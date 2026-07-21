“Te estás quitando años de vida haciendo esto”, la frase de Robert Pattinson a Matt Damon sobre su método en La Odisea

El elenco de The Odyssey vivió intensos momentos durante el rodaje, marcados por anécdotas insólitas y una entrega total en cada escena (Universal Pictures)

Los gritos de Matt Damon desconcertaron a Robert Pattinson durante la filmación de The Odyssey (La Odisea), la adaptación dirigida por Christopher Nolan que se convirtió en el mayor estreno global en la carrera del realizador.

El episodio, surgido en los camerinos, anticipó la intensidad y el compromiso actoral que hoy destacan la crítica y la audiencia, tras un debut millonario en cines.

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Una transformación vocal fuera de cámaras

Mientras grababan escenas, Pattinson relató que los ensayos vocales de Damon lo tomaron por sorpresa.

Robert Pattinson reveló entre risas cómo los gritos de Matt Damon durante la preparación de su personaje sorprendieron a todo el elenco en los camerinos del rodaje (YouTube: GQ)

El actor británico confesó en una entrevista con MTV UK que escuchó a Damon “gritar y gritar” en el tráiler contiguo, lo que inicialmente lo llevó a pensar que su colega atravesaba un episodio fuera de lo común. “Es un completo psicópata”, recordó Pattinson, citado por el canal británico.

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La situación resultó más llamativa cuando Tom Holland confirmó que también había percibido los ruidos. La anécdota generó risas entre Anne Hathaway y el resto del elenco, quienes recordaron la energía y el compromiso de Damon antes de cada jornada de rodaje.

El método detrás de los gritos

Matt Damon utilizó ejercicios vocales intensos para envejecer la voz de Odiseo, una técnica que desconcertó a sus compañeros y mostró su nivel de compromiso actoral

La explicación de Damon no tardó en llegar. Según Pattinson, el actor norteamericano recurría a ejercicios de voz intensos para preparar al personaje de Odiseo, quien atraviesa un proceso de envejecimiento notorio durante la historia. El objetivo era dotar al héroe de una voz más grave y cansada, acorde a las exigencias del papel protagónico.

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“Dios, de verdad te estás quitando años de vida haciendo esto”, expresó Pattinson al ver a Damon atado al mástil de un barco, en una de las escenas más exigentes del guion. La declaración, recogida por MTV UK, ilustra el nivel de entrega que el actor puso en su interpretación.

Estreno récord y recepción internacional

The Odyssey consiguió el mayor debut mundial en la carrera de Christopher Nolan, con cifras históricas y una recepción entusiasta de la crítica y el público

El estreno de La Odisea (The Odyssey) marcó un hito para Christopher Nolan y los estudios Universal Pictures. Según The Guardian, la película recaudó 264 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana, con 124,5 millones en Norteamérica, el mayor debut de Nolan fuera de la franquicia Batman.

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La crítica especializada coincidió en calificarla como “la mejor película de Nolan hasta la fecha”, con un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación de A en CinemaScore por parte del público estadounidense.

En mercados como Reino Unido e Irlanda, la película encabezó la taquilla con 12,9 millones de libras (17,4 millones de dólares) en solo tres días. El filme también hizo historia por ser el primer largometraje rodado íntegramente en formato IMAX.

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El desafío físico y actoral de The Odyssey

El rodaje exigió a Damon y al elenco jornadas extensas en escenarios acuáticos y una transformación física que reflejó el desgaste de los personajes clásicos

La adaptación sitúa a Damon en el papel del mítico rey de Ítaca, quien debe sortear un regreso tras veinte años lejos de su hogar. El filme explora el desgaste físico y emocional del protagonista, con una caracterización que exigió cambios físicos y vocales.

El rodaje incluyó jornadas prolongadas en escenarios acuáticos y la recreación de pasajes clásicos de la epopeya griega. El equipo de producción priorizó la autenticidad, lo que llevó a Damon a someterse a pruebas físicas y vocales poco habituales incluso para un actor de su trayectoria.

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Antagonistas y alianzas en el set

Pattinson y Hathaway compartieron escenas de rivalidad en pantalla, mientras que el ambiente tras bambalinas se caracterizó por la camaradería y el humor

Robert Pattinson asume el rol de Antínoo, el antagonista principal. Su objetivo es conquistar a Penélope, interpretada por Anne Hathaway, y acceder así al trono de Ítaca.

Pattinson afirmó que disfrutó explorar una faceta distinta a la habitual en su carrera, al encarnar a un personaje dominado por la ambición y el conflicto.

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El propio actor admitió que el ambiente en el set estuvo marcado por bromas y una camaradería que contrastaba con la rivalidad de sus personajes en pantalla. “Explorar mi costado de villano fue una experiencia nueva”, explicó Pattinson, cuya declaración fue destacada por MTV UK en su cobertura.

Impacto y expectativas tras el estreno

El fenómeno global de The Odyssey confirmó el éxito de la película, que ya es considerada uno de los lanzamientos más relevantes de 2026 (YouTube: GQ)

El éxito de The Odyssey superó las previsiones iniciales, según Variety, y la película ya figura entre los estrenos más taquilleros de 2026. El reparto, encabezado por Damon, Pattinson, Hathaway y Holland, recibió elogios por parte de la crítica y el público, consolidando el filme como un fenómeno global.

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