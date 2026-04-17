In House

La versatilidad de un varietal: cómo el Malbec patagónico encontró nuevos espacios en la mesa

Propuestas frescas y estilos innovadores del sur argentino impulsan cambios en los hábitos y amplían las alternativas para disfrutar de diferentes etiquetas durante todo el año

Guardar
Inhouse BDFM
El Malbec patagónico amplía su presencia con alternativas adaptables a distintas estaciones y estilos de encuentro (BDFM)

Durante años, el Malbec estuvo asociado a situaciones muy definidas dentro de la mesa de los argentinos: asados, celebraciones y encuentros de mayor formalidad. Hoy, esta variedad insignia del país aparece en contextos más amplios.

Desde una reunión informal hasta una salida gastronómica o un consumo por copa en un wine bar, este varietal se integra a momentos donde lo importante no es solo el qué, sino también el cuándo y el cómo.

Una mirada desestacionalizada del malbec

Dentro de esta transformación en el consumo, el vino dejó de ser una elección exclusiva para los meses fríos y ahora se disfruta en cualquier época del año. Los estilos que nacen en la Patagonia, con su frescura y equilibrio, permiten acompañar tanto una comida invernal como una noche de verano o una reunión al aire libre en primavera.

Inhouse BDFM
Bodega Del Fin Del Mundo impulsa etiquetas que reflejan el carácter del terroir y la diversidad de consumo actual (BDFM)

En San Patricio del Chañar, Neuquén, se encuentran los viñedos de Bodega Del Fin Del Mundo, en una de las regiones más innovadoras de la vitivinicultura argentina. Desde allí trabaja el Malbec con una mirada que pone en valor esa versatilidad. El objetivo es expresar el terroir patagónico y, al mismo tiempo, acompañar nuevas formas de consumo, más relajadas y cotidianas, sin perder complejidad ni carácter

“Los vinos de la Patagonia Argentina son diferentes a los del resto del país. En nuestro caso, buscamos que el Malbec respete ese carácter: frescura, equilibrio y una expresión más elegante, que lo hace muy versátil para distintos momentos de consumo”, expresó Juliana Del Aguila Eurnekian, presidente de Bodega Del Fin Del Mundo.

Estilos frescos y adaptables para nuevas experiencias

La fluidez y la elegancia del Malbec patagónico favorecen combinaciones poco convencionales. La cepa marida con platos de cocina contemporánea, recetas con vegetales, pastas, pescados de sabor intenso y tapeos.

Inhouse BDFM
Los platos de cocina contemporánea de Bravado abren el juego a nuevas combinaciones con vinos frescos y equilibrados del sur argentino (BDFM)

Bodega Del Fin Del Mundo promueve esta mirada en su restaurante Bravado, en Vicente López. Allí, la cocina argentina contemporánea dialoga con sus vinos en una experiencia completa que integra música en vivo y pone en valor los sabores, la música y los productos locales.

La bodega presenta tres etiquetas que resumen la identidad del Malbec en la Patagonia y permiten recorrer un abanico de expresiones del varietal:

  • Fin Del Mundo Organic Vineyards Malbec: Integra la línea orgánica certificada. No pasa por madera y prioriza la expresión más pura del terroir. Es fresco, frutado y directo, ideal para situaciones relajadas como una picada, un encuentro al aire libre o un after office. Al mismo tiempo, responde a la demanda de consumidores que valoran el origen y las prácticas sustentables.
  • Reserva Del Fin Del Mundo Malbec: Equilibrado y elegante, suma un paso por madera que aporta complejidad sin opacar la fruta. Se adapta tanto a comidas cotidianas como a propuestas gastronómicas, acompañando platos muy diversos. Su perfil lo convierte en una opción natural para reuniones donde el vino acompaña y se comparte.
Inhouse BDFM
Juliana Del Aguila Eurnekian, presidente de Bodega Del Fin Del Mundo, destaca la identidad y la elegancia que definen al Malbec surgido en la Patagonia (BDFM)
  • FIN Single Vineyard Malbec: Proviene de un viñedo único, Finca Don Eduardo, y representa una expresión más profunda del varietal. Su estructura y crianza en roble francés lo posicionan como una alternativa para ocasiones especiales, menús por pasos o experiencias donde el vino es el centro de la escena.

Una evolución que amplía posibilidades

Las tres alternativas comparten la identidad del Malbec patagónico: frescura, precisión y elegancia. Cada una se adapta a situaciones diferentes, mostrando la amplitud que puede alcanzar la cepa cuando se la interpreta desde un terroir tan particular como el del sur argentino. La Patagonia, con su clima fresco, la amplitud térmica y la influencia de los vientos, imprime un carácter distintivo que se refleja en vinos expresivos y equilibrados.

Esta nueva mirada sobre el varietal insignia de la Argentina deja de lado la idea de que solo acompaña grandes encuentros o platos contundentes. Y en esa evolución, la Patagonia ofrece una interpretación que amplía sus posibilidades y lo acerca a nuevas formas de disfrutarlo.

Temas Relacionados

Malbec PatagónicoPatagoniaVinoCocina ContemporáneaBodega Del Fin Del MundoNeuquén

Últimas Noticias

El transporte sustentable gana terreno en la agenda productiva

Una reconocida empresa de la industria automotriz presenta una plataforma que reúne diferentes innovaciones impulsadas por energías alternativas

El transporte sustentable gana terreno en la agenda productiva

Cría de peces: de actividad artesanal a rubro empresarial

El desarrollo de la acuicultura en Misiones impulsa la producción local y genera nuevas oportunidades para distintos productores de la región

Cría de peces: de actividad artesanal a rubro empresarial

Infobae Talks Triple Impacto: cómo las empresas integran sostenibilidad, innovación y desarrollo

En la próxima edición del ciclo de conversaciones, ejecutivos de compañías líderes analizarán iniciativas ambientales, compromisos sociales y estrategias de crecimiento

Infobae Talks Triple Impacto: cómo las empresas integran sostenibilidad, innovación y desarrollo

El Corredor Norte gana protagonismo en el mapa productivo bonaerense

En la tercera edición de SINOR, se debatió sobre el futuro de un área que busca consolidarse como destino atractivo para el capital y la innovación

El Corredor Norte gana protagonismo en el mapa productivo bonaerense

Cada vez más jóvenes eligen el running: uno de cada tres participantes de una carrera fue menor de 30 años

La Supernova 10K de adidas convocó a corredores principiantes, avanzados y de élite en el vial costero de Vicente López. La jornada se coronó con un show musical de la mano de El Zar

Cada vez más jóvenes eligen el running: uno de cada tres participantes de una carrera fue menor de 30 años
ÚLTIMAS NOTICIAS
La causa de la bebé hallada muerta en la Universidad de La Plata cambió de carátula

La causa de la bebé hallada muerta en la Universidad de La Plata cambió de carátula

Viajes a Punta del Este: la Justicia analiza transferencias de Marcelo Grandio a Manuel Adorni antes de ser funcionario

Una ciudad de Córdoba comenzó a colocar portones para cerrar calles durante la noche y combatir la inseguridad

Una adolescente apuñaló en el cuello a un compañero en la puerta de una escuela en San Martín

Pagaron su aniversario en un hotel de Dolores con una tarjeta clonada, volvieron para repetir la estafa y los detuvieron

INFOBAE AMÉRICA
Pakistán confirmó gestiones para una nueva ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán, pero sin fecha definida

Pakistán confirmó gestiones para una nueva ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán, pero sin fecha definida

El régimen de Irán es “cautelosamente optimista” ante una segunda ronda de negociaciones con Washington

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reanudaron sus relaciones con Venezuela tras más de seis años de ruptura

Cae movimiento de contenedores en puertos panameños en el primer trimestre

Trabajadores y jubilados venezolanos pidieron a Estados Unidos mediar por salarios dignos y una transición democrática

TELESHOW
La reacción de Maciel tras ser notificada judicialmente por la policía en Gran Hermano: “Me movió la cabeza”

La reacción de Maciel tras ser notificada judicialmente por la policía en Gran Hermano: “Me movió la cabeza”

Paco Amoroso sorprendió al revelar cuántas veces tuvo relaciones sexuales en el último mes

El duro descargo de Lola Latorre tras los dichos de Cinthia Fernández: “Ella intenta involucrarme en situaciones ajenas”

Las fotos de la exclusiva luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: playas de ensueño y bungalows en el Caribe

El pase de factura de Daniela Celis a Nick Sícaro tras los primeros rumores de romance: “No soy una más de nadie”