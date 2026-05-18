SpaceX lanzará un cohete con miras a la Luna y Marte: cómo será la prueba

Starship V3 es el cohete más grande y potente creado por SpaceX, mide 123 metros y busca llevar astronautas a la Luna y Marte en misiones futuras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo martes 19 de mayo, SpaceX buscará estar un paso más cerca de la Luna cuando lance por primera vez la nueva versión de su emblemático cohete, Starship V3, desde la base Starbase en el sur de Texas.

El vuelo marcará un hito porque la compañía de Elon Musk presentará un vehículo más grande, potente y sofisticado, diseñado para responder a los desafíos de futuras misiones hacia la Luna y Marte.

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El despegue está programado dentro de una ventana de 90 minutos que comienza a las 22:30 GMT (19.30 hora argentina, 17.30 hora de Colombia y Perú y 16.30 hora México), lo que incrementa la expectativa sobre el debut de la versión más avanzada del cohete más potente creado hasta la fecha.

Infografía detallando las características principales del nuevo cohete Starship V3 de SpaceX, incluyendo su propulsión, diseño y objetivos para misiones lunares y marcianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con sus 123 metros de altura, la Starship V3 supera a las versiones anteriores por unos 1,5 metros y se apoya en una arquitectura completamente renovada tras siete meses de desarrollo continuo. La compañía revisó cada componente luego de 11 lanzamientos, sumando experiencias y corrigiendo fallos para lograr una nave que combina mayor capacidad de carga, resistencia y fiabilidad. La ambición de SpaceX es que esta sea la nave encargada de llevar a los astronautas de la misión Artemis IV al satélite terrestre en 2028, en el marco del programa que lidera la NASA.

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Las novedades de la Starship V3 comienzan por su sistema de propulsión. Ambas etapas, Super Heavy y Ship, equipan el nuevo motor Raptor 3, una evolución respecto al Raptor 2, que incrementa la potencia y la eficiencia. El propulsor Super Heavy integra 33 motores con un empuje superior a 18 millones de libras en el despegue, lo que lo convierte en el cohete más potente del mundo.

La primera etapa ahora cuenta con tres aletas de rejilla, frente a las cuatro previas, cada una un 50 % más grande y reubicada para mejorar la protección térmica durante la separación de etapas. “Estas aletas incluyen un nuevo punto de sujeción y se han reajustado en el propulsor para facilitar las operaciones de elevación y captura del vehículo”, escribió la compañía.

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SpaceX, la empresa del empresario Elon Musk, implementó un nuevo sistema de transferencia de combustible en el Super Heavy que permite encender los 33 motores Raptor 3 simultáneamente REUTERS/Callaghan O'Hare/File Photo

El diseño del anillo de separación en caliente también fue optimizado, integrándolo en el propulsor para evitar que se desprenda durante el vuelo, lo que reduce riesgos y simplifica la recuperación del vehículo.

El tubo de transferencia de combustible, que alimenta a los motores, ahora tiene dimensiones similares a las de un Falcon 9 y permite encender todos los motores de manera simultánea, logrando mayor rapidez y fiabilidad en los despegues y aterrizajes.

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En la etapa superior, la Ship fue objeto de múltiples mejoras en su sistema de propulsión y en la disposición de tuberías y cableado, además de un tanque de combustible más grande y un sistema de control de reacción mejorado.

Las misiones a Marte con Starship podrán ser recurrentes en las próximas décadas - SPACE X

El incremento de la capacidad para manejar combustibles criogénicos se da por la incorporación de cuatro puertos de acoplamiento y un sistema especializado para la transferencia de propelente en gravedad cero, una tecnología que SpaceX debe dominar para garantizar vuelos más allá de la órbita terrestre baja.

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“En conjunto, estos nuevos elementos están diseñados para permitir un cambio radical en las capacidades de Starship y tienen como objetivo desbloquear las funciones principales del vehículo, incluyendo la reutilización completa y rápida, la transferencia de propulsor en el espacio, el despliegue de satélites Starlink y centros de datos orbitales, y la capacidad de enviar personas y carga a la Luna y a Marte”, escribió SpaceX.

Innovaciones para la reutilización total y el soporte de misiones Artemis

La NASA detalla su ambicioso programa Artemis para el regreso humano a la Luna, la construcción de una base permanente y la preparación de futuras misiones a Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los objetivos primordiales de la Starship V3 es demostrar que puede sostener un ciclo rápido y completo de reutilización. Para esto, la nave incorpora hardware reforzado, capacidades para reabastecimiento en órbita y un rediseño de los sistemas críticos, preparando el camino para un modelo operativo donde un mismo vehículo pueda volar repetidas veces con escaso tiempo de recambio.

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La nueva plataforma de lanzamiento, la segunda construida en la base de SpaceX en Texas, está equipada para soportar tasas de vuelo más altas y operaciones más ágiles, con sistemas de repostaje más veloces y mecanismos de captura mejorados.

La misión Artemis IV de la NASA será el gran desafío para la Starship V3. La nave deberá demostrar la capacidad de ejecutar un alunizaje autónomo, transferir combustible en el espacio y acoplarse con la nave Orion de la agencia estadounidense para trasladar astronautas de regreso a la órbita lunar.

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Starship V3 probará el reencendido de uno de sus seis motores Raptor en el espacio, un requisito clave para los vuelos operativos hacia la Luna - REUTERS/Steve Nesius/File Photo

Antes, el plan de pruebas contempla una secuencia de vuelos que pongan a prueba cada sistema, incluyendo el manejo de propelentes criogénicos, el despliegue de satélites y la recuperación del vehículo tras amerizajes controlados.

El vuelo inaugural de la Starship V3 incluirá el despliegue de 22 simuladores de masa Starlink, además de la evaluación de las losetas térmicas que protegen la nave en la reentrada. Dos de los simuladores llevarán cámaras para inspeccionar la integridad del escudo térmico, un aspecto crítico para futuras misiones tripuladas. La nave también buscará reencender uno de sus seis motores Raptor 3 en el espacio, una maniobra indispensable para los vuelos operativos hacia la Luna.

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En paralelo, el propulsor Super Heavy intentará un amerizaje suave en el Golfo de México, aunque SpaceX indicó que no buscará recuperarlo en esta ocasión dada la magnitud de las modificaciones introducidas. “Como este es el primer vuelo de prueba de un vehículo significativamente rediseñado, el propulsor no intentará regresar al sitio de lanzamiento para ser recuperado”, informó la compañía en la descripción de la misión.

Expectativa global y desafíos técnicos para el futuro lunar

Elon Musk imagina una ciudad lunar llena de cohetes Starship - REUTERS/Evelyn Hockstein)

La comunidad aeroespacial internacional sigue con atención el vuelo, porque Starship no vuela desde octubre de 2025 y el nuevo diseño representa un salto respecto a las versiones anteriores. La expectativa no solo radica en la potencia y tamaño de la nave, sino en su potencial para transformar la logística de las misiones lunares y abrir el acceso a Marte.

La NASA planea lanzar la misión Artemis 3 a fines de 2027, con la nave Orion acoplándose a un módulo de aterrizaje lunar, que puede ser la propia Starship o la Blue Moon de Blue Origin, según la disponibilidad de cada vehículo.

El desarrollo de la Starship V3 no se limita al hardware. La compañía también apuesta por innovaciones en la gestión de combustibles, incorporando “conexiones de alimentación de propulsor” que facilitarán la transferencia de combustible entre vehículos en el espacio, una habilidad indispensable para misiones de larga duración. Este avance permitirá recargar los tanques de la nave para viajes más allá de la órbita baja y es uno de los requisitos que impuso la NASA para certificar la nave como apta para vuelos tripulados.

El vuelo inaugural desplegará 22 simuladores de masa Starlink para probar maniobras y tecnologías que serán esenciales en futuras misiones espaciales - REUTERS/Steve Nesius

Las mejoras de la Starship V3 buscan garantizar la seguridad y la eficiencia en todos los aspectos del vuelo. El rediseño de los sistemas de propulsión y transferencia de combustible, el fortalecimiento de las aletas de rejilla y la integración del anillo de separación en caliente son respuestas directas a los aprendizajes de vuelos anteriores.

Cada ajuste fue pensado para soportar la reutilización, reducir el riesgo de fugas y optimizar el rendimiento en las condiciones extremas del espacio.

El debut de Starship V3 representa mucho más que un nuevo lanzamiento. Se trata del inicio de una etapa en la que la exploración lunar y marciana se apoya en naves reutilizables y operaciones cada vez más automatizadas. Si todo sale según lo previsto, la humanidad estará un paso más cerca de regresar a la Luna de manera sostenible y de llegar, finalmente, a Marte.