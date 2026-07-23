Cómo conseguir descuentos y financiación para renovar el hogar y la tecnología este invierno

Las promociones de On City Week incluyen descuentos en productos de climatización y tecnología para el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del invierno en la Argentina genera una demanda creciente de productos para el hogar y tecnología. Por este motivo, muchas familias evalúan alternativas para renovar ambientes, optimizar el confort y acceder a nuevas soluciones en equipamiento práctico y accesible para la vida cotidiana.

En ese contexto, se lanzó una nueva edición de On City Week; una propuesta que pone el foco en ofrecer beneficios para quienes buscan renovar ambientes y acceder a soluciones prácticas durante la temporada más fría.

Entre el 20 y el 26 de julio, se ofrecen descuentos de hasta el 40% en una amplia gama de productos destinados al hogar. La propuesta contempla, además, la posibilidad de financiar las compras en hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de los principales bancos.

El catálogo de On City para estos días de beneficios exclusivos abarca artículos pensados para el invierno, con alternativas en estufas, productos de climatización, blanquería y pequeños electrodomésticos.

De esta manera, la campaña apunta a cubrir las necesidades de quienes buscan prepararse para los meses fríos, actualizar productos de uso diario o sumar nuevas soluciones para la casa.

Los clientes de On City pueden elegir entre comprar online o en sucursales y retirar sin costo en más de 200 puntos (On City)

Tecnología y financiación extendida

La propuesta no se limita a productos para el hogar. También suma promociones en tecnología con opciones en televisores, celulares, notebooks y otros dispositivos.

La selección atiende diferentes necesidades, desde el entretenimiento hasta la actualización de equipos para el estudio o el trabajo. Por otro lado, quienes eligen On City Crédito acceden a condiciones especiales: descuentos de hasta el 20% y financiación en hasta 24 cuotas fijas.

Esta alternativa facilita el acceso a productos de primeras marcas y amplía la capacidad de compra de los usuarios. La financiación extendida permite elegir entre distintas categorías y aprovechar el esquema de pagos a largo plazo.

Formas de compra y retiro

La campaña incorpora tanto la experiencia presencial en las sucursales como la posibilidad de comprar online. Los clientes pueden optar por la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias.

Por otra parte, quienes realicen compras digitales tienen la opción de retirar los productos sin costo en alguna de las más de 200 sucursales de On City distribuidas a lo largo del país.

Esta modalidad de retiro gratuito busca combinar la comodidad de la compra online con la cercanía y practicidad de las tiendas físicas, ofreciendo flexibilidad y agilidad a quienes prefieren resolver sus compras a través de internet.

On City Week propone oportunidades para renovar la tecnología del hogar con opciones en televisores, celulares y notebooks (On City)

Características principales de On City Week 2026

Descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados para el hogar y tecnología

Financiación en hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de los principales bancos

Opciones especiales con On City Crédito : hasta 20% de descuento y 24 cuotas fijas

Variedad de productos: estufas, climatización, blanquería, pequeños electrodomésticos, televisores, celulares y notebooks

Compra presencial en sucursales o digital en el sitio web de On City

Retiro gratuito en más de 200 sucursales en todo el país

Propuesta integral para el invierno

On City Week se diseñó para que los consumidores encuentren alternativas adaptadas a la temporada y soluciones para renovar el hogar o actualizar la tecnología. La campaña reúne variedad, descuentos y condiciones de financiación que buscan facilitar el acceso a productos esenciales durante el invierno.

“La combinación de descuentos, financiación y opciones de retiro permite que cada cliente encuentre la alternativa adecuada para sus necesidades”, según expresaron desde la compañía.

Cabe destacar que los beneficios disponibles estarán vigentes hasta el 26 de julio, tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital de la empresa.