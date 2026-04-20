In House

Finanzas personales: cómo lograr que los jóvenes administren mejor su dinero

En un contexto de mayor acceso a productos bancarios y señales de aumento en la mora, Galicia lanza “Finanzas a Mano” una plataforma gratuita y federal para que las personas que recién empiezan aprendan a tomar mejores decisiones con su economía

Guardar
Galicia solo para uso de Inhouse
Una plataforma digital que mejora decisiones económicas en jóvenes (Galicia)

Las decisiones económicas cotidianas se volvieron cada vez más frecuentes en la vida digital. Pagar servicios, enviar dinero o comprar desde el celular forma parte de la rutina de millones de personas. Sin embargo, comprender cómo administrar esos recursos todavía representa un desafío para buena parte de la población joven.

En la Argentina, el acceso a productos financieros creció con rapidez en los últimos años. No obstante, ese avance no siempre estuvo acompañado por herramientas que permitan interpretar riesgos, ordenar gastos o proyectar a futuro.

De acuerdo con un relevamiento de la organización Junior Achievement, 8 de cada 10 jóvenes consideran que la asignatura más importante en su formación es aquella en donde les enseñan a administrar su dinero. Sobre todo, en épocas donde se filtran muchos consejos de influencers en redes sociales, lo que evidencia una falta de información estructurada.

Más acceso, menos herramientas

En paralelo, los indicadores del Banco Central de la República Argentina muestran que la mora en créditos a familias supera el 10%. Este fenómeno impacta con mayor fuerza en segmentos jóvenes, donde el uso de servicios financieros crece más rápido que la educación en la materia.

En este contexto, Galicia relanza Finanzas a Mano, una plataforma de educación financiera orientada a jóvenes de entre 16 y 26 años. La iniciativa busca fortalecer la toma de decisiones en el manejo cotidiano del dinero.

El programa se presenta como una herramienta gratuita y de alcance federal. El objetivo es acercar contenidos prácticos que puedan aplicarse en situaciones reales, sin importar la ubicación geográfica de los usuarios.

Galicia solo para uso de Inhouse
El programa ofrece módulos flexibles que permiten aprender desde cualquier lugar (Galicia)

La propuesta se integra a una estrategia sostenida de inversión social en educación que la entidad impulsa desde hace más de 18 años. El enfoque apunta a promover autonomía económica y bienestar financiero en las nuevas generaciones.

Una experiencia digital con respaldo académico

La plataforma ofrece más de diez horas de contenido organizadas en módulos independientes. Cada participante puede avanzar a su propio ritmo, lo que adapta el aprendizaje a sus tiempos y necesidades.

Otro elemento para destacar es que cuenta con una certificación de la Universidad de Buenos Aires (UBA-CBC). Este respaldo académico refuerza la calidad de una experiencia pensada para el entorno digital.

Entre las herramientas disponibles se incluye un tutor pedagógico basado en inteligencia artificial. Este recurso permite responder consultas en tiempo real y acompañar el proceso de aprendizaje.

También se incorporan dinámicas de microlearning y contenidos breves con elementos lúdicos. Estas estrategias facilitan la comprensión y favorecen la retención de conceptos clave.

Por su parte, los contenidos abordan temáticas actuales como ciberseguridad, prevención de estafas digitales y uso responsable del crédito. De este modo, se busca brindar conocimientos aplicables a situaciones concretas.

Galicia solo para uso de Inhouse
Galicia ofrece herramientas que ayudan a entender el crédito y evitar errores (Galicia)

Del contenido a las decisiones cotidianas

Más allá de la teoría, el foco está puesto en la práctica diaria. La iniciativa propone acompañar decisiones como organizar un presupuesto, evitar errores frecuentes o evaluar alternativas de financiamiento.

La experiencia también muestra que el acompañamiento es clave para sostener el aprendizaje. “La plataforma es simple de usar y el seguimiento nos permitió reforzar a quienes más lo necesitaban”, cuenta Mariana, docente de Córdoba.

En ese sentido, los participantes destacan la accesibilidad del formato y la utilidad de las herramientas incorporadas. La experiencia muestra que contar con acompañamiento mejora la continuidad del aprendizaje.

“Siento que esta formación me dio más confianza para enfrentar nuevos desafíos y me abrió nuevas oportunidades para crecer”, afirma Thiago, un bonaerense de 19 años.

Desde Galicia, remarcan que la educación financiera cumple un rol central en la inclusión social. Consideran que disponer de información clara permite tomar decisiones más conscientes y sostenibles.

“Creemos que tomar decisiones informadas sobre el dinero es clave para la autonomía. Por eso buscamos acercar herramientas concretas a cada vez más jóvenes”, señala Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer de Galicia.

Para ampliar su alcance, la estrategia combina acceso digital con presencia territorial. La plataforma online se complementa con talleres presenciales impulsados por una red de multiplicadores. Esta red está integrada por colaboradores voluntarios y organizaciones sociales. Su función es acercar contenidos a distintos contextos y reforzar los procesos de formación.

De esta manera, se busca llegar a más jóvenes en todo el país. El enfoque federal permite adaptar la propuesta a diversas realidades y necesidades. “Finanzas a Mano” responde a una demanda concreta: acompañar el crecimiento del acceso financiero con herramientas que permitan usarlo de forma responsable.

Galicia pretende posicionarse como un puente entre la disponibilidad de servicios y la capacidad de gestionarlos con criterio por parte de las nuevas generaciones.

Los interesados en descubrir más información sobre “Finanzas a Mano” pueden ingresar en este sitio web.

Temas Relacionados

GaliciaJóvenesFinanzasEconomía

Últimas Noticias

La televisión y el streaming avanzan hacia un esquema más flexible de suscripciones combinadas

Un nuevo acuerdo presenta alternativas de acceso a contenidos premium y transforma la manera de contratar servicios digitales en el país

La televisión y el streaming avanzan hacia un esquema más flexible de suscripciones combinadas

Automechanika 2026: las claves de la transformación que atraviesa al sector mecánico

Con una propuesta centrada en innovación y capacitación, Bosch exhibió soluciones orientadas a optimizar procesos y mejorar la competitividad de los profesionales del rubro

Automechanika 2026: las claves de la transformación que atraviesa al sector mecánico

Un cambio en el calendario: el evento corporativo que se desmarcó de las tradicionales fiestas de fin de año

Una empresa del sector de seguros reunió a ejecutivos, clientes y aliados en una jornada que se centró en festejar el inicio de un nuevo período

Un cambio en el calendario: el evento corporativo que se desmarcó de las tradicionales fiestas de fin de año

El transporte sustentable gana terreno en la agenda productiva

Una reconocida empresa de la industria automotriz presenta una plataforma que reúne diferentes innovaciones impulsadas por energías alternativas

El transporte sustentable gana terreno en la agenda productiva

La versatilidad de un varietal: cómo el Malbec patagónico encontró nuevos espacios en la mesa

Propuestas frescas y estilos innovadores del sur argentino impulsan cambios en los hábitos y amplían las alternativas para disfrutar de diferentes etiquetas durante todo el año

La versatilidad de un varietal: cómo el Malbec patagónico encontró nuevos espacios en la mesa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inflación abril: cómo vienen corriendo los precios en lo que va del mes y de cuánto será la desaceleración frente a marzo

Inflación abril: cómo vienen corriendo los precios en lo que va del mes y de cuánto será la desaceleración frente a marzo

Cuáles son las regiones argentinas más afectadas por los efectos económicos de la Guerra en Medio Oriente

El optimismo de los inversores se desvaneció el fin de semana y los mercados abrieron en rojo

Con resultado esquivo, el Gobierno sigue apostando al apretón monetario para bajar la inflación

José Luis Daza, viceministro de Caputo: “El mercado evalúa a la Argentina por su historia, por lo que pasó en años anteriores”

INFOBAE AMÉRICA
El enigma de Graham Greene y Kim Philby: una historia de espionaje, literatura y traición

El enigma de Graham Greene y Kim Philby: una historia de espionaje, literatura y traición

La belleza de la semana: la historia del pintor Walter Sickert, ¿el hombre detrás de Jack el Destripador?

Irán amenazó a EEUU con represalias tras el decomiso de un carguero que intentó burlar el bloqueo naval

Kim Jong-un sigue probando su arsenal: el régimen de Corea del Norte disparó otros cinco misiles balísticos de corto alcance

Gobierno de Honduras refuerza estrategias para dinamizar el sector industrial

TELESHOW
Murió Luis Brandoni a los 86 años

Murió Luis Brandoni a los 86 años

Ian Lucas habló después de su accidente doméstico: “Sangré muchísimo”

¿Darío Barassi se cambia de la pantalla de Eltrece a Telefe?: “Siempre hay buenas charlas con el canal”

María Julia Oliván, a corazón abierto a casi un año de su accidente: “Voy a levantarme y tratar de vivir’”

Yanina Latorre mostró el mensaje de madrugada que le envió el periodista viral por coquetear con una hincha de Boca