Detuvieron a una mujer por vender drogas en Córdoba tras una investigación de siete meses

Un agente de seguridad participa en un operativo para detener a una mujer por venta de drogas en Córdoba. (FPA Córdoba)

La ciudad de Córdoba volvió a ser escenario de un operativo antidrogas que expuso la persistencia de redes de narcomenudeo en barrios periféricos. En una acción coordinada, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron en las últimas horas a una mujer de 32 años, sospechada de tener un rol activo en una banda narco parcialmente desarticulada meses atrás en el sector de Bajo Yapeyú.

El procedimiento fue ejecutado en una vivienda situada sobre la calle Apóstoles al 2500, donde los investigadores lograron localizar y aprehender a la mujer. En el lugar, los uniformados también secuestraron elementos considerados relevantes para la causa en curso, aunque no trascendieron detalles precisos sobre el tipo y la cantidad de material incautado, según indicaron fuentes oficiales.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la reciente detención representa un nuevo avance en una investigación que mantiene en vilo a las autoridades desde el pasado 30 de septiembre de 2025, cuando un importante operativo policial permitió desarticular un punto de comercialización de drogas en el mismo barrio. En aquella oportunidad, la FPA allanó diferentes domicilios y detuvo a tres personas, además de confiscar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y herramientas utilizadas para el fraccionamiento de estupefacientes.

El operativo original, realizado a fines de septiembre, tuvo como resultado la captura de dos hombres y una mujer, quienes presuntamente integraban la misma red de narcomenudeo. Uno de los detenidos ya registraba antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, mientras que la mujer aprehendida en ese entonces cumplía prisión domiciliaria, según señalaron voceros policiales.

La causa, lejos de cerrarse con aquel despliegue, continuó bajo seguimiento durante los meses posteriores. Los investigadores rastrearon movimientos y eventuales contactos de los detenidos, con el objetivo de identificar a otros integrantes de la organización y desarticular por completo la estructura de venta de drogas en la zona.

En este contexto, la reciente detención de la mujer de 32 años responde a la hipótesis de que todavía operaban células o colaboradores vinculados al grupo original. Los elementos secuestrados durante el allanamiento serán analizados para determinar el grado de participación de la detenida, así como eventuales conexiones con otros actores del circuito de narcomenudeo.

La investigación comenzó siete meses atrás

La intervención policial fue supervisada por la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Segundo Turno de Córdoba, que dispuso el inmediato traslado de la sospechosa a sede judicial, donde será indagada en las próximas horas. La fiscalía no descarta la posibilidad de futuras detenciones, en tanto la causa permanece activa y orientada a identificar a todos los responsables de la red desbaratada parcialmente el año pasado.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico mantiene bajo análisis la información reunida en los distintos allanamientos para avanzar con nuevas imputaciones. Según fuentes oficiales, el seguimiento de las comunicaciones y las pruebas recolectadas podrían abrir nuevas líneas de investigación, tendientes a establecer la magnitud de la red y el posible vínculo con otros puntos de venta en la ciudad.

Y la Fiscalía evalúa nuevas medidas y no descarta ampliar la acusación a otras personas que podrían haber colaborado en el sostenimiento de la red. El objetivo, según indicaron desde el Ministerio Público, es impedir que el circuito ilícito vuelva a reorganizarse y garantizar respuestas judiciales proporcionales al daño ocasionado en el tejido barrial.

El proceso judicial y los operativos continuarán durante las próximas semanas, en tanto la causa sigue sumando pruebas y testimonios.