Cuotas sin interés y expensas previsibles: la fórmula que gana terreno en el mercado de la construcción

Mariano Di Ció, CEO de Tao Design, participó de Infobae Talks Real Estate.

El mercado residencial en la Argentina enfrenta una paradoja: la demanda de calidad constructiva, amplios amenities y buenos entornos crece, pero los costos de construcción —atados al dólar— dificultan el acceso. En ese escenario, los desarrolladores que logran resolver la ecuación financiera tienen una ventaja determinante.

Sobre este tema expuso Mariano Di Ció, CEO de Tao Design y Dicio Diseño y Construcción durante su participación en Infobae Talks Real Estate. En el marco de este programa, el profesional presentó un emprendimiento de residencias en zona norte del Gran Buenos Aires que apuesta a diferenciarse con un esquema de financiación directa en 84 cuotas sin intereses y un tope garantizado de expensas durante todo el período de pago.

Un proyecto pensado para el entorno y para el bolsillo

Tortugas Woods se desarrolla en un terreno amplio y arbolado, con unidades que van desde los dos ambientes hasta los tres ambientes plus —con playroom incluido—, todas con balcón y terraza. La integración con el entorno natural es uno de los pilares del diseño: el proyecto incluye una pileta de formato orgánico de gran tamaño y solariums separados para preservar la privacidad de los residentes.

Mariano Di Ció, CEO de Tao Design y Dicio Diseño y Construcción, durante su participación en Infobae Talks Real Estate (Maximiliano Luna)

La oferta apunta principalmente a departamentos de dos y tres ambientes, el formato más buscado en la zona. En general, no hay tanta demanda en la zona de departamentos muy grandes, porque te acercas a lo que sería una casa", explicó Di Ció. Los formatos disponibles buscan cubrir distintos perfiles, tanto de usuarios finales como de inversores.

Financiación sin interés ni requisitos bancarios

La desarrolladora ofrece hasta 84 cuotas sin intereses de forma directa, al margen del sistema bancario y sus requisitos crediticios. Según el vocero, la firma ofrece un crédito con una diferencia sustancial a la de un crédito tradicional.

El esquema no es casual. El equipo de Tao Design detectó, al analizar el poder adquisitivo de la clase media, que los sueldos actuales permiten acceder a más metros cuadrados por mes que hace cuatro o cinco años, cuando el costo de construcción valía la mitad.

Financiación directa en 84 cuotas sin intereses ni requisitos bancarios, con un tope de expensas garantizado durante todo el período de pago (Maximiliano Luna)

La estructura de pagos también contempla al inversor. A partir de la cuota 30, cuando se entrega el departamento, el comprador lleva pagado el 60% de la unidad. Las 54 restantes, según las proyecciones de la compañía, quedarían prácticamente cubiertas por el ingreso del alquiler.

Expensas con tope garantizado: una promesa que va en el boleto

Uno de los problemas más frecuentes en los emprendimientos residenciales es la brecha entre las expectativas de amenities y el costo real de mantenerlos. Tortugas Woods aborda esa tensión desde el diseño mismo del proyecto: los revestimientos y terminaciones fueron seleccionados para requerir el menor mantenimiento posible y envejecer bien en el tiempo.

Pero la apuesta va más lejos. La firma garantiza en los boletos un tope máximo de expensas durante las 84 cuotas que dura el período de pago, con administración propia. “De esa forma la gente tiene la certeza de que va a poder pagar su cuota más las expensas”, explicó Di Ció. La medida también protege al inversor: expensas acotadas permiten fijar alquileres competitivos sin que los costos fijos los erosionen.

Los revestimientos y terminaciones de Tortugas Woods fueron seleccionados para requerir el menor mantenimiento posible y preservar el valor de la inversión en el tiempo (Maximiliano Luna)

La ventaja de los proyectos de escala

De cara a los próximos años, el entrevistado anticipó un mercado residencial más exigente y selectivo. “Va a ser supercompetitivo, donde los mejores proyectos van a prosperar y crecer en valor, mientras que a los que no estén a la altura se les va a complicar muchísimo más”, señaló.

Los desarrollos de pocas unidades enfrentan una desventaja estructural: los costos de las áreas comunes, las expensas y los recursos de seguridad impactan de forma desproporcionada sobre cada unidad. Los proyectos grandes, en cambio, pueden distribuir esos costos y ofrecer mejores condiciones tanto al comprador final como al inversor.

El boom de espacios verdes y entornos amplios, acelerado por la pandemia, dejó una huella duradera en las preferencias residenciales. Parte de quienes se mudaron al corredor norte se quedaron; otros siguen buscando esa combinación de naturaleza, calidad constructiva y accesibilidad financiera. Tortugas Woods apunta a ese segmento con una propuesta que, según su desarrollador, no tiene antecedentes en el mercado local.