Mendoza incorpora un espacio exclusivo para el turismo en moto y el mantenimiento de vehículos

El nuevo espacio de ELF Moto brinda soluciones técnicas para motociclistas en la Ruta 7 (TotalEnergies)

En la provincia de Mendoza, sobre la Ruta Nacional 7, se inauguró el Parador Punto de Encuentro, un predio que busca mejorar la experiencia de quienes recorren este corredor clave para el turismo en moto y la logística del país.

Dentro de este espacio, se abrió el segundo ELF Expert en la Argentina, así como un ELF Café. Esto amplía la presencia de la reconocida marca de lubricantes de TotalEnergies en sitios estratégicos para los usuarios de de dos ruedas.

Servicios integrales para viajeros y motoviajeros

El Parador Punto de Encuentro se ubica en el lateral norte de la Ruta 7, entre las calles Robert y Quiroga, a pocos kilómetros del centro de la localidad de San Martín. Este nuevo espacio fue diseñado para responder a las necesidades de los turistas al incorporar hospitalidad, gastronomía y asistencia técnica.

Las instalaciones cuentan con los siguientes servicios:

Restaurante y cafetería

Alojamiento con diez habitaciones (con posibilidad de ampliación)

Estacionamiento seguro

Taller de motos

Showroom de autos y motos

Atención las 24 horas

La propuesta busca ser un punto de referencia para quienes recorren la región, con especial foco en la comunidad de motociclistas, que encuentra en este parador una respuesta integral a sus necesidades durante el viaje.

El Parador Punto de Encuentro integra gastronomía, alojamiento y atención para quienes recorren la Ruta 7 en moto (TotalEnergies)

Soluciones técnicas y espacio de encuentro

Por un lado, dentro de este sitio, el espacio ELF Expert ofrece servicio de cambio de aceite y comercialización de manera exclusiva la gama completa de lubricantes ELF Moto.

Asimismo, desde la marca comunicaron que se trata del segundo espacio de este tipo en el país. Aporta una opción especializada y de calidad para el mantenimiento de motos en ruta.

Por otro lado, el ELF Café funciona como un lugar de descanso y encuentro, ambientado con la identidad visual de la marca y orientado a la comunidad de dos ruedas. Allí, los viajeros pueden compartir experiencias, planificar recorridos y disfrutar de una pausa en un entorno vinculado al universo del motorsport.

La presencia de esta marca en el parador responde a una estrategia de acercamiento a los consumidores en momentos clave de uso, acompañando a quienes transitan la Ruta 7 con soluciones de alto nivel.

Alianza estratégica para potenciar la experiencia del viajero

“Estas aperturas representan un paso estratégico para ELF la Argentina. Estar presentes en un corredor tan relevante nos permite conectar directamente con nuestros usuarios y fortalecer la experiencia. Es un hito que refleja nuestro compromiso con el desarrollo de una red de servicios especializados para motociclistas”, señaló Diego Tricci, director general Automotive de TotalEnergies.

Por su parte, los creadores de este lugar también remarcaron el valor de la alianza, ya que resulta fundamental para cumplir su objetivo de brindar una experiencia integral para el viajero, especialmente para la comunidad de dos ruedas.

“La incorporación de ELF, una marca global con fuerte ADN en el mundo del motor, eleva nuestra propuesta de valor y garantiza a nuestros clientes productos y servicios de primer nivel”, afirmó David Mícoli, fundador y responsable del Parador Punto de Encuentro.

En el Parador Punto de Encuentro, los usuarios acceden a la gama completa de lubricantes ELF (TotalEnergies)

Tecnología y rendimiento en cada recorrido

La línea ELF Moto fue desarrollada para responder a las exigencias de motores modernos, tanto de 2 como de 4 tiempos, y se adapta a diferentes condiciones de uso, desde el tránsito urbano hasta viajes de larga distancia. Entre sus principales características se destacan:

Protección superior del motor frente al desgaste

Estabilidad térmica en condiciones extremas

Limpieza interna y máxima eficiencia

Rendimiento óptimo tanto en trayectos cortos como en recorridos extensos

La tecnología incorporada en esta línea la convierte en una opción confiable para quienes buscan desempeño, durabilidad y eficiencia en sus motos.

Con la apertura de este nuevo espacio en Mendoza, ELF refuerza su presencia en puntos estratégicos del país y apuesta por la innovación en la experiencia del usuario. El desarrollo de lugares que integran servicio técnico, hospitalidad y comunidad motera responde a una visión que prioriza la calidad y la cercanía con quienes eligen viajar en dos ruedas.