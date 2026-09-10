La educación a distancia amplía sus fronteras y proyecta una nueva etapa de crecimiento

UFASTA proyecta alcanzar las 120 Unidades de Apoyo Académico como parte de su expansión federal (UFASTA)

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La educación a distancia atraviesa una etapa de transformación dentro del sistema universitario, impulsada por la expansión territorial, el desarrollo de nuevas propuestas académicas y la incorporación de herramientas digitales.

Para reducir las distancias geográficas que pueden representar una barrera, las universidades desarrollaron redes de apoyo académico distribuidas en distintos puntos del país. Estos espacios permiten acompañar las trayectorias educativas y fortalecer la presencia institucional en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

En ese contexto, el 8.º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, realizado entre el 27 y el 29 de agosto en Mar del Plata, UFASTA reunió a integrantes de su comunidad educativa y representantes de más de 110 Unidades de Apoyo Académico (UAA). La jornada permitió poner en valor el trabajo de esta red y analizar los próximos objetivos vinculados con el crecimiento de la modalidad.

Una red federal para ampliar el acceso

En primer lugar, la universidad proyecta continuar con la expansión de sus UAA, distribuidas en distintas provincias y localidades argentinas. La meta planteada consiste en alcanzar las 120 unidades, con una estrategia orientada a garantizar mayor cercanía para estudiantes de diferentes zonas.

Más de 110 Unidades de Apoyo Académico distribuidas en todo el país acercan la formación universitaria a distancia a distintas regiones (UFASTA)

Según explicó el vicerrector académico asociado a cargo de la Secretaría de Educación a Distancia, Esp. Lic. Matías Castro Videla, la red busca que los estudiantes puedan encontrar presencia de UFASTA en la mayoría de los grandes centros poblacionales y en localidades consideradas estratégicas.

Esta estructura permite reducir las distancias geográficas que pueden representar una barrera para el acceso universitario. A través de estos espacios, la institución fortalece su alcance territorial y acompaña el desarrollo de su propuesta educativa en distintas regiones.

Además, la red incorporó una Unidad de Apoyo Académico en Valencia, España, un avance que amplía la dimensión internacional de la universidad. La nueva sede representa una oportunidad para extender la propuesta académica fuera de Argentina y profundizar el proceso de internacionalización institucional.

Más carreras y nuevas alternativas académicas

Por otra parte, el crecimiento de la modalidad también se refleja en la cantidad de propuestas disponibles. Actualmente, UFASTA cuenta con más de 35 carreras activas a distancia y alcanza un total de 66 opciones entre las modalidades presencial y virtual, con alternativas de pregrado, grado y posgrado.

La institución proyecta, además, una expansión significativa de su oferta. De acuerdo con Castro Videla, el objetivo es llegar a alrededor de 100 carreras durante los próximos dos años, a partir de propuestas que atraviesan diferentes etapas de desarrollo y aprobación.

La Universidad proyecta alcanzar las 120 Unidades de Apoyo Académico como parte de su expansión federal (UFASTA)

El posgrado ocupa también un lugar relevante dentro de esta estrategia. Durante los últimos años, la Universidad incorporó nuevas especializaciones y maestrías, además de programas desarrollados junto con instituciones extranjeras.

Entre esas iniciativas se encuentra el MBA realizado en conjunto con la Universidad Católica de Ávila, que ofrece la posibilidad de obtener una doble titulación. La propuesta suma una alternativa de formación internacional dentro del crecimiento académico de la institución.

Tecnología, inteligencia artificial y formación híbrida

A su vez, la evolución tecnológica plantea nuevos desafíos para las universidades. La incorporación de herramientas de IA lleva a UFASTA a fortalecer las instancias de evaluación y a sostener criterios vinculados con la integridad académica.

También analizan alternativas para hibridar determinadas carreras, con una combinación de formación virtual y prácticas presenciales. Esta modalidad permitiría ampliar el acceso a trayectos que requieren experiencias en territorio, con posibilidades para realizar instancias prácticas en distintos puntos del país.

De cara a los próximos años, UFASTA plantea así una agenda que integra expansión territorial, crecimiento académico, internacionalización y adaptación tecnológica. La ampliación de su red de apoyo y de su oferta busca acompañar las nuevas necesidades de la educación superior.

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