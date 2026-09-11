Honduras: Salud convoca al Colegio Médico a una mesa de diálogo tras cuatro días de asambleas informativas

Médicos hondureños mantienen asambleas informativas mientras las autoridades de Salud buscan alcanzar acuerdos con el gremio. (Foto: Cortesía / Archivo)

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La reunión está programada para las 10:00 de la mañana en la Sala Situacional del nivel central de la Secretaría de Salud, donde autoridades de la institución y representantes de la junta directiva del gremio médico están llamados a abordar los diferentes planteamientos que han generado las medidas adoptadas por los trabajadores de la salud.

La convocatoria ocurre mientras las asambleas informativas han comenzado a provocar afectaciones en la atención médica, principalmente por la cancelación y reprogramación de citas para fechas posteriores.

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La situación también ha repercutido en la consulta externa de los establecimientos del sistema público y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Para los pacientes, las medidas representan dificultades adicionales para acceder a consultas que, en algunos casos, ya habían sido programadas con anticipación. La suspensión o reprogramación de citas también puede implicar nuevos tiempos de espera para personas que requieren seguimiento médico o atención especializada.

A través de un comunicado, la SESAL explicó que la convocatoria se realiza en el marco de sus atribuciones legales y tiene como propósito abrir un espacio formal de negociación con el Colegio Médico.

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La institución señaló que uno de sus objetivos centrales es garantizar el derecho a la salud y procurar la continuidad de los servicios asistenciales para la población hondureña.

Entre los asuntos que las autoridades pretenden colocar sobre la mesa se encuentra un análisis técnico-legal del talento humano de la Secretaría de Salud. Este proceso permitiría revisar la situación actual del personal sanitario, identificar posibles brechas de recurso humano y analizar las condiciones operativas que enfrenta el sistema de salud.

La consulta externa es uno de los servicios afectados por las asambleas informativas convocadas por los médicos. (Foto: Cortesía / Archivo)

La revisión del talento humano constituye uno de los puntos relevantes dentro de las conversaciones, debido a que la disponibilidad de médicos y demás trabajadores sanitarios tiene un impacto directo en la capacidad de los establecimientos para mantener sus servicios y atender la demanda de los pacientes.

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Otro de los temas planteados corresponde a la situación laboral del personal bajo gestión descentralizada.

La Secretaría de Salud busca revisar las condiciones en las que trabajan los empleados que prestan sus servicios mediante esta modalidad y analizar los diferentes aspectos laborales relacionados con su vinculación al sistema sanitario.

La mesa de diálogo también contempla abordar los pagos pendientes que, de acuerdo con la convocatoria, están relacionados con contratos, interinatos, bonificaciones, cesantías, quinquenios y plus administrativo.

Estos compromisos laborales forman parte de los reclamos que han generado preocupación entre los profesionales de la medicina y que deberán ser analizados durante el encuentro entre las autoridades sanitarias y la representación gremial.

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La SESAL también planteó la participación del Colegio Médico de Honduras en los concursos médicos, al invitar al gremio a integrarse, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Concursos Médicos, a la comisión encargada de establecer las bases, requisitos y convocatoria para un concurso abierto.

Los pagos pendientes por contratos, interinatos, bonificaciones y otros conceptos laborales forman parte de los temas que serán discutidos. (Foto: Cortesía / Archivo)

De acuerdo con la propuesta, este proceso deberá desarrollarse bajo criterios de transparencia y mérito, con reglas y requisitos previamente establecidos para los profesionales que aspiren a ocupar las plazas disponibles.

La incorporación del CMH a esta comisión busca generar una mayor participación del gremio en la definición de las condiciones de los concursos y contribuir a un proceso que permita garantizar la selección basada en méritos de los profesionales de la medicina.

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El llamado de la Secretaría de Salud se produce en un momento en que la continuidad de la atención médica se ha convertido en uno de los principales puntos de preocupación.

Las asambleas informativas han dejado a pacientes a la espera de nuevas fechas para sus consultas, mientras las autoridades buscan una salida que permita atender las demandas de los trabajadores sin profundizar las afectaciones en los servicios.

La institución sanitaria sostuvo que el objetivo del encuentro es avanzar hacia soluciones concretas mediante el diálogo con la representación del gremio médico. La intención es que los diferentes planteamientos laborales puedan ser revisados y discutidos en un espacio institucional.

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La reunión prevista para este viernes será, por tanto, un nuevo intento de las autoridades sanitarias por encaminar las diferencias con el Colegio Médico y encontrar puntos de coincidencia que permitan atender las demandas planteadas por los profesionales.