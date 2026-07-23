Cuáles son las nuevas soluciones financieras que impulsan la adquisición y renovación de camiones y buses en la Argentina

Mercedes-Benz Compañía Financiera lanzó una propuesta financiera exclusiva para acompañar e impulsar la renovación de flotas en el país.

En la Argentina, la renovación de flotas y el mantenimiento de vehículos comerciales representan un desafío permanente para transportistas y empresas. Frente a la antigüedad promedio de más de 15 años en los camiones y buses que circulan en el país, la disponibilidad de herramientas financieras adecuadas puede marcar la diferencia en la eficiencia y la seguridad del sector.

En este escenario, Mercedes-Benz Compañía Financiera, junto con Mercedes-Benz Camiones y Buses y su red de concesionarios oficiales, lanzó una propuesta financiera exclusiva para acompañar e impulsar la renovación de flotas en el país, con una gama de productos diseñada para facilitar el acceso a unidades de la marca. Entre las principales alternativas se destacan las siguientes:

Créditos prendarios para transporte a corto plazo, con tasas del 6,90% anual y plazos de hasta 12 meses.

Opciones de financiación de camiones a largo plazo, que alcanzan hasta cinco años, con tasas del 27% anual, por debajo de la inflación actual.

Propuestas de leasing a 36 meses, con tasas del 23% anual.

Estos productos están disponibles para toda la gama de camiones que la marca comercializa en el país. “Ofrecemos préstamos prendarios de corto y largo plazo”, sostuvo Diego Marín, presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera, en una entrevista con Infobae.

Diego Marín, presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera (Maximiliano Luna)

Una herramienta que crece en el país

El leasing en Argentina está ganando terreno en el sector del transporte local. Esta modalidad ofrece ventajas impositivas y permite a las empresas no inmovilizar capital mientras gestionan el pago del IVA a lo largo del contrato.

“Es un producto que en el mundo es realmente muy popular. Acá no está tan difundido, pero viene creciendo mucho. Nosotros somos líderes y actualmente más del 35% de nuestra financiación en el país es por esta vía”, aseguró Marín, en diálogo con Agostina Scioli.

Soluciones digitales para agilizar la gestión

La digitalización es otro eje relevante en la oferta de Mercedes-Benz Compañía Financiera. A través de la plataforma MyCredit, los usuarios pueden obtener una preaprobación crediticia online, lo que reduce los tiempos administrativos y simplifica el proceso de compra.

Este avance busca acompañar al cliente desde el primer contacto hasta la concreción de la operación, adaptándose a las demandas de un mercado cada vez más digitalizado y exigente.

Renovación de flotas: un objetivo estratégico

La antigüedad de los vehículos que transitan por las rutas argentinas se traduce en un desafío para la seguridad y la eficiencia del sector. “Hay estudios que hablan de unidades con más de 15 años; con lo cual, es esencial para el país que haya una renovación por temas de ecología y seguridad”, remarcó el presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera.

En ese sentido, la empresa trabaja en conjunto con la red de concesionarios para lanzar planes especiales que faciliten la renovación de flotas. El objetivo es ofrecer alternativas adaptadas a cada cliente y promover la actualización tecnológica en los vehículos de transporte.

La oferta de Mercedes-Benz Compañía Financiera no se limita a la adquisición de vehículos nuevos. Incluye también la financiación de camiones usados y servicios de posventa, repuestos y productos REMAN. Además, a través de Mercedes-Benz Broker, ofrecen las mejores opciones de seguros, para que tu empresa y tu flota cuenten con la cobertura, el respaldo y la tranquilidad que se merecen. “Son parte del negocio de nuestros clientes y queremos brindarles la solución completa”, explicó Marín.

El CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera fue entrevistado por la periodista Agostina Scioli (Maximiliano Luna)

Adaptación y cercanía con el cliente

La coyuntura nacional exige flexibilidad y conocimiento profundo del mercado. La experiencia de más de 25 años les permite a los equipos de Mercedes-Benz Compañía Financiera anticipar necesidades y ajustar sus productos.

“La clave es escuchar a los clientes e ir desarrollando productos que se adapten a sus necesidades puntuales, así como a los distintos contextos económicos de la Argentina, que siempre es bastante desafiante”, agregó Marín.

Este enfoque les posibilita a la compañía desarrollar relaciones a largo plazo con empresas que renuevan regularmente sus flotas, brindando respuestas específicas ante cada situación.

“En estos momentos en que la inflación empieza a bajar, las tasas se han acomodado y están un poco más competitivas. Como una financiera de marca, nos es muy importante poder apoyar desde nuestro lugar la renovación de flotas y ofrecer distintas alternativas a los clientes, ya que el crédito dinamiza el crecimiento”, detalló el ejecutivo.

Diferenciales y valor agregado

La especialización en financiación de camiones y buses es una de las propuestas distintivas de la compañía. El diferencial es que se dedica exclusivamente a financiar a los clientes de estos vehículos, a los que conoce desde hace 25 años.

“A diferencia de aquel que financia un auto y por ahí cambia de marca, estos usuarios suelen ser compañías que tienen que renovar sus flotas, por lo que hacen compras todos los años”, agregó Marín.

La relación a largo plazo y el conocimiento de cada cliente permiten generar propuestas personalizadas y eficientes, en línea con el objetivo de acompañar el crecimiento del sector.