durante todo el año

La ciudad costera ofrece propuestas para quienes buscan mar, gastronomía y actividades al aire libre en cualquier estación

Tres personas de espaldas sobre una embarcación miran hacia el mar y una costa llena de edificios en el horizonte
Las actividades al aire libre en Mar del Plata permiten disfrutar la costa y paisajes únicos (EMTURYC)
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Mar del Plata, con sus 47 kilómetros de costa, con seguridad es uno de los destinos más versátiles de la Argentina para quienes buscan combinar playa, gastronomía, naturaleza, cultura y entretenimiento durante todo el año. La ciudad ofrece alternativas para todas las edades y preferencias, adaptándose a cada estación y garantizando una experiencia distinta en cada visita.

Para todos los gustos y estaciones

Las playas de Mar del Plata representan el principal atractivo de la ciudad. No solo en verano, sino en cualquier época, el mar convoca tanto a residentes como a visitantes. Las opciones son variadas: playas céntricas para quienes prefieren estar cerca de la ciudad, balnearios más tranquilos hacia el norte y el sur, y áreas con diferentes tipos de oleaje.

Algunos sectores resultan ideales para familias; otros, para los jóvenes que buscan actividades como el surf o el stand up paddle. Los balnearios cuentan con servicios para todos los públicos y, en muchos casos, escuelas para deportes acuáticos.

Recorrer una playa diferente cada día se transforma en una forma de conocer nuevas facetas del paisaje y el ambiente marplatense.

Churros espolvoreados con azúcar y rellenos de caramelo apilados en un recipiente, mientras unas pinzas metálicas sostienen uno
Los clásicos de Mar del Plata siguen presentes en cada escapada y paseo familiar (EMTURYC)

Sabores marplatenses: gastronomía durante todo el año

La oferta gastronómica de Mar del Plata está marcada por la variedad y la calidad de sus productos locales. Los almuerzos y cenas suelen incluir pescados, mariscos y carnes acompañadas por vegetales de la región. Para desayunos y meriendas, los clásicos como churros, alfajores y medialunas tienen un lugar asegurado.

Por la tarde y noche, la cerveza artesanal y el gin ocupan un espacio destacado entre las preferencias de quienes eligen salir a disfrutar de la ciudad. Los helados artesanales están presentes en toda la ciudad y son una opción válida durante todo el año.

Vida nocturna: propuestas para cada preferencia

Cuando cae el sol, la noche marplatense despliega una amplia variedad de alternativas. Se pueden recorrer cervecerías artesanales, bares de fábrica y espacios con tragos de autor. Los restaurantes y vermuterías ofrecen ambientes para quienes buscan una salida relajada. Además, bingos, casinos y espectáculos forman parte de la agenda nocturna, junto con la posibilidad de bailar en boliches frente al mar.

Cada sector de la ciudad propone una manera distinta de disfrutar la noche, adaptándose a los gustos de locales y turistas.

Un camarero atiende a varias personas sentadas alrededor de una mesa de madera con vasos de cerveza en un restaurante
La vida nocturna en Mar del Plata suma bares, restaurantes y espectáculos para distintas preferencias (EMTURYC)

Cultura todo el año: teatro, música y museos

La agenda cultural de Mar del Plata es activa durante los doce meses. El teatro local y nacional, los recitales de bandas y artistas de diferentes géneros, las charlas, festivales y eventos deportivos forman parte de una cartelera dinámica.

Los museos de la ciudad brindan exposiciones y actividades que se renuevan mensualmente. Esta combinación permite que, más allá de la temporada, siempre haya opciones para disfrutar del arte y la cultura.

Entretenimiento y actividades al aire libre

Quienes buscan propuestas de entretenimiento encuentran alternativas para todas las edades. Paseos aéreos, vuelos en parapente, recorridos en bicicleta por la costa o los barrios tradicionales y actividades de trekking forman parte de la oferta.

El surf, el stand up paddle y el golf son opciones disponibles para quienes prefieren actividades deportivas. Para las familias, existen parques de camas elásticas, puentes colgantes, tirolesas, muros de escalada y salas de escape que agregan diversión y aventura a la estadía.

Un grupo de personas se sienta a las mesas en una terraza de madera con sombrillas amarillas frente a un paisaje verde
Laguna y Sierra de los Padres amplían la propuesta natural cerca de Mar del Plata (EMTURYC)

Naturaleza cercana: Laguna y Sierra de los Padres

A solo 30 minutos del centro, la Laguna y Sierra de los Padres ofrecen un espacio ideal para quienes desean tomar contacto con la naturaleza. El entorno de bosques y montes de eucaliptos rodea la laguna, donde es posible realizar picnic, pesca, remo y canotaje.

Sierra de los Padres suma propuestas recreativas, centros comerciales, la tradicional Gruta de los Pañuelos y opciones gastronómicas con vistas panorámicas a las sierras y campos cultivados.

La zona de Chapadmalal destaca por su tranquilidad y su paisaje de dunas, acantilados y mar. Urbanizaciones como Playa Chapadmalal, San Eduardo, Los Lobos, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo del Mar conforman este corredor natural ubicado a 20 minutos al sur de la ciudad.

Cuatro niños y un adulto de pie sobre la arena junto a un riachuelo con colinas verdes al fondo
Chapadmalal y su entorno natural ofrecen tranquilidad a pocos minutos de Mar del Plata (EMTURYC)

Los clásicos de Mar del Plata, siempre vigentes

Los paseos tradicionales mantienen su vigencia en la experiencia marplatense. La rambla, la escalinata de la Plazoleta de la Armada Argentina y el Monumento a los Lobos Marinos son postales obligadas. El Torreón del Monje, con su aspecto de fortaleza antigua, se destaca en el extremo sur de la bahía y completa el recorrido imprescindible por la costa.

Tanto quienes visitan la ciudad por primera vez como quienes ya la conocen suelen incluir estos lugares en sus recorridos y fotografías.

Síntesis de actividades destacadas

  • Playas céntricas y alejadas, con servicios y escuelas de deportes acuáticos
  • Gastronomía local: pescados, mariscos, carnes y productos regionales
  • Vida nocturna variada: bares, cervecerías, restaurantes, casinos y espectáculos
  • Agenda cultural permanente: teatro, música, festivales y museos
  • Actividades al aire libre: parapente, bicicleta, trekking, surf y golf
  • Espacios familiares: parques de aventuras, camas elásticas y salas de escape
  • Naturaleza cercana: Laguna y Sierra de los Padres, Chapadmalal y sus playas

Mar del Plata es una ciudad multifacética y abierta durante todo el año, adaptando su propuesta a cada época y ofreciendo alternativas para todos los públicos. Para más información, se puede consultar el sitio oficial.

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