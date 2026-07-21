‘Riverdale’ vuelve a Disney, pero de una forma distinta: así será la nueva serie con la reunión del reparto original

Imagen del reparto original de 'Riverdale'

Riverdale regresa, pero no como muchos imaginaban. Disney+ ha dado luz verde a una nueva serie ambientada en el universo de Archie, con el equipo original detrás de la exitosa ficción juvenil, aunque esta vez bajo una premisa completamente distinta. El proyecto, titulado Afterlife With Archie, contará con Roberto Aguirre-Sacasa como showrunner y la producción ejecutiva de Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman y Jon Goldwater, entre otros. La serie tiene previsto su estreno global para otoño de 2027.

La noticia marca un giro inesperado en la trayectoria del universo Archie en televisión. Hasta ahora, Riverdale había explorado el drama adolescente, los misterios y las relaciones sentimentales en una pequeña ciudad estadounidense. Esta nueva etapa, sin embargo, propone un cambio de género: la tranquilidad de Riverdale se verá alterada por una invasión zombi provocada tras un hechizo fallido de una bruja adolescente, según la descripción oficial del proyecto. Archie y sus amigos deberán luchar por sobrevivir, mientras la ciudad es asediada por los muertos vivientes y las lealtades, amistades y romances se ponen a prueba.

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Disney+ apuesta así por el regreso de una de las marcas juveniles más reconocidas de los últimos años, pero lo hace con un enfoque radicalmente nuevo. La producción corre a cargo de Warner Bros. TV, donde tanto Aguirre-Sacasa como Berlanti tienen acuerdos globales, lo que convierte a Afterlife With Archie en una de las pocas series de Disney+ desarrolladas por un estudio externo. La participación de Archie Comics Studios y la productora Muckle Man Productions refuerza la colaboración creativa detrás de la adaptación.

La serie reunirá al equipo creativo que impulsó Riverdale durante siete temporadas en The CW, así como en sus derivados Katy Keene y Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Aguirre-Sacasa, responsable de la adaptación televisiva, liderará el proyecto junto a Berlanti y Schechter. La alianza entre Disney+, Warner Bros. TV y Archie Comics representa un movimiento poco común en la industria, donde las plataformas suelen priorizar producciones internas. Según Jon Goldwater, editor de Archie Comics Studios, este regreso al universo Archie supone “un momento de círculo completo” para quienes participaron en la génesis de Riverdale. Berlanti y Schechter, por su parte, destacaron el entusiasmo de reencontrarse con personajes y ambientes familiares, pero bajo un tono y un género completamente distintos.

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Imagen del cómic que inspira la nueva serie derivada de 'Riverdale'

De drama adolescente a horror sobrenatural

La diferencia fundamental entre ambas series radica en el enfoque narrativo. Afterlife With Archie traslada a los personajes clásicos de Archie a un escenario apocalíptico, donde la amenaza zombi reemplaza los misterios y dilemas adolescentes. Un hechizo fallido ejecutado por una bruja adolescente desencadena la invasión, lo que obliga al grupo a replantearse sus vínculos mientras luchan por sobrevivir en una ciudad sitiada. El proyecto busca mantener los elementos de amistad, lealtad y humanidad propios del universo Archie, pero explorándolos desde el prisma del horror y la supervivencia. Ayo Davis, presidenta de Disney Kids & Family, señaló que la serie será “igual de emocionante que conmovedora”, y anticipó que los seguidores “van a enamorarse de esta nueva versión de la pandilla, y quizá a gritar también”.

Afterlife With Archie nació como cómic en 2013, fruto de la colaboración entre Aguirre-Sacasa y el artista Francesco Francavilla. La publicación recibió elogios por su capacidad para combinar elementos clásicos con horror y drama, y es considerada un antecedente clave para la posterior expansión televisiva del universo Archie. Una edición deluxe que recopila los diez números de la saga está prevista para octubre, lo que refuerza el interés renovado en la franquicia. Aguirre-Sacasa subrayó la importancia personal de este proyecto: “Antes de Riverdale y de Chilling Adventures of Sabrina, existió Afterlife With Archie”. El guionista calificó la adaptación televisiva como “el proyecto soñado” y agradeció la confianza de Disney+, Berlanti Productions y Archie Comics para llevarlo a la pantalla.

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La decisión de Disney+ de apostar por una serie basada en un cómic que combina horror y drama adolescente responde a la búsqueda de propuestas diferentes dentro del catálogo juvenil. El equipo creativo expresó su deseo de ofrecer una experiencia única, capaz de atraer tanto a los seguidores de Riverdale como a quienes buscan nuevas perspectivas en la narrativa serial. El regreso de Riverdale a través de Afterlife With Archie representa un experimento ambicioso para Disney+, Warner Bros. TV y Archie Comics Studios. El estreno en otoño de 2027 marcará un nuevo capítulo en la relación entre la franquicia y su público, planteando una mezcla de nostalgia y novedad que buscará consolidar a Archie y su universo como referentes contemporáneos en la ficción televisiva.