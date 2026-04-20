Automechanika 2026: las claves de la transformación que atraviesa al sector mecánico

Un recorrido por el stand de Bosch en Automechanika, donde la marca exhibió sus últimas innovaciones en diagnóstico automotriz

La transformación del sector automotor avanza a un ritmo acelerado, impulsada por la incorporación de electrónica, software y sistemas inteligentes. En ese escenario, los talleres enfrentan el desafío de adaptarse a nuevas exigencias técnicas que redefinen su operación cotidiana. La digitalización dejó de ser una tendencia futura y se volvió una necesidad concreta.

En ese contexto, Bosch formó parte de Automechanika Buenos Aires, realizada del 8 al 11 de abril en La Rural. Desde su stand, la compañía presentó soluciones orientadas a acompañar la evolución del rubro mecánico. La participación buscó mostrar cómo la tecnología se integra en la dinámica diaria.

Durante el evento, la empresa destacó su trayectoria como respaldo de su propuesta actual. Con 140 años de historia, mantiene una presencia consolidada en el mercado global de autopartes. Ese recorrido le permite interpretar las necesidades del sector con una perspectiva integral.

En esta edición de Automechanika, este legado se hizo tangible con la exhibición del portfolio completo de autopartes, que ofrece la más amplia cobertura para todo tipo de vehículos. La innovación es una constante, y por ello se conmemoran hitos que revolucionaron la industria, como los 100 años de la creación de la escobilla limpiaparabrisas y los 50 años de la sonda lambda, ambas patentes de la empresa.

Demostrando que el futuro es hoy, este espíritu pionero continúa con los nuevos lanzamientos en las líneas de baterías, filtros y lámparas, reafirmando que Bosch sigue innovando y acompañando las necesidades del mercado.

Tecnología aplicada al taller moderno

El origen de esa experiencia se remonta a Robert Bosch, quien fundó el primer taller mecánico en Stuttgart en 1886. Desde entonces, el enfoque en la innovación se convirtió en un rasgo distintivo de la marca. Esa identidad guía el desarrollo de nuevas herramientas.

Inivaldo Souza Filho, director regional de Bosch Mobility Aftermarket para América Latina (Federico Nuñez)

El avance tecnológico de los vehículos plantea exigencias cada vez más específicas. La integración de sistemas electrónicos complejos obliga a los talleres a incorporar equipamiento especializado. En ese punto, la propuesta de Bosch apunta a facilitar esa transición.

Durante la feria, uno de los ejes principales fue la exhibición de soluciones de diagnóstico. Scanners como el KTS, junto al software ESI[tronic], permiten evaluar el estado de una amplia variedad vehículos multimarca. Esta capacidad amplía las posibilidades de servicio en entornos cada vez más competitivos.

Además, se presentó el DAS 3000, orientado a la calibración de sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Este tipo de equipamiento, resulta clave frente a la incorporación de esta tecnología en los vehículos actuales.

Uno de los anuncios relevantes fue la incorporación del KTS Essential. Este desarrollo busca democratizar la tecnología de diagnóstico para todo tipo de talleres, incluyendo aquellos que realizan servicios más básicos. De ese modo, se amplía el acceso a herramientas que potencian los servicios de los talleres mecánicos.

Equipos de diagnóstico KTS Essential que formó parte de las demostraciones de Bosch (Federico Nuñez)

Acceso a innovación para distintos perfiles

La compañía promueve un enfoque integral basado en servicios, capacitación y acompañamiento técnico. La digitalización se presenta, así como un proceso que requiere soporte continuo.

A través de la red Bosch Car Service, la empresa acompaña a talleres mecánicos en todo el país. Este sistema incluye herramientas de gestión, formación profesional y estrategias de visibilidad digital. La propuesta busca fortalecer el desarrollo del negocio de cada taller.

“En Bosch Car Service, entendemos que el futuro del automóvil exige talleres y mecánicos cada vez más preparados. Por eso, apoyamos la gestión de los talleres con nuestras soluciones tecnológicas y programas de formación. Queremos que cada mecánico esté al día con las últimas innovaciones, asegurando que tu vehículo, siempre esté en las mejores manos”, explicó Inivaldo Souza Filho, director regional de Bosch Mobility Aftermarket para América Latina.

Por su parte, los talleres independientes cuentan con alternativas para integrarse de forma progresiva. El programa Módulos Especialistas Bosch facilita el acceso inicial a su ecosistema. Esto permite incorporar tecnología y capacitación de manera escalonada.

Bosch reunió soluciones tecnológicas orientadas a la evolución del trabajo mecánico (Federico Nuñez)

Capacitación y soporte como pilares

Asimismo, la plataforma Mecánico Pro ofrece asistencia técnica remota. A través de este servicio, los profesionales pueden consultar casos complejos y acceder a información detallada.

El acompañamiento se completa con instancias de formación técnica. El Centro de Capacitación en San Isidro dispone de una amplia oferta de cursos. Allí se abordan nuevas tecnologías vinculadas al mantenimiento automotor.

La presencia de Bosch en Automechanika Buenos Aires reflejó una estrategia orientada a impulsar la modernización del sector. La combinación de trayectoria, innovación y soporte configura una propuesta integral. En un entorno en constante cambio, la adaptación tecnológica de Bosch aparece como el principal motor de crecimiento para los talleres mecánicos.