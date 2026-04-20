Día Internacional del Macaron: seis recetas originales para preparar en casa y sorprender

La creatividad toma la delantera en la pastelería con rellenos y sabores inesperados, ideales para quienes buscan celebrar el Día Internacional del Macaron de una forma distinta y deliciosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20 de marzo se celebra el Día Internacional del Macaron, una jornada dedicada a uno de los dulces más emblemáticos de la pastelería francesa. Este dulce conquistó paladares por su textura crujiente por fuera y suave en el interior.

La fecha fue instaurada con el objetivo de rendir homenaje a este símbolo de la repostería.

A continuación, seis recetas originales para preparar macarons en casa, con sabores innovadores y técnicas accesibles para aficionados y expertos.

1- Macarons clásicos de almendra

El clásico macaron de almendra resalta la tradición francesa con su equilibrio perfecto entre crocancia y suavidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico infaltable para quienes buscan el sabor tradicional del macaron francés.

Ingredientes

120 g de claras de huevo a temperatura ambiente

200 g de azúcar glas

200 g de harina de almendra

30 g de azúcar común

Colorante alimentario en gel (opcional)

100 g de ganache de chocolate negro

Paso a paso

Tamizar el azúcar glas con la harina de almendra. Batir las claras hasta que estén espumosas. Añadir el azúcar común y batir hasta lograr un merengue firme. Incorporar la mezcla de almendra con movimientos envolventes. Agregar colorante si se desea. Colocar la mezcla en una manga pastelera y formar pequeños círculos sobre papel para hornear. Dejar reposar 30 minutos hasta que la superficie se seque. Hornear a 150 °C durante 12 minutos. Dejar enfriar y unir las tapas con ganache.

2- Macarons de pistacho y limón

La receta de pistacho y limón fusiona la intensidad del fruto seco con la frescura cítrica para un bocado aromático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta fusiona el toque intenso del pistacho con la frescura cítrica del limón para obtener un macaron con un sabor renovado y aromático.

Ingredientes

120 g de claras

200 g de azúcar glas

200 g de harina de pistacho

30 g de azúcar

Ralladura de 1 limón

80 g de crema de pistacho

Paso a paso

Tamizar el azúcar glas con la harina de pistacho. Batir las claras y añadir el azúcar hasta obtener un merengue firme. Incorporar la mezcla de pistacho y la ralladura de limón. Colocar la masa en una manga pastelera y hacer círculos sobre papel para hornear. Dejar secar 30 minutos. Hornear a 150 °C durante 12 minutos. Dejar enfriar y rellenar con la crema de pistacho.

3- Macarons de chocolate y frambuesa

El macaron de chocolate y frambuesa combina el sabor profundo del cacao con la acidez de la fruta para un resultado sofisticado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor intenso del cacao se combina con el toque ácido de la frambuesa para lograr un macaron sofisticado y equilibrado.

Ingredientes

120 g de claras

200 g de azúcar glas

180 g de harina de almendra

20 g de cacao amargo en polvo

30 g de azúcar

60 g de mermelada de frambuesa

60 g de ganache de chocolate

Paso a paso

Tamizar el azúcar glas, la harina de almendra y el cacao. Batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue firme. Incorporar la mezcla seca al merengue. Colocar en manga pastelera y formar círculos sobre papel para hornear. Dejar secar 30 minutos. Hornear a 150 °C durante 12 minutos. Dejar enfriar y rellenar con ganache de chocolate y una pequeña cantidad de mermelada de frambuesa.

4- Macarons de café y caramelo salado

La variante de café y caramelo salado propone un contraste irresistible, ideal para quienes prefieren sabores intensos y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor tostado del café se potencia con el relleno de caramelo salado, creando un contraste atractivo para quienes buscan una versión más adulta del macaron.

Ingredientes

120 g de claras

200 g de azúcar glas

200 g de harina de almendra

30 g de azúcar

1 cucharadita de café instantáneo

80 g de caramelo salado

Paso a paso

Disolver el café instantáneo en las claras antes de batir. Batir las claras con el azúcar hasta lograr un merengue firme. Tamizar el azúcar glas y la harina de almendra e incorporar al merengue. Colocar en manga pastelera y formar círculos sobre papel para hornear. Dejar secar 30 minutos. Hornear a 150 °C durante 12 minutos. Dejar enfriar y rellenar con caramelo salado.

5- Macarons de coco y piña

El macaron de coco y piña evoca climas tropicales con una mezcla dulce y refrescante que sorprende al paladar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirados en los sabores tropicales, estos macarons combinan la suavidad del coco con la acidez dulce de la piña, ideales para quienes prefieren opciones frutales.

Ingredientes

120 g de claras

200 g de azúcar glas

150 g de harina de almendra

50 g de coco rallado

30 g de azúcar

80 g de confitura de piña

Paso a paso

Mezclar el azúcar glas, la harina de almendra y el coco rallado. Batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue firme. Incorporar la mezcla seca al merengue. Colocar en manga pastelera y formar círculos sobre papel para hornear. Dejar secar 30 minutos. Hornear a 150 °C durante 12 minutos. Dejar enfriar y rellenar con confitura de piña.

6- Macarons de lavanda y miel

La versión de lavanda y miel aporta un toque floral y delicado, perfecta para los amantes de sabores elegantes y diferentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flores de lavanda y la miel aportan un toque floral y delicado, perfecto para una versión elegante y diferente de este clásico francés.

Ingredientes

120 g de claras

200 g de azúcar glas

200 g de harina de almendra

30 g de azúcar

1 cucharadita de flores de lavanda secas

50 g de miel

50 g de crema de manteca

Paso a paso

Triturar las flores de lavanda y mezclar con el azúcar glas y la harina de almendra. Batir las claras con el azúcar hasta lograr un merengue firme. Incorporar la mezcla seca al merengue. Colocar en manga pastelera y formar círculos sobre papel para hornear. Dejar secar 30 minutos. Hornear a 150 °C durante 12 minutos. Mezclar la miel con la crema de manteca. Dejar enfriar y rellenar con la crema de miel y lavanda.