Lanzan en Panamá plataformas para la transformación y modernización digital del sistema de salud

Médicos en acción brindando atención primaria, preventiva y de diagnóstico en las instalaciones del Programa Nacional de TeleSalud del Ministerio de Salud. (Presidencia)

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Panamá lanzó nuevas plataformas digitales de salud para que los pacientes puedan gestionar citas, consultar resultados y acceder a orientación médica sin trasladarse, en algunos casos, a una instalación sanitaria.

El Ministerio de Salud de Panamá presentó MinSalud PDP, el Portal del Paciente, y nuevas herramientas del Programa Nacional de TeleSalud.

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La iniciativa busca acercar la atención a la población y simplificar los trámites vinculados con el sistema público.

Incorporación de estas plataformas permite solicitar, administrar y revisar el estado de las citas médicas desde canales digitales. También da acceso a resultados de laboratorio, registros de vacunación y medicamentos, información sobre prestaciones disponibles y la ubicación de los centros de salud.

La aplicación MinSalud PDP concentrará varias gestiones en un mismo espacio digital. Los usuarios podrán consultar datos de su atención y disponer de información necesaria para continuar controles médicos.

Uno de los proyectos futuros de la Caja de Seguro Social es la implementación del programa de telestroke, que permitirá evaluar a distancia a pacientes con infartos cerebrales. (CSS)

La plataforma prevé sumar de forma gradual la Teleconsulta Espontánea en todo el país. El servicio permitirá recibir orientación de atención primaria con profesionales de medicina general sin una cita programada.

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sostuvo durante el acto realizado en el Centro de Control de Atención del Ministerio de Salud que la puesta en marcha de las herramientas confirma la posibilidad de modernizar la administración pública y usar los recursos estatales de forma responsable.

“Esta transformación no empieza ni termina aquí”, afirmó el funcionario.

Boyd Galindo señaló que el ministerio ya lleva telemedicina a comunidades alejadas mediante maletines portátiles.

El titular de la cartera también indicó que el Minsa utiliza drones para trasladar medicamentos y pruebas de laboratorio en Darién, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Esas acciones cuentan con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

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Demostración del sistema durante el evento realizado en el Centro de Control de Atención del Ministerio de Salud. (Presidencia)

La herramienta RAISA, integrada al Programa Nacional de TeleSalud, permite tramitar citas a través del buscador de Google, el sitio web del Ministerio de Salud, Telegram y la aplicación MinSalud PDP.

El sistema ofrece actualmente turnos para tres servicios de TeleSalud: seguimiento y control de enfermedades crónicas, cesación de tabaquismo y lectura con orientación sobre resultados de laboratorios.

La atención está disponible a escala nacional. Los médicos asignados al Centro de Contacto del Minsa son los responsables de brindar esos servicios.

La digitalización se inserta en una estrategia de transformación del sistema sanitario panameño. El objetivo oficial es reducir obstáculos para acceder a consultas, facilitar la comunicación con los centros médicos y acelerar procedimientos que antes requerían gestiones presenciales.

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En febrero de 2025, la Caja de Seguro Social (CSS) inició su propio programa de telemedicina. La entidad informó entonces que buscaba disminuir las barreras de acceso a la atención especializada.

La intención es mejorar la infraestructura y la atención, subrayó el mandatario José Raúl Mulino. (Presidencia)

El plan comenzó con la especialidad de nefrología. Luego incorporó neurología y proyectaba incluir cardiología entre las áreas disponibles.

Uno de los proyectos previstos por la CSS era el desarrollo de telestroke. El programa permitiría evaluar a distancia a pacientes con infartos cerebrales para definir si podían recibir trombólisis intravenosa en el centro de atención más cercano.

La expansión de las consultas remotas aparece como uno de los puntos de coincidencia entre los esfuerzos del Minsa y la CSS. Mientras el ministerio amplía servicios de atención primaria y seguimiento, la Caja avanzó sobre especialidades y eventuales urgencias neurológicas.

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El presidente José Raúl Mulino vinculó el lanzamiento de las plataformas con una mejora en la atención de los pacientes. El mandatario definió la iniciativa como parte de un sistema enfocado en prevención, diagnóstico y atención primaria.

“Hoy iniciamos una transformación del servicio de salud”, dijo, y sostuvo que la tecnología y el uso responsable y coordinado de la inteligencia artificial pueden contribuir a mejorar la asistencia médica. Una nota de prensa oficial indicó que el jefe de Estado anunció también la próxima apertura del primer centro de tratamiento del cáncer en Bugaba, Chiriquí.