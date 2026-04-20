Finanzas personales: cómo lograr que los jóvenes administren mejor su dinero

Una plataforma digital que mejora decisiones económicas en jóvenes (Galicia)

Las decisiones económicas cotidianas se volvieron cada vez más frecuentes en la vida digital. Pagar servicios, enviar dinero o comprar desde el celular forma parte de la rutina de millones de personas. Sin embargo, comprender cómo administrar esos recursos todavía representa un desafío para buena parte de la población joven.

En la Argentina, el acceso a productos financieros creció con rapidez en los últimos años. No obstante, ese avance no siempre estuvo acompañado por herramientas que permitan interpretar riesgos, ordenar gastos o proyectar a futuro.

De acuerdo con un relevamiento de la organización Junior Achievement, 8 de cada 10 jóvenes consideran que la asignatura más importante en su formación es aquella en donde les enseñan a administrar su dinero. Sobre todo, en épocas donde se filtran muchos consejos de influencers en redes sociales, lo que evidencia una falta de información estructurada.

Más acceso, menos herramientas

En paralelo, los indicadores del Banco Central de la República Argentina muestran que la mora en créditos a familias supera el 10%. Este fenómeno impacta con mayor fuerza en segmentos jóvenes, donde el uso de servicios financieros crece más rápido que la educación en la materia.

En este contexto, Galicia relanza Finanzas a Mano, una plataforma de educación financiera orientada a jóvenes de entre 16 y 26 años. La iniciativa busca fortalecer la toma de decisiones en el manejo cotidiano del dinero.

El programa se presenta como una herramienta gratuita y de alcance federal. El objetivo es acercar contenidos prácticos que puedan aplicarse en situaciones reales, sin importar la ubicación geográfica de los usuarios.

El programa ofrece módulos flexibles que permiten aprender desde cualquier lugar (Galicia)

La propuesta se integra a una estrategia sostenida de inversión social en educación que la entidad impulsa desde hace más de 18 años. El enfoque apunta a promover autonomía económica y bienestar financiero en las nuevas generaciones.

Una experiencia digital con respaldo académico

La plataforma ofrece más de diez horas de contenido organizadas en módulos independientes. Cada participante puede avanzar a su propio ritmo, lo que adapta el aprendizaje a sus tiempos y necesidades.

Otro elemento para destacar es que cuenta con una certificación de la Universidad de Buenos Aires (UBA-CBC). Este respaldo académico refuerza la calidad de una experiencia pensada para el entorno digital.

Entre las herramientas disponibles se incluye un tutor pedagógico basado en inteligencia artificial. Este recurso permite responder consultas en tiempo real y acompañar el proceso de aprendizaje.

También se incorporan dinámicas de microlearning y contenidos breves con elementos lúdicos. Estas estrategias facilitan la comprensión y favorecen la retención de conceptos clave.

Por su parte, los contenidos abordan temáticas actuales como ciberseguridad, prevención de estafas digitales y uso responsable del crédito. De este modo, se busca brindar conocimientos aplicables a situaciones concretas.

Galicia ofrece herramientas que ayudan a entender el crédito y evitar errores (Galicia)

Del contenido a las decisiones cotidianas

Más allá de la teoría, el foco está puesto en la práctica diaria. La iniciativa propone acompañar decisiones como organizar un presupuesto, evitar errores frecuentes o evaluar alternativas de financiamiento.

La experiencia también muestra que el acompañamiento es clave para sostener el aprendizaje. “La plataforma es simple de usar y el seguimiento nos permitió reforzar a quienes más lo necesitaban”, cuenta Mariana, docente de Córdoba.

En ese sentido, los participantes destacan la accesibilidad del formato y la utilidad de las herramientas incorporadas. La experiencia muestra que contar con acompañamiento mejora la continuidad del aprendizaje.

“Siento que esta formación me dio más confianza para enfrentar nuevos desafíos y me abrió nuevas oportunidades para crecer”, afirma Thiago, un bonaerense de 19 años.

Desde Galicia, remarcan que la educación financiera cumple un rol central en la inclusión social. Consideran que disponer de información clara permite tomar decisiones más conscientes y sostenibles.

“Creemos que tomar decisiones informadas sobre el dinero es clave para la autonomía. Por eso buscamos acercar herramientas concretas a cada vez más jóvenes”, señala Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer de Galicia.

Para ampliar su alcance, la estrategia combina acceso digital con presencia territorial. La plataforma online se complementa con talleres presenciales impulsados por una red de multiplicadores. Esta red está integrada por colaboradores voluntarios y organizaciones sociales. Su función es acercar contenidos a distintos contextos y reforzar los procesos de formación.

De esta manera, se busca llegar a más jóvenes en todo el país. El enfoque federal permite adaptar la propuesta a diversas realidades y necesidades. “Finanzas a Mano” responde a una demanda concreta: acompañar el crecimiento del acceso financiero con herramientas que permitan usarlo de forma responsable.

Galicia pretende posicionarse como un puente entre la disponibilidad de servicios y la capacidad de gestionarlos con criterio por parte de las nuevas generaciones.

Los interesados en descubrir más información sobre “Finanzas a Mano” pueden ingresar en este sitio web.