Día Internacional del Macaron: seis recetas originales para preparar en casa y sorprender

El 20 de marzo se celebra el Día Internacional del Macaron, una jornada dedicada a uno de los dulces más emblemáticos de la pastelería francesa. Este dulce conquistó paladares por su textura crujiente por fuera y suave en el interior.
La fecha fue instaurada con el objetivo de rendir homenaje a este símbolo de la repostería.
A continuación, seis recetas originales para preparar macarons en casa, con sabores innovadores y técnicas accesibles para aficionados y expertos.
1- Macarons clásicos de almendra
Un clásico infaltable para quienes buscan el sabor tradicional del macaron francés.
Ingredientes
- 120 g de claras de huevo a temperatura ambiente
- 200 g de azúcar glas
- 200 g de harina de almendra
- 30 g de azúcar común
- Colorante alimentario en gel (opcional)
- 100 g de ganache de chocolate negro
Paso a paso
- Tamizar el azúcar glas con la harina de almendra.
- Batir las claras hasta que estén espumosas.
- Añadir el azúcar común y batir hasta lograr un merengue firme.
- Incorporar la mezcla de almendra con movimientos envolventes.
- Agregar colorante si se desea.
- Colocar la mezcla en una manga pastelera y formar pequeños círculos sobre papel para hornear.
- Dejar reposar 30 minutos hasta que la superficie se seque.
- Hornear a 150 °C durante 12 minutos.
- Dejar enfriar y unir las tapas con ganache.
2- Macarons de pistacho y limón
Esta receta fusiona el toque intenso del pistacho con la frescura cítrica del limón para obtener un macaron con un sabor renovado y aromático.
Ingredientes
- 120 g de claras
- 200 g de azúcar glas
- 200 g de harina de pistacho
- 30 g de azúcar
- Ralladura de 1 limón
- 80 g de crema de pistacho
Paso a paso
- Tamizar el azúcar glas con la harina de pistacho.
- Batir las claras y añadir el azúcar hasta obtener un merengue firme.
- Incorporar la mezcla de pistacho y la ralladura de limón.
- Colocar la masa en una manga pastelera y hacer círculos sobre papel para hornear.
- Dejar secar 30 minutos.
- Hornear a 150 °C durante 12 minutos.
- Dejar enfriar y rellenar con la crema de pistacho.
3- Macarons de chocolate y frambuesa
El sabor intenso del cacao se combina con el toque ácido de la frambuesa para lograr un macaron sofisticado y equilibrado.
Ingredientes
- 120 g de claras
- 200 g de azúcar glas
- 180 g de harina de almendra
- 20 g de cacao amargo en polvo
- 30 g de azúcar
- 60 g de mermelada de frambuesa
- 60 g de ganache de chocolate
Paso a paso
- Tamizar el azúcar glas, la harina de almendra y el cacao.
- Batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue firme.
- Incorporar la mezcla seca al merengue.
- Colocar en manga pastelera y formar círculos sobre papel para hornear.
- Dejar secar 30 minutos.
- Hornear a 150 °C durante 12 minutos.
- Dejar enfriar y rellenar con ganache de chocolate y una pequeña cantidad de mermelada de frambuesa.
4- Macarons de café y caramelo salado
El sabor tostado del café se potencia con el relleno de caramelo salado, creando un contraste atractivo para quienes buscan una versión más adulta del macaron.
Ingredientes
- 120 g de claras
- 200 g de azúcar glas
- 200 g de harina de almendra
- 30 g de azúcar
- 1 cucharadita de café instantáneo
- 80 g de caramelo salado
Paso a paso
- Disolver el café instantáneo en las claras antes de batir.
- Batir las claras con el azúcar hasta lograr un merengue firme.
- Tamizar el azúcar glas y la harina de almendra e incorporar al merengue.
- Colocar en manga pastelera y formar círculos sobre papel para hornear.
- Dejar secar 30 minutos.
- Hornear a 150 °C durante 12 minutos.
- Dejar enfriar y rellenar con caramelo salado.
5- Macarons de coco y piña
Inspirados en los sabores tropicales, estos macarons combinan la suavidad del coco con la acidez dulce de la piña, ideales para quienes prefieren opciones frutales.
Ingredientes
- 120 g de claras
- 200 g de azúcar glas
- 150 g de harina de almendra
- 50 g de coco rallado
- 30 g de azúcar
- 80 g de confitura de piña
Paso a paso
- Mezclar el azúcar glas, la harina de almendra y el coco rallado.
- Batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue firme.
- Incorporar la mezcla seca al merengue.
- Colocar en manga pastelera y formar círculos sobre papel para hornear.
- Dejar secar 30 minutos.
- Hornear a 150 °C durante 12 minutos.
- Dejar enfriar y rellenar con confitura de piña.
6- Macarons de lavanda y miel
Las flores de lavanda y la miel aportan un toque floral y delicado, perfecto para una versión elegante y diferente de este clásico francés.
Ingredientes
- 120 g de claras
- 200 g de azúcar glas
- 200 g de harina de almendra
- 30 g de azúcar
- 1 cucharadita de flores de lavanda secas
- 50 g de miel
- 50 g de crema de manteca
Paso a paso
- Triturar las flores de lavanda y mezclar con el azúcar glas y la harina de almendra.
- Batir las claras con el azúcar hasta lograr un merengue firme.
- Incorporar la mezcla seca al merengue.
- Colocar en manga pastelera y formar círculos sobre papel para hornear.
- Dejar secar 30 minutos.
- Hornear a 150 °C durante 12 minutos.
- Mezclar la miel con la crema de manteca.
- Dejar enfriar y rellenar con la crema de miel y lavanda.