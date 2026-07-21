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“Escribíamos la misma canción sin saberlo”, la frase de Keith Richards sobre su método con Mick Jagger en Foreign Tongues

El guitarrista reveló que ambos pueden pasar largos períodos sin verse y, al reunirse, descubren que sus composiciones separadas encajan de forma natural dentro de The Rolling Stones

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Rolling Stones portada
El legendario grupo británico lanza un nuevo álbum que combina innovación, colaboraciones y el legado de su baterista original (REUTERS/Shannon Stapleton)

La publicación de ‘Foreign Tongues’, el nuevo álbum de The Rolling Stones, marca un hito en la longevidad creativa del grupo. A los 82 años, Mick Jagger y Keith Richards mantienen una dinámica de trabajo que desafía el paso del tiempo y las distancias físicas, mientras el legado de Charlie Watts, el histórico baterista, continúa en cada compás. Este proceso, atravesado por métodos de composición no convencionales y colaboraciones inesperadas, redefine el arte de la banda británica y confirma su vigencia en la escena internacional.

Una sintonía creativa a la distancia

Keith Richards describe la relación artística con Jagger como “escribiendo la misma canción sin saberlo”. Ambos pueden pasar largos períodos sin verse ni compartir el mismo espacio físico, pero cuando vuelven a intercambiar ideas, descubren que sus composiciones separadas encajan de manera natural.

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Este método, poco frecuente en bandas de rock con historias tan extensas, permite que cada uno explore ideas de forma individual y, al reunirse, encuentren puntos en común sin proponérselo. La comunicación creativa, entonces, se sostiene en la confianza y el conocimiento mutuo acumulado durante décadas.

Jagger y Richards sostienen una química única, capaz de crear canciones en paralelo sin contacto directo (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)
Jagger y Richards sostienen una química única, capaz de crear canciones en paralelo sin contacto directo (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)

A propósito de ‘Foreign Tongues’, Richards y Jagger explicaron que ese proceso de creación paralela fue clave para el desarrollo del álbum. El disco, que llega tres años después de ‘Hackney Diamonds’ (2023), surge de una continuidad musical y conceptual.

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Ambos coinciden en que, aunque no se ven durante un tiempo, las piezas que producen por separado se ensamblan como si hubieran trabajado juntos desde el inicio.

El origen de ‘Foreign Tongues’

La banda reservó material inédito tras su anterior lanzamiento y apostó por un proceso de producción planificado (Capitol Records via AP)
La banda reservó material inédito tras su anterior lanzamiento y apostó por un proceso de producción planificado (Capitol Records via AP)

La gestación de este nuevo trabajo se remonta a la época de ‘Hackney Diamonds’. Mick Jagger reveló que la banda dejó fuera, de manera deliberada, tres canciones del anterior álbum.

La decisión respondía a una estrategia: ya existía la intención de publicar otro disco en un plazo breve, y guardar ese material facilitó el avance de ‘Foreign Tongues’. Así, la planificación previa se combinó con el impulso creativo, acelerando el ciclo de producción.

Keith Richards, por su parte, definió ‘Foreign Tongues’ como una continuación más enérgica que conceptual respecto a su antecesor. El guitarrista recalcó que lo importante no era mantener una línea temática exacta, sino preservar el espíritu y la energía que habían logrado en el álbum anterior. ‘Foreign Tongues’ vio la luz el viernes 10 de julio y cuenta con la participación de figuras de la música mundial, lo que le otorga un carácter especial.

Invitados de lujo y el legado de Watts

Hombre sonriendo sentado en sofá verde, con chaqueta de cuero negra, camisa estampada, reloj y pulsera. Micrófono y pared de listones de madera
El disco cuenta con colaboraciones internacionales y rescata grabaciones inéditas de Charlie Watts (YouTube: @TeamCoco)

El disco reúne colaboraciones con artistas como Steve Winwood, Robert Smith, Paul McCartney, Bruno Mars y Chad Smith. Cada uno de estos músicos aportó matices distintos a la sonoridad del álbum, ampliando la paleta de estilos y referencias.

Sin embargo, la presencia más emotiva corresponde a Charlie Watts, el baterista fallecido en 2021, cuyas grabaciones inéditas siguen encontrando espacio en los nuevos lanzamientos de la banda.

Jagger destacó que, además de la canción “Hit Me in the Head”, la banda aún conserva otras pistas grabadas con Watts. Su aporte sigue siendo fundamental para mantener la identidad rítmica de los Stones, incluso después de su muerte. La inclusión de material inédito con Watts no solo homenajea su trayectoria, sino que permite a los fans mantener viva su memoria musical.

El trabajo en el estudio: roles definidos y creatividad colectiva

El intercambio de ideas y la participación de Ronnie Wood fortalecen la creación de nuevas canciones (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
El intercambio de ideas y la participación de Ronnie Wood fortalecen la creación de nuevas canciones (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Al hablar sobre la dinámica en el estudio, Jagger puso como ejemplo la canción “Mr. Charm”. Contó que Richards compuso un riff que superó el que él había imaginado en un comienzo. Este tipo de competencia amistosa, lejos de generar tensiones, enriquece el resultado final y refuerza el espíritu colaborativo.

Richards también valoró el aporte de Ronnie Wood, a quien describió como un músico atento y propositivo. Wood escucha en detalle y suma ideas que terminan encajando en la estructura de las canciones.

Para Richards, una de las mayores satisfacciones es no saber qué sorpresa traerá Wood hasta escuchar la evolución de cada tema. Esa incertidumbre creativa mantiene viva la motivación del grupo, incluso tras décadas de carrera.

Un legado en movimiento

La capacidad de reinvención y la presencia de Watts impulsan la vigencia de la banda a sus 82 años (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)
La capacidad de reinvención y la presencia de Watts impulsan la vigencia de la banda a sus 82 años (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)

La vigencia de The Rolling Stones no se explica solo por la permanencia de sus integrantes históricos ni por la nostalgia de sus seguidores. Su capacidad para reinventarse, sumar nuevas voces y aprovechar al máximo el material heredado de Charlie Watts demuestra una búsqueda constante de renovación.

‘Foreign Tongues’ es la prueba más reciente de que la creatividad puede mantenerse activa más allá de cualquier límite biológico o generacional.

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