Un cambio en el calendario: el evento corporativo que se desmarcó de las tradicionales fiestas de fin de año

DDN rompió con la tradición y organizó un cóctel de inicio de año donde reuniendo a socios, clientes y amigos para comenzar

Las fiestas de fin de año se han convertido en un clásico del mundo corporativo. Los colaboradores celebran junto a sus compañeros el fin de un período y brindan en pleno diciembre.

Para desmarcarse de esta tendencia, DDN decidió festejar el comienzo de un nuevo ciclo. El 15 de abril, la compañía dedicada a la intermediación y desarrollo de negocios aseguradores organizó un evento en Malloy’s Costanera para inaugurar su ciclo anual.

“Queremos poner el foco en el arranque. Creemos en comenzar el año con buena energía, sinergia, objetivos claros y rodeados de las personas con las que construimos el día a día”, manifestó José Zambrana, presidente de esta organización.

La firma convocó a su comunidad a un cocktail de bienvenida para inaugurar el ciclo anual. La cita reunió a altos ejecutivos de aseguradoras, productores asesores de seguros, grandes clientes corporativos y aliados estratégicos de la empresa.

José Zambrana, presidente de DDN (Federico Núñez)

Un evento que buscó transformar la agenda empresarial

A lo largo de su trayectoria, DDN forjó una identidad basada en el trabajo conjunto y la cercanía con su red de colaboradores y clientes. Se trata de crear estrategias a largo plazo y trabajar codo a codo con ellos.

De hecho, en la compañía consideran que este enfoque les ha permitido alcanzar resultados extraordinarios, impulsando la evolución constante tanto de la relación comercial como personal.

Cabe destacar que la empresa estructura su operación en tres verticales: productores asesores de seguros, grupos de afinidad y clientes corporativos. Gracias a esta organización, tiene la posibilidad de ofrecer soluciones a medida y acompañar la evolución de cada segmento.

Por otro lado, la decisión de enfocar el evento en el inicio del año responde a una estrategia más amplia. Según explicaron desde la firma, su rol consiste en facilitar negocios dentro del ámbito asegurador, con una impronta que busca desafiar los moldes tradicionales del mercado

El presidente de DDN detalló cómo surgió la idea de festejar el comienzo de año (Federico Núñez).

“A fin de año venimos todos cansados, viendo si llegamos o no con el presupuesto. Entonces, nos preguntamos por qué no lo hacemos al principio, cuando la gente está con más ganas de hacer cosas. Y esa fue un poco la idea de hacer este cóctel hoy en DDN”, explicó Zambrana.

Proyectos, alianzas y visión para 2026

En el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la visión de la empresa y las metas trazadas para 2026. Además, la jornada funcionó como punto de partida para la articulación de nuevas alianzas y el fortalecimiento de la comunidad del sector asegurador.

La iniciativa de DDN buscó marcar un quiebre en la dinámica habitual de los eventos corporativos, priorizando la celebración de los comienzos y el impulso de una visión compartida. La consigna de la noche fue brindar por los proyectos que se iniciaban y por el crecimiento conjunto.

“Estoy feliz de poder hacer una fiesta a principio y no a final de año. Para nosotros es importante juntar a esta red de vínculos: hay más de 200 personas dentro de este evento. Todos forman parte de DDN, y lo más importante es que triunfen porque si a ellos les va bien, a nosotros también nos va bien”, concluyó Zambrana.

A través de iniciativas como este evento, la compañía pretende seguir mostrándose como una opción cercana y confiable en el análisis de riesgos e ingeniería de coberturas. De esta manera, busca que su reputación continúe mejorando mientras se posiciona como un actor relevante y en evolución dentro del mercado asegurador argentino.

La velada representó un cambio de perspectiva en la forma en que las empresas celebran sus hitos. Fue una apuesta para hacer crecer el valor de los inicios y fortalecer los lazos que sostienen la actividad diaria.

Para conocer más información de DDN, se puede ingresar a su sitio web oficial.