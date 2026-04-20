La televisión y el streaming avanzan hacia un esquema más flexible de suscripciones combinadas

La alianza entre Personal y Netflix suma nuevas opciones de acceso a contenidos en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica del consumo audiovisual atraviesa una transformación sostenida, impulsada por usuarios que priorizan la flexibilidad, la integración de servicios y la posibilidad de administrar su experiencia desde una única plataforma. En ese escenario, las alianzas entre operadores y servicios globales se consolidan como un eje central del ecosistema digital.

En este contexto, Personal anunció el primer acuerdo exclusivo en la Argentina con Netflix, que se incorpora como opción intercambiable dentro de Flow+, la propuesta versátil de entretenimiento que permite elegir y modificar suscripciones premium cada 30 días en un solo abono mensual.

La integración de Netflix Premium habilita a los usuarios a sumar el catálogo global de la plataforma en calidad 4K (ultra HD), con reproducción en hasta cuatro dispositivos en simultáneo y descargas en seis equipos compatibles, todo desde una misma aplicación.

Más opciones para personalizar el acceso a contenidos

La incorporación de Netflix a Flow+ introduce un modelo inédito en el país: quienes cuentan con el servicio pueden seleccionar dos suscripciones entre Pack Fútbol, HBO, Disney+ Premium, Universal+ y ahora Netflix Premium, con la posibilidad de intercambiarlas cada mes de manera autogestiva desde la app o la web. De esta forma, cada usuario adapta el acceso a sus intereses, sin complicaciones ni procesos adicionales, y gestiona la experiencia de manera personalizada.

El acuerdo incorpora una modalidad de suscripciones combinadas dentro de un mismo esquema de contratación (Personal)

“Se trata de un hito para la industria local por tratarse del primer partnership de Netflix en la Argentina. La integración amplía el catálogo de suscripciones y refuerza la propuesta de valor del servicio”, destacó Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal.

Por su parte, Esteban Mina, Vicepresidente de Partnerships para Latinoamérica de Netflix, señaló que la alianza representa un avance dentro de la estrategia regional de expansión de acuerdos con operadores. “El mercado argentino es clave por su alto nivel de consumo de contenidos y por el potencial que tiene esta integración para ampliar el acceso a la plataforma”, subrayó.

Funcionalidades pensadas para una experiencia integral

La propuesta de Flow+ incluye, además de las suscripciones premium, más de 150 canales de televisión en vivo, un catálogo de más de 6.500 títulos de películas y series on demand, alquileres exclusivos, acceso a Paramount+, y shows musicales de artistas nacionales e internacionales. El sistema autogestionado permite administrar todas las opciones desde un mismo lugar y unifica la facturación en un solo pago mensual, facilitando la organización y el control del consumo audiovisual.

La propuesta amplía el acceso a contenidos premium y refuerza la integración de servicios digitales en el ecosistema local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio se adapta a distintos estilos de vida: puede contratarse con decodificador Android TV para maximizar la experiencia en el hogar, o en su versión 100% digital, compatible con smart TV, computadoras, celulares y tablets, sin necesidad de equipamiento físico. Entre las funcionalidades destacadas figuran la posibilidad de pausar o grabar programas en vivo, reiniciar contenidos ya comenzados y retroceder la guía de televisión hasta 24 horas, lo que ofrece un control total sobre la visualización diaria

Con la integración de Netflix, el ecosistema de Flow+ se robustece y suma más de 40.000 horas de contenido a demanda, más de 1.300 series, estrenos recientes, transmisiones deportivas en tiempo real y festivales musicales. Las opciones de personalización y la diversidad de perfiles permiten que cada usuario elija cómo y cuándo disfrutar de los contenidos, ya sea a través de televisión en vivo o plataformas premium.

Un modelo que anticipa el futuro del streaming en la Argentina

Esta alianza responde a una industria que avanza hacia esquemas cada vez más convergentes, donde la autogestión y la variedad de opciones se vuelven esenciales. La posibilidad de intercambiar suscripciones premium cada 30 días y de centralizar todo en una única plataforma sitúa a Flow+ como una alternativa diferenciada para quienes valoran la comodidad y el acceso a estrenos internacionales.

Con iniciativas de este tipo, la compañía de telecomunicaciones renueva su estrategia de actualización permanente, suma socios globales y amplía las alternativas para un público conectado y exigente. El acuerdo con Netflix enriquece el catálogo y anticipa nuevas tendencias en la manera de consumir entretenimiento en la Argentina.