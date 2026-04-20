Pettovello designó a su nuevo jefe de Gabinete tras echar a Massaccesi en medio de la polémica por los préstamos

Sandra Pettovello reorganiza el oirganigrama del Ministerio de Capital Humano luego de echar a su jefe de Gabinete (Foto NA)

Tras la abrupta salida del jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, la titular de la cartera Sandra Pettovello oficializó al nuevo funcionario que ocupará el cargo. El recambio se produjo luego de que le solicitara la renuncia a Leandro Massaccesi, cuyo nombre apareció entre los funcionarios que accedieron a líneas de crédito para la vivienda otorgadas por el Banco Nación.

De esta manera, el abogado Mauro Esteban Brandi fue designado mediante el decreto 265/2026 en reemplazo de Massaccesi, quien fue destituído a principio de mes. La medida fue adoptada de manera preventiva. Luego, fue confirmado por el mismo funcionario saliente a través de un posteo en X en donde aclaraba: “A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”. Posteriormente, afirmó: “Accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”.

Según fuentes oficiales, la decisión no respondió a una irregularidad formal en la obtención del crédito, sino a la preocupación de la cartera por el modo en que se difundió la información, que no había sido comunicada por los canales institucionales. “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”, afirmó Massaccesi, quien además subrayó que “quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener”.

Leandro Massaccesi posa en un retrato de frente, en el marco de sus recientes declaraciones sobre la política.

Por su parte, Pettovello no hizo declaraciones al respecto. En cambio, fuentes cercanas al Gobierno consultadas por Infobae reafirmaron que la decisión buscó preservar la imagen de la gestión y evitar un desgaste mayor frente a la opinión pública. En lo que sí avanzó el organismo que conduce, fue en el nombramiento de Brandi frente a la Unidad de Gabinete de Asesores. Su función incluye la coordinación de la gestión de la documentación administrativa del Ministerio y el manejo del registro, la comunicación y la publicación de los actos administrativos generados en su ámbito, además de la custodia del Archivo Central y la preservación tanto del acervo histórico como del fondo editorial y bibliográfico del organismo.

Asimismo, se encargará de implementar las políticas, programas y acciones destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la transparencia, asumiendo la representación de la Jurisdicción ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.

El programa de créditos hipotecarios del Banco Nación también generó ruido dentro del Ministerio de Economía, luego de que se conociera que dos funcionarios bajo la órbita de Luis Caputo accedieron a estos créditos. Se trata de el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Caputo, Felipe Núñez.

Al igual que Massaccesi, los funcionarios aclararon: “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto crédito a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. ¿Por qué elegimos el Banco Nación? Primero, porque cobramos el sueldo ahí“.

“Segundo, somos clientes del Banco Nación. Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el banco y uno de ellos es el crédito hipotecario. Y tercero, y más importante,era la tasa más competitiva del mercado. Nuestras familias se endeudaron a 30 años para comprar una casa”, añadió Nuñez en una entrevista en el canal de streaming Carajo. Explicó que “el BNA está dando 9 de cada 10 créditos hipotecarios, por eso es que dio 27.000 créditos hipotecarios. Los funcionarios fueron solamente menos del 0,2% de la cantidad que se dio.Lo más importante es que no hubo tasa subsidiada ni tasa preferencialni nada de todas esas cosas que se dijeron”.