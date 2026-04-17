El transporte sustentable gana terreno en la agenda productiva

La plataforma Blueline integra vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural, presentada por primera vez al público en Expoagro 2026 (Leonardo Galletto)

La movilidad productiva atraviesa un momento de transformación marcado por la presión ambiental, la búsqueda de eficiencia y la irrupción de nuevas tecnologías. En ese escenario, las soluciones de propulsión alternativa ganan espacio en el sector logístico y de transporte, lo que abre un debate sobre cómo las empresas adaptan sus operaciones a un contexto en evolución.

Frente a este panorama, Grupo Corven anunció en Expoagro 2026 la llegada de Blueline, una plataforma que reúne innovaciones impulsadas por energías alternativas. A través de FOTON, una marca de camiones que representa en el país, la empresa dio a conocer este lanzamiento que acompaña la transición hacia esquemas de transporte de cero emisiones.

La propuesta ofrece soluciones adaptables tanto a la distribución urbana como al transporte de cargas de mayor escala. Integra tecnologías que abarcan desde vehículos eléctricos puros (BEV) hasta desarrollos a hidrógeno, sistemas híbridos y motorizaciones a gas natural, tanto comprimido (GNC) como licuado (GNL).

Modelos Daystar, E View Connect y Beacon fueron exhibidos para mostrar el avance en tecnologías de propulsión (Grupo Corven)

La estrategia de Blueline responde a la necesidad de las organizaciones de contar con alternativas tecnológicas alineadas con las transformaciones internacionales en la industria automotriz.

Desde la compañía aseguraron que el objetivo es combinar desempeño operativo, innovación y menor impacto ambiental, elementos clave para operadores logísticos y productores agropecuarios.

“Blueline representa una visión de largo plazo sobre el futuro del transporte vinculado a la producción. No se trata únicamente de nuevos vehículos, sino de una forma distinta de pensar la movilidad”, explicó Sergio Posternak, director de FOTON Argentina.

Innovación y diversidad tecnológica para la logística y los agronegocios

Los representantes de Grupo Corven también aseguraron que el programa no se limita a cambiar motores, sino que introduce un lenguaje de diseño específico para vehículos de energías alternativas, con estética futurista, superficies más limpias y una identidad visual diferenciada.

Entre los modelos destacados figuran Daystar, E View Connect y Beacon, los cuales fueron concebidos bajo nuevas arquitecturas pensadas desde su origen para energías limpias. Estas unidades permiten a los operadores adaptar la tecnología a las necesidades de cada tarea: desde la logística urbana hasta el sector agrícola.

Durante el verano, el Grupo Corven había anticipado en Cariló la llegada de Tunland V9 Pro Sport, una versión con motorización naftera que se sumó a la variante Diesel-Mild Hybrid.

En tanto, Expoagro 2026 sirvió también de marco para el lanzamiento oficial de la Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid. Así se completó la familia Tunland V dentro de la plataforma P4, conocida comercialmente como “big size”.

La nueva gama de pickups Tunland V amplía la oferta de vehículos orientados al trabajo (Grupo Corven)

Las nuevas Tunland V7 y V9 Pro Sport se ofrecen con transmisión automática, tracción integral 4x4 con reductora y un único nivel de equipamiento. Con estas incorporaciones, la marca amplió su propuesta para el segmento de pickups pensadas para el trabajo intensivo y el uso productivo, lo que aportó equipamiento, confort y desempeño mecánico.

Estrategia local con visión de futuro

Al presentar Blueline en Expoagro, Grupo Corven reforzó su estrategia de desarrollo en la Argentina, enfocándose en soluciones que acompañan la evolución hacia estándares internacionales de eficiencia y sostenibilidad. Así, la compañía busca responder al desafío de integrar innovación y operatividad en un sector exigido por transformaciones globales y demandas locales.

Si bien la adopción de tecnologías de propulsión alternativa crece en la logística argentina, aún existen retos de infraestructura y costos. La apuesta de FOTON por una plataforma que agrupa diferentes fuentes de energía se inscribe en una tendencia que impulsa nuevas inversiones y alianzas entre fabricantes y operadores logísticos.

Esta presentación en Expoagro 2026 refleja el avance de la industria hacia un transporte más eficiente, sustentable y alineado con las demandas del mercado productivo, lo que marca un hito en la agenda de innovación del sector en la Argentina.