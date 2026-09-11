Autoridades costarricenses decomisaron 312 kilos de cocaína en una vivienda cerca de la frontera con Panamá

La Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública decomisaron 312 kilos de cocaína en una vivienda ubicada en la zona sur de Costa Rica. Cortesía: MSP

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La Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública de Costa Rica decomisaron 312 kilos de cocaína durante un operativo desarrollado en la comunidad de Mariposa, en el distrito de Canoas, en la zona sur del país y cercana a la frontera con Panamá.

La intervención comenzó después de que las autoridades recibieran una información anónima y confidencial sobre un vehículo que presuntamente podría estar relacionado con el transporte de sustancias ilícitas.

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A partir de ese aviso, los cuerpos policiales realizaron labores para ubicar el automotor señalado y lograron localizarlo dentro de una propiedad de la zona.

Posteriormente, la Policía de Control de Drogas, con apoyo de la Fuerza Pública, procedió a intervenir el inmueble y efectuar un allanamiento.

Fue dentro de una vivienda localizada en esa propiedad donde los agentes hallaron el cargamento compuesto por 312 kilogramos de cocaína, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

“La Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública logramos decomisar 312 kilos de cocaína. Esto en la zona sur de nuestro país, en el distrito de Canoas”, indicó Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas.

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Durante la intervención, los agentes encontraron los 312 kilos de cocaína dentro de una casa ubicada en la propiedad investigada. Cortesía: MSP

Una alerta confidencial puso a la Policía sobre la pista

El caso tuvo su origen en información recibida directamente por las autoridades y manejada de manera confidencial.

Según el reporte oficial, la denuncia señalaba la posible utilización de un vehículo para actividades relacionadas con el traslado de estupefacientes.

Con esa información, la Policía inició las diligencias necesarias para tratar de establecer la ubicación del automotor.

“Logramos ubicar un vehículo y un domicilio producto de la información que recibimos de manera anónima y confidencial”, explicó Madden.

El vehículo finalmente fue encontrado dentro de una propiedad en Mariposa de Canoas, lo que llevó a los agentes a concentrar la intervención en ese punto.

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La PCD asumió las diligencias relacionadas con el inmueble, mientras la Fuerza Pública brindó apoyo durante el despliegue.

El operativo se desarrolló en la comunidad de Mariposa, en el distrito de Canoas, cerca de la frontera sur del país. Cortesía: MSP

312 kilos fuera de circulación

El decomiso representa la salida de circulación de más de 300 kilogramos de cocaína que, según la línea de investigación policial, estarían relacionados con actividades de transporte de estupefacientes.

La operación vuelve a poner en evidencia la importancia de las denuncias confidenciales dentro de las investigaciones contra el narcotráfico.

En este caso, fue precisamente una información recibida por las autoridades la que permitió enfocar las pesquisas en un vehículo determinado y posteriormente localizar la propiedad donde se encontraba.

La Policía no ha brindado, por ahora, mayores detalles sobre el origen de la cocaína, su posible destino o las personas responsables de almacenar el cargamento.

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Estos elementos forman parte de las diligencias que deberán continuar desarrollándose para determinar quiénes están vinculados con la droga decomisada y establecer la función que cumplía el inmueble dentro de la operación investigada.

El procedimiento constituye un nuevo golpe contra el tráfico de drogas en territorio costarricense y se suma a las intervenciones que las autoridades realizan en zonas fronterizas y costeras para detectar movimientos de cocaína y otras sustancias.

El decomiso de droga se ha vuelto constante en Costa Rica, debido a su posición estratégica para trasladar estupefacientes a Norteamérica y al continente europeo.