Perros y gatos

Cómo detectar a tiempo los problemas renales en tu gato

Cambios sutiles en la rutina diaria, como menor apetito y alteraciones en el comportamiento, pueden alertar sobre un problema de salud y requieren atención de especialistas

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Un gato atigrado naranja se agacha junto a un arenero gris en el suelo de baldosas blancas, con la cola levantada y el cuerpo tenso, listo para orinar fuera.
Las revisiones veterinarias semestrales son recomendadas para gatos a partir de los siete años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad renal es una de las principales amenazas para los gatos domésticos, sobre todo en aquellos de edad avanzada. Las señales tempranas suelen pasar inadvertidas, pero una vigilancia atenta en el hogar puede marcar la diferencia entre una detección precoz y un diagnóstico tardío.

Según el Journal of Feline Medicine and Surgery, una persona puede detectar a tiempo la enfermedad renal en su gato si observa un aumento en el consumo de agua y la frecuencia urinaria, una leve disminución en el apetito o una pérdida gradual de peso.

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Al registrar estos cambios y consultar al veterinario en cuanto aparezcan, se incrementa la probabilidad de un diagnóstico temprano y de mejorar la calidad de vida del animal.

Infografía que ilustra la detección de enfermedad renal en gatos, mostrando imágenes de felinos con síntomas, factores de riesgo y una veterinaria examinando un gato.

El papel del tutor resulta esencial, ya que muchos felinos tienden a ocultar signos de enfermedad y pueden parecer sanos incluso en fases avanzadas. Según el Animal Care Hospital of Walnut Creek, la enfermedad renal puede progresar sin ser detectada en gatos mayores de siete u ocho años.

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En la misma línea, Urgencias Veterinarias Zaragoza y el Journal of Feline Medicine and Surgery insisten en que la observación del comportamiento y el registro de cualquier variación son básicos para un diagnóstico precoz.

Señales tempranas de problemas renales en gatos

El primer signo que puede advertir la presencia de enfermedad renal es el incremento de la sed y la orina. Esto suele verse como visitas más frecuentes o prolongadas al arenero o la aparición de orina fuera del sitio habitual.

Primer plano de una persona sentada en un sofá, acariciando la cabeza de un gato doméstico atigrado y blanco que se apoya en sus piernas.
El papel activo del tutor es esencial para un diagnóstico precoz de insuficiencia renal felina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la poliuria -producción anormalmente alta de orina- y la polidipsia -sensación de sed intensa- son las manifestaciones clínicas más tempranas y frecuentes, otras señales incluyen una disminución ligera del apetito, adelgazamiento gradual y, en etapas posteriores, apatía o cambios en el pelaje.

El vómito crónico, la menor actividad y la pérdida de masa muscular también forman parte de la progresión de la enfermedad renal crónica. Si bien estos signos pueden ser sutiles, su aparición debe considerarse una alerta.

La evolución de la enfermedad renal varía: algunos gatos mantienen cierta estabilidad por años, mientras que otros avanzan más rápido. Especialistas afirman que casi todos los signos, salvo la sed y la orina aumentadas, aparecen cuando el daño renal ya es considerable.

Principales causas y factores de riesgo de la enfermedad renal

Entre las causas principales se encuentran la edad avanzada y la predisposición genética. Razas como el persa, abisinio y siamés suelen ser las más susceptibles debido a trastornos hereditarios. La mayoría de los casos afectan a gatos mayores de ocho años.

Además, el deterioro renal puede originarse por infecciones previas (virus de la leucemia felina o de la inmunodeficiencia felina), hipertensión arterial, obstrucciones urinarias o intoxicaciones.

Primer plano de un gato atigrado bebiendo agua de un cuenco de cristal. Se ve su lengua rosada tocando el agua y sus bigotes blancos.
El aumento en el consumo de agua es una señal clave de problemas renales en felinos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las investigaciones, la exposición a sustancias tóxicas, como anticongelantes y pesticidas, o plantas como los lirios, puede causar insuficiencia renal aguda, así como la ingestión accidental de medicamentos para humanos no recetados por un veterinario.

Entre los factores de riesgo aparecen la alimentación inadecuada durante años (exceso de sal, proteínas o carencias de minerales), la presencia de tumores y el sobrepeso. También se reconoce que traumatismos, deshidratación severa y enfermedades cardiovasculares pueden favorecer el daño renal.

El papel de las revisiones y pruebas veterinarias

La vigilancia con análisis de sangre y de orina es fundamental para el diagnóstico temprano. El Animal Care Hospital of Walnut Creek recomienda que los gatos a partir de siete años reciban revisiones semestrales, incluyendo pruebas específicas capaces de detectar el deterioro renal antes de que aparezcan los signos visibles.

El Journal of Feline Medicine and Surgery subraya que factores como la proteinuria elevada o las alteraciones en los niveles de fósforo y creatinina solo pueden descubrirse mediante pruebas clínicas.

Primer plano de una persona sentada en un sofá, acariciando la cabeza de un gato doméstico atigrado y blanco que se apoya en sus piernas.
El papel activo del tutor es esencial para un diagnóstico precoz de insuficiencia renal felina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Urgencias Veterinarias Zaragoza, por su parte, recomienda acompañar estos análisis con ecografías si hay antecedentes relevantes, y destaca que un diagnóstico temprano aumenta las opciones de instaurar tratamientos que ralentizan la enfermedad y extienden la supervivencia.

Qué hacer si detectás signos de alerta

Ante la aparición de señales como mayor sed, pérdida de peso, apatía o cambios en la orina, los especialistas aconsejan anotar cuidadosamente los cambios y consultar inmediatamente al veterinario.

Los especialistas recalcan la importancia de no demorar la cita, y señalan que los tratamientos basados en modificaciones de la dieta y, en algunos casos, medicamentos, pueden desacelerar notablemente el progreso de la enfermedad.

Además, la hospitalización rápida y la hidratación intravenosa pueden ser imprescindibles en casos agudos, mientras que el seguimiento riguroso y controles regulares permiten adaptar la estrategia en cuadros crónicos.

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